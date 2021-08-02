Укрепление следует: в банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе

Хотя август традиционно считают опасным месяцем для рубля, в банках ожидают укрепления нацвалюты: в конце лета она может зафиксироваться на уровне ниже 73 руб./$. Об этом «Известиям» сообщили в крупных кредитных организациях. В ближайшее время курс поддержит пониженный спрос на иностранные деньги для зарубежного туризма при закрытых границах, а также привлекательные ставки в экономике для инвесторов-нерезидентов. К концу года аналитики ждут дальнейшего укрепления рубля до 71,5–72 руб./$ на фоне новых квот по добыче нефти ОПЕК+ и замедления роста цен.

Улетный период

В пятницу, 30 июля, доллар опускался ниже 73 руб./$. Это минимальное значение с начала месяца. Впрочем, к концу торгов в тот же день курс валюты США вновь откатился до 73,1 руб./$.

В августе рубль продолжит дорожать, считают семь из 16 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших банков . Еще шесть экспертов полагают, что нацвалюта сдаст позиции, но значительно не подешевеет и останется ниже 74 руб./$ . Оставшиеся трое дали свой прогноз только до конца года: в соответствии с ним рубль вырастет до 71,5–72 руб./$ .

Укрепление рубля в конце июля во многом вызвано глобальной слабостью доллара в последние дни на фоне осторожной риторики ФРС США и более слабого, чем ожидалось, роста ВВП Штатов во II квартале 2021-го , пояснил стратег по валютному рынку и процентным ставкам SberCIB Investment Research Юрий Попов. По его ожиданиям, в августе у российской валюты есть хорошие шансы удержаться вблизи нынешних уровней.

Укрепление следует Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Справедливое значение нацвалюты с начала 2021 года находится в диапазоне 68–70 руб./$ , в то время как фактический курс рубля в среднем оставался вблизи отметки 74 руб./$., то есть в целом рубль имеет потенциал для укрепления, считают в Газпромбанке. По словам его аналитиков, заниженная оценка нацвалюты была связана в первую очередь с низким спросом нерезидентов на рублевые активы. Во-вторых, на курс повлияла низкая привлекательность вкладов в нашей стране: российские компании предпочитали не конвертировать полученную валютную выручку в рубли.

― Позитивная динамика рубля в последние две недели связана с восстановлением нефтяных котировок и ростом общего аппетита международных инвесторов к риску. Стоимость Brent вернулась к локальному максимуму и сейчас торгуется около $76 за баррель, а сводный индекс валют развивающихся стран за это время прибавил более 1%. Не последнюю роль в укреплении рубля сыграло и повышение ключевой ставки Банком России на 1 п.п. в июле, что привело к притоку средств на российский долговой рынок, ― добавил руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев.

Помимо этого в середине лета инфляция в России резко снизилась до уровней предыдущих лет, а показатель реальных располагаемых доходов, согласно свежей статистике, не превысил значений 2019 года ― всё это говорит в пользу завершения цикла повышения ключевой ставки, полагают в «Открытии Research».

Не следуем традициям

Август ― традиционно не самый удачный месяц в году для курса рубля: за последние 13 лет нацвалюта за этот месяц снижалась к доллару в среднем на 2,3% , оценил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, основными факторами такой динамики выступают повышенный спрос на валюту для зарубежного туризма и более слабая с точки зрения сезонности вторая половина года для цен на нефть. Впрочем, в 2021 году спрос на доллары и евро для зарубежных поездок понижен, а цены на нефть и другое сырье, напротив, повышены .

Ожидания слабой динамики рубля в августе в подавляющем большинстве случаев преувеличены, поспорили в «МКБ Инвестициях». В финансовой организации пояснили, что отчасти это связано с последней статистикой, когда изменение валютного курса было вызвано конкретными разовыми драйверами: например, заметным оттоком капитала с развивающихся рынков и санкционными рисками в 2018 году или слабостью emerging markets из-за девальвации юаня в 2015 году.

Пока по-настоящему серьезных рисков для рубля в августе нет ― процентные ставки очень привлекательные, считает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Его базовый прогнозный сценарий ― нейтральная динамика рубля в диапазоне 72–75 к доллару, возможно, краткосрочное укрепление нацвалюты в сторону нижней границы в ближайшее время на фоне глобальной распродажи доллара. Фактором поддержки нацвалюты также выступают набирающие обороты вложения нерезидентов в российский госдолг , добавили в СКБ Банке.

― Санкционная повестка и геополитический фон остаются ключевыми факторами для рубля. Пока они находятся в нейтральном состоянии, российская валюта может чувствовать себя уверенно. Но при появлении новых признаков обострения ситуации рубль, вероятно, окажется под давлением, поскольку характер притока иностранного капитала сейчас в большей части спекулятивный. Говоря о конкретном диапазоне обменных курсов рубля в августе, мы ожидаем диапазон 71,5–75 руб./$, ― сказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Укрепление следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин