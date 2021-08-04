Получите, подпишитесь: банки протестировали автоплатежи в СБП
Россияне теперь смогут оформлять автоматические списания в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в Системе быстрых платежей, а также управлять ими в собственном мобильном банке. Об успешном пилотировании такой технологии «Известиям» рассказали в НСПК. Первыми функционал для клиентов-физлиц протестировали СКБ Банк и «Тинькофф», сообщили их представители. Отслеживание автоплатежей в режиме одного окна исключит случаи, когда деньги снимаются за давно оформленные и забытые подписки. Над аналогичными сервисами работают Visa и Mastercard, однако пока не запустили их. Технология особенно востребована интернет-ритейлерами: она даст серьезный импульс для развития СБП.
Деловая подписка
Национальная система платёжных карт (НСПК ― клиринговый центр СБП) совместно с несколькими банками успешно протестировала функционал привязки счёта в рамках пилотного проекта, сообщил «Известиям» её представитель. Первые операции уже провели «Тинькофф» и СКБ Банк. Опция будет доступна не только физическим, но и юридическим лицам после завершения пилотного проекта, уточнили в «Тинькофф».
Привязка счета в СБП предоставит пользователям возможность один раз дать согласие на автосписание денег в пользу конкретного торгово-сервисного предприятия или интернет-ресурса, а затем деньги будут перечисляться автоматически, пояснили в НСПК. В компании уточнили, что в мобильном приложении банка клиент будет видеть все «подписки» и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости. Сервис исключает возможность привязки счета без согласия пользователя. Магазинам же новый функционал позволит значительно улучшить долю успешных покупок, подчеркнули в НСПК.
Важным преимуществом сервиса «подписка» в СБП для граждан станет возможность управлять такими «привязками» в мобильном приложении своего банка и при необходимости отключить ранее данное разрешение на автоматический платеж, подчеркнули в ЦБ. Использовать эту модель будет удобно для оплаты онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов, интернет-библиотек, а также для перечислений в благотворительные фонды напрямую со счёта, привязанного к СБП, пояснили в СКБ Банке. В «Тинькофф» добавили, что клиенты также смогут оплачивать услуги, цена за которые неизвестна заранее: например, такси.
― Мы уже привыкли «привязывать» банковские карты к приложениям, скоро также привычно будет делать это со своими счетами, давая согласие на списание оплаты полученных услуг или купленных товаров. Но самое главное то, что можно не только давать согласие на использование для оплаты своего счета через СБП, но и контролировать все выданные согласия, которые можно в любой момент отозвать, ― подчеркнул директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.
В Банке «Русский Стандарт» сообщили, что участвуют в пилотном проекте по привязке счёта в СБП, и уже протестировали функционал для клиентов-юрлиц, но для физлиц технология станет доступна позже. Сервис для бизнеса также протестировал Делобанк. В кредитных организациях отметили, что благодаря СБП деньги со счета клиента поступают в компанию практически сразу после подтверждения оплаты покупки в приложении, тогда как при оплате картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.
Подготовкой к реализации сервиса занимаются также ВТБ и банк «Дом.рф», они планируют запустить его к концу года. По прогнозам директора розничных продуктов «Дом.рф» Евгения Шитикова, спрос на функционал будет высоким, а общий объём операций через СБП вырастет на 10-15% в течение года после запуска технологии. Новикомбанк планирует внедрять сервис, когда он выйдет на промышленные рельсы. В МКБ и УБРиР изучают технологию. Интерес к функционалу со стороны клиентов ожидают также в ПСБ.
Доверяй, но проверяй
СБП выгодна для бизнеса, поскольку позволяет экономить на комиссиях за приём платежей, заявил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов: в сервисе ЦБ комиссии не превышают 0,7%, тогда как ставка эквайринга в среднем составляет 2-2,5%. При этом в интернете расплачиваться QR-кодом неудобно, поскольку большинство заказов делаются с мобильных устройств и сканировать код на смартфоне другим смартфоном ― не самый комфортный клиентский путь, пояснил он.
― Для e-commerce самый ожидаемый сценарий оплаты через СБП ― это direct debit, или так называемые подписки. Когда он будет реализован и поддержан крупнейшими банками, СБП получит серьезный новый импульс для развития, ― подчеркнул Артём Соколов.
Хотя подписки удобны для клиентов, потому что не нужно делать дополнительных подтверждений транзакций, они несут и риск того, что будут списываться средства за сервисы и услуги, о которых покупатель уже забыл, считает руководитель отдела продаж международного платежного провайдера и прямого эквайера Ecommpay Владимир Поляков. Есть вынужденные подписки, которые ресурс предлагает отменить позже. В Европе это называет enforced subscription, это удобно для продавца, но может быть неудобно для потребителя. Чтобы снизить этот риск, необходимо настроить систему оповещений о платежах.
Подписки также задают тренд на повышение числа необдуманных покупок: если карта привязана к какому-либо онлайн-магазину, клиенту психологически будет проще с нее потратить деньги, добавил Владимир Поляков. Он отметил также, что за покупки по подпискам сложно оформить чарджбэк (возвратный платеж).
Возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, в 2021 году запустила Visa, сообщили в платежной системе, уточнив, что банки только планируют реализацию этого функционала в своих мобильных приложениях. MasterCard пока находится в процессе внедрения ряда сервисов, в том числе по управлению подписками, сообщил ее представитель.