Время обмена: банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты

Банки начали запускать карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей или в иностранных интернет-магазинах. Первым такой сервис запустил «Сбер», планирует это реализовать «Ренессанс кредит», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Совершать обмен по курсу на день оплаты позволяют новые правила платежных систем, однако в крупнейших банках пока их массово не применяют — конвертация в среднем занимает два-четыре дня. За последний год курс доллара к рублю за трехдневный период менялся максимум на 3 руб./$: при совершении крупных покупок или при платежах в более волатильных валютах размер итогового списания может ощутимо измениться, оценили эксперты.

Курс в моменте

Держателям «СберКарты Тревел» позволят делать покупки в иностранной валюте, фиксируя ее курс на момент приобретения. О запуске этого функционала «Известиям» заявил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. Он пояснил, что обычно при платежах в заграничных интернет-магазинах или за рубежом деньги с карты списываются не сразу, а в течение нескольких дней. За этот период курс может вырасти, и в итоге в рублях будет потрачена большая сумма, чем планировал клиент.

Платежная индустрия в мире постепенно переходит к мгновенной конвертации, когда курс валюты будет фиксироваться на дату выполнения операции клиентом и далее без изменений использоваться на всех этапах, включая списание со счета, происходящее с задержкой в несколько дней, подтвердил исполнительный директор «Ренессанс Кредита» Михаил Лейтес. Он добавил, что банк планирует присоединиться к этой инициативе.

В ПСБ сообщили, что обычно с момента проведения самой трансакции до момента фактической конвертации средств клиента на счете проходит от двух до четырех дней. В «Открытии» эта процедура занимает, как правило, три дня, в «Абсолюте» — «несколько суток», в Ситибанке — два-три дня, сообщили «Известиям» их представители. В МКБ курс фиксируется на дату проведения клиринга (расчета между банком-эмитентом и банком, обслуживающим магазин). О планах менять подход к конвертации в этих кредитных организациях не рассказали.

— Как и любая платежная операция в рублях, списание оплаты за границей или в иностранных интернет-магазинах происходит в два этапа: «бронирование» средств и списание со счета карты. В день оплаты клиенты видят конвертацию валюты по онлайн-курсу на текущую дату. Итоговая конвертация проходит во время списания со счета — в течение двух-трех дней после оплаты и получения подтверждения от банка-эквайера, — пояснили в МТС Банке.

Такая схема конвертации определяется общим порядком прохождения и обработки документов по картам, который установлен правилами международных платежных систем, уточнили в ПСБ.

MasterCard предоставляет своим банкам-партнерам возможность использовать при расчетах в трансграничных операциях курс конвертации, взятый на момент проведения авторизации (совершения операции клиентом), заявили «Известиям» в платежной системе. Ее представитель подчеркнул, что окончательные условия конвертации определяются непосредственно банком-эмитентом карты.

В Visa напомнили, что с апреля 2021 года изменили систему обработки межвалютных трансакций и ввели единый обменный курс для авторизации таких операций, что позволило банкам-эмитентам предлагать своим клиентам более прозрачные решения по конвертации валют. Банк-эмитент вправе применять для расчетов с держателем карты как курс платежной системы, так и собственный курс, установленный в соответствии с заключенным с клиентом договором, сообщили в платежной системе «Мир».

ЦБ приветствует решения, направленные на защиту интересов потребителей, сообщили «Известиям» в регуляторе. В Банке России считают, что проведение конвертации на момент покупки, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс более понятным гражданам и отвечает в первую очередь их интересам.​

Для крупных и волатильных

За последний год курс доллара к рублю находился в диапазоне от 71,5 до 80,5 руб./$. Если считать по ценам закрытия биржевой сессии, то в среднем за три рабочих дня курс с августа 2020 года изменялся на 0,97%, оценил для «Известий» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Максимальное трехдневное изменение — 4,2%, то есть около 3 рублей. Однако за последние 12 месяцев более чем на 3% за трое суток курс менялся только четыре раза, подчеркнул эксперт.

— Если речь идет о небольших покупках в относительно стабильных мировых валютах — доллар, евро, йена, фунт стерлингов, — то вряд ли будет ощутимая разница между моментальной конвертацией и двух-, четырехдневной. Однако если речь идет о крупных покупках или если они совершаются в более волатильных валютах развивающихся стран, например, турецкая лира, тайский бат, египетский фунт, то здесь увеличиваются риски, что за два-четыре дня курс таких валют может существенно измениться не в пользу клиента, — отметил Дмитрий Бабин.

Он добавил, что у рубля бывают периоды повышенной нестабильности, подобные декабрю 2014 года, когда всего за один день стоимость валюты может измениться на 5–10%, что очень ощутимо даже для покупки среднего размера.

В первую очередь возможность мгновенной конвертации выгодна клиенту: он сразу сможет оценить сумму товара и не думать о том, что в результате он обойдется дороже из-за изменения курсов валют, особенно когда человек находится на отдыхе за границей, отметил генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. Он напомнил, что сейчас туристический поток в зарубежные страны растет в связи с постепенным снятием антиковидных ограничений, поэтому карты с мгновенной конвертацией валют будут востребованы. Эксперт добавил, что в период пандемии серьезно выросла сфера онлайн-шопинга, в том числе и в зарубежных интернет-магазинах, что говорит в пользу актуальности продукта.