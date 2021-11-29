Добавить надо: малоимущим россиянам предложат новый тип вкладов

ЦБ предложил создать новый для России тип банковского вклада — специально для людей с малым доходом. Конкретика пока не раскрывается, эксперты оценивают предложение как положительное, но с определенными оговорками. Подробности — в материале «Известий».

Равнение на Францию и Бельгию

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, выступая в Государственной думе, рассказала о некоторых деталях предложения.

— Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции, — заявила Ольга Полякова. — Для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что в настоящее время внимательно анализируют международный опыт.

— В таких европейских странах, как Франция и Бельгия, в целях поддержания покупательской способности домашних хозяйств уже созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts), — рассказали специалисты ЦБ. — В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно. Как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит.

В Центробанке видят потенциал для внедрения подобного механизма и в России.

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Плавающие ставки

Важно то, как будет определена категория «малоимущих» в рамках данного решения , указывает заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк.

— Если говорить о малоимущих в соответствии с официальным статистическим определением бедности в России, то о востребованности инструмента речи быть не может. У бедных сбережения отсутствуют, все средства направляются на текущее потребление , — считает Пишняк. — Более того, основную часть расходов составляют затраты на минимально необходимый набор продуктов питания (при этом не будем забывать об обязательных платежах).

Однако член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян полагает, что « у значительной части населения все-таки есть сбережения, пусть и небольшие, и существенная доля россиян хранит эти сбережения именно в банках ».

— Для многих людей и 30 тыс. рублей являются накоплениями, и они пытаются эти деньги сберечь, — говорит Микаелян. — Если специальные вклады и не будут пользоваться большой популярностью, то не в связи с отсутствием денег у населения, а из-за непонимания продукта и того, как процентная ставка будет меняться в зависимости от инфляции.

Аналитик убежден, что более высокие проценты по таким вкладам — это позитивная мера. Кроме того, малоимущим россиянам не слишком понятен механизм плавающих ставок, полагает финансист.

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— Сама идея при четко проработанном механизме вполне может дать определенный эффект, — уверен доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. — Конечно, у малоимущих в принципе не может быть много средств. Следовательно, вес процента по такому вкладу будет априори невелик. В таком варианте непонятно, за счет каких инструментов добавка к доходу малоимущего станет ощутимой.

Остаются вопросы

Заместитель декана по научной работе экономического факультета РУДН Елена Григорьева отмечает, что пока неясно, каким образом малоимущие граждане будут допускаться до получения такой банковской услуги.

— Для банков, как коммерческих организаций, выделение отдельной линейки вкладов, которые будут стоить им на уровне инфляции, нерентабельно, — объясняет Григорьева. — Поэтому, на наш взгляд, такие вклады могут открываться только по поручению государства, что будет сопровождаться финансовой поддержкой.

Пока эксперты затрудняются сказать, насколько такие вклады могут оказаться популярными у малоимущих россиян. Если будут введены дополнительные условия — например, предоставление вкладчикам скидки на оплату ЖКХ или другие льготы и преференции, — то нельзя исключить привлекательность такого инструмента для российской бедноты.

Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков считает, что предлагаемый банковский вклад для людей с низкими доходами «вряд ли поможет указанным категориям граждан и будет активно использоваться ими в реальности». Причин этому он видит несколько.

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Во-первых, предлагаемый уровень ставок не способствует сохранению сбережений граждан от инфляции и не обеспечивает прироста реальных доходов, пусть и в небольшом объеме. Во-вторых, непонятным остается механизм выдачи разрешения гражданам на открытие этих счетов. Использование в качестве критерия данных единой государственной информационной системы социального обеспечения, которую только предложено создать правительством РФ, видится весьма сложным в реализации.

В-третьих, рассуждает Максим Марков, доходы малоимущих практически полностью расходуются на потребление. Если же они и делают сбережения, то не могут размещать их на определенный срок, что предполагают условия банковских вкладов, так как отложенные деньги могут понадобиться им в любой момент. В случае досрочного отзыва средств со вклада доходы по ним уплачиваются, как правило, по ставке до востребования.

И, наконец, в-четвертых, при наличии временно свободных средств малоимущие россияне могут воспользоваться уже имеющимися банковскими продуктами, например, накопительными счетами или банковскими картами. Во многих банках по этим продуктам банки предлагают доход, сопоставимый с уровнем ключевой ставки, а порой и немного превышающий его. Кроме того, при использовании банковской карты, помимо получения процентного дохода на остаток, граждане могут получать кешбэк при совершении покупок.

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Лазейка для отмывания средств

Елена Григорьева опасается, что такие счета будут использоваться для злоупотреблений.

— Однако при использовании входящих параметров для открытия вклада в эти условия могут быть включено требование раскрытия источника получения денег, которые будут вноситься на это вклад, в случае если размер суммы будет вызывать подозрения у банка, — отмечает эксперт.