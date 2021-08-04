Получите, подпишитесь: банки протестировали автоплатежи в СБП

Россияне теперь смогут оформлять автоматические списания в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в Системе быстрых платежей , а также управлять ими в собственном мобильном банке. Об успешном пилотировании такой технологии «Известиям» рассказали в НСПК . Первыми функционал для клиентов-физлиц протестировали СКБ Банк и «Тинькофф», сообщили их представители. Отслеживание автоплатежей в режиме одного окна исключит случаи, когда деньги снимаются за давно оформленные и забытые подписки . Над аналогичными сервисами работают Visa и Mastercard, однако пока не запустили их. Технология особенно востребована интернет-ритейлерами: она даст серьезный импульс для развития СБП.

Деловая подписка

Национальная система платёжных карт (НСПК ― клиринговый центр СБП) совместно с несколькими банками успешно протестировала функционал привязки счёта в рамках пилотного проекта, сообщил «Известиям» её представитель. Первые операции уже провели «Тинькофф» и СКБ Банк. Опция будет доступна не только физическим, но и юридическим лицам после завершения пилотного проекта , уточнили в «Тинькофф».

Привязка счета в СБП предоставит пользователям возможность один раз дать согласие на автосписание денег в пользу конкретного торгово-сервисного предприятия или интернет-ресурса, а затем деньги будут перечисляться автоматически , пояснили в НСПК. В компании уточнили, что в мобильном приложении банка клиент будет видеть все «подписки» и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости . Сервис исключает возможность привязки счета без согласия пользователя. Магазинам же новый функционал позволит значительно улучшить долю успешных покупок, подчеркнули в НСПК.

Важным преимуществом сервиса «подписка» в СБП для граждан станет возможность управлять такими «привязками» в мобильном приложении своего банка и при необходимости отключить ранее данное разрешение на автоматический платеж, подчеркнули в ЦБ. Использовать эту модель будет удобно для оплаты онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов, интернет-библиотек , а также для перечислений в благотворительные фонды напрямую со счёта, привязанного к СБП, пояснили в СКБ Банке. В «Тинькофф» добавили, что клиенты также смогут оплачивать услуги, цена за которые неизвестна заранее: например, такси .

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― Мы уже привыкли «привязывать» банковские карты к приложениям, скоро также привычно будет делать это со своими счетами , давая согласие на списание оплаты полученных услуг или купленных товаров. Но самое главное то, что можно не только давать согласие на использование для оплаты своего счета через СБП, но и контролировать все выданные согласия, которые можно в любой момент отозвать, ― подчеркнул директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.

В Банке «Русский Стандарт» сообщили, что участвуют в пилотном проекте по привязке счёта в СБП , и уже протестировали функционал для клиентов-юрлиц, но для физлиц технология станет доступна позже. Сервис для бизнеса также протестировал Делобанк . В кредитных организациях отметили, что благодаря СБП деньги со счета клиента поступают в компанию практически сразу после подтверждения оплаты покупки в приложении, тогда как при оплате картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.

Подготовкой к реализации сервиса занимаются также ВТБ и банк «Дом.рф» , они планируют запустить его к концу года. По прогнозам директора розничных продуктов «Дом.рф» Евгения Шитикова, спрос на функционал будет высоким, а общий объём операций через СБП вырастет на 10-15% в течение года после запуска технологии. Новикомбанк планирует внедрять сервис, когда он выйдет на промышленные рельсы. В МКБ и УБРиР изучают технологию. Интерес к функционалу со стороны клиентов ожидают также в ПСБ .

Доверяй, но проверяй

СБП выгодна для бизнеса, поскольку позволяет экономить на комиссиях за приём платежей , заявил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов: в сервисе ЦБ комиссии не превышают 0,7%, тогда как ставка эквайринга в среднем составляет 2-2,5%. При этом в интернете расплачиваться QR-кодом неудобно, поскольку большинство заказов делаются с мобильных устройств и сканировать код на смартфоне другим смартфоном ― не самый комфортный клиентский путь, пояснил он.

― Для e-commerce самый ожидаемый сценарий оплаты через СБП ― это direct debit, или так называемые подписки. Когда он будет реализован и поддержан крупнейшими банками, СБП получит серьезный новый импульс для развития , ― подчеркнул Артём Соколов.

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Хотя подписки удобны для клиентов, потому что не нужно делать дополнительных подтверждений транзакций, они несут и риск того, что будут списываться средства за сервисы и услуги, о которых покупатель уже забыл , считает руководитель отдела продаж международного платежного провайдера и прямого эквайера Ecommpay Владимир Поляков. Есть вынужденные подписки, которые ресурс предлагает отменить позже. В Европе это называет enforced subscription, это удобно для продавца, но может быть неудобно для потребителя. Чтобы снизить этот риск, необходимо настроить систему оповещений о платежах.

Подписки также задают тренд на повышение числа необдуманных покупок : если карта привязана к какому-либо онлайн-магазину, клиенту психологически будет проще с нее потратить деньги, добавил Владимир Поляков. Он отметил также, что за покупки по подпискам сложно оформить чарджбэк (возвратный платеж).

Возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, в 2021 году запустила Visa, сообщили в платежной системе, уточнив, что банки только планируют реализацию этого функционала в своих мобильных приложениях. MasterCard пока находится в процессе внедрения ряда сервисов, в том числе по управлению подписками, сообщил ее представитель.