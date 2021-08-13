Плати бесследно: россияне смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Visa запустила в России функционал, который позволяет держателям карт удалять данные своего «пластика» со сторонних сайтов , сообщил «Известиям» представитель системы. В крупнейших банках уже начали подготовку к внедрению сервиса и планируют реализовать технологию в ближайшее время. Она поможет предотвратить непредвиденные автоплатежи по забытым подпискам, а также исключить утечки банковских сведений, пояснили в кредитных организациях. Появление таких сервисов на рынке, в том числе в СБП, говорит о запросе общества на прозрачность в работе с безналичными платежами, указали эксперты.

Списание на контроле

Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату , сообщили «Известиям» в платежной системе. Ее представитель уточнил, что такой функционал стал доступен банкам — партнерам финансовой организации в 2021 году и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях. Технологическое решение позволяет держателям карт Visa приостанавливать действие подписок и оформлять новые в случае необходимости, подчеркнули в платежной системе.

Сервис уже начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк , сообщили «Известиям» их представители. В «Хоум Кредите» уточнили, что находятся на стадии пилота: в ближайшее время планируется предоставить держателям карт Visa функционал отказа от подписок, а на следующем этапе интегрировать возможность оформить автоплатежи на популярные цифровые сервисы. Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф», не исключают запуск функционала в Новикомбанке. В «Дом.рф» рассматривают возможность внедрения новшества в 2022 году.

Цифровой сервис будет интегрирован в мобильное приложение банка . Там пользователям будет показан список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам, пояснили в ВТБ.

― Для использования подписки на услуги необходимо наличие привязанного платежного средства в личном кабинете онлайн-магазина. Важно, чтобы все платежные системы могли передавать информацию о том, где указаны данные карты клиента, и предлагать возможность управления ей: отключить, изменить, добавить карты. Именно в этом заключается ценность такого сервиса. Новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен , ― заявил вице-президент ВТБ Никита Чугунков.

В МТС Банке отметили еще одно преимущество сервиса: при перевыпуске карты данные автоматически обновятся и клиенту не нужно будет заново оформлять подписку . Этот сервис позволит контролировать в первую очередь устаревшие подписки, о которых клиент мог уже забыть, а также сервисы, которые подключают регулярные списания с ненадлежащим уровнем информирования, добавил вице-президент банка «Открытие» Александр Дынин.

Тренд на безопасность

Похожий по функционалу сервис разрабатывается в рамках системы быстрых платежей , но с отличным принципом оформления подписок, добавил директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков.

― Сервис от Visa ведет подписки по реквизитам карты, а сервис в СБП ― по номеру счета. Они могут дополнять друг друга, увеличивая эффективность за счет синергии. Прогнозируем, что оба продукта от разных поставщиков будут пользоваться популярностью, ― ожидает специалист.

В MasterCard сообщили «Известиям», что сервис управления подписками в процессе внедрения , добавив, что этот инструмент создан на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта. Такие сервисы также находятся в зоне внимания Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир» и клиринговый центр СБП), сказали там, напомнив, что в системе быстрых платежей такой функционал уже протестирован.

Плати бесследно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ЦБ не ответили «Известиям», поддерживает ли регулятор развитие сервисов управления подписками.

Новый сервис от Visa по контролю распространения информации о карте полностью соответствует глобальным трендам на усиление безопасности персональных данных , отметил директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Он разъяснил, что его механика в целом вписывается в правила европейского законодательства GDPR (General Data Protection Regulation ― общие правила защиты данных), которые предоставляют возможность управлять распространением своих персональных сведений среди различных интернет-ресурсов.

― Для борьбы с мошенничествами посредством нового сервиса клиентам необходимо самостоятельно обновлять список оформленных подписок, только если в самом сервисе не будет настроена система оповещения о привязке карты к новым ресурсам . После этой проверки пользователь может самостоятельно сделать выводы об утечке своих платежных данных (в списке окажутся подписки, которые он не оформлял) и принять соответствующие меры. Например, обратиться в банк-эмитент за перевыпуском карты, ― разъяснил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.