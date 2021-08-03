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Внекомиссионный магазин: господдержка ускорила развитие СБП на 10%

Сколько малых и средних предприятий уже принимают платежи по QR-кодам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Внекомиссионный магазин: господдержка ускорила развитие СБП на 10%
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2021-08-02 17:44:50
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В июле россияне оплатили товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) на 2,2 млрд рублей. Это на 10% больше июньских показателей, сообщили «Известиям» в Центробанке. В прошлом месяце начала действовать госпрограмма по возмещению малому и среднему бизнесу комиссий за прием денег через СБП. Она подтолкнула клиентов-юрлиц до двух раз активнее подключать функционал, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. Впрочем, рост в 10% можно считать органическим ― с такой же скоростью развиваются и другие новые каналы платежей, оценили эксперты.

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Выше планов

К 30 июля через СБП россияне совершили 2,5 млн операций в счет оплаты товаров и услуг на общую сумму почти 15 млрд рублей, заявили «Известиям» в Банке России. Там уточнили, что только в июле проведено более 361 тыс. операций на сумму 2,2 млрд рублей, что на 3 и 10% соответственно выше июньских показателей. На 1 июля 2021 года этот функционал подключили более 81 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, отметили в регуляторе. К началу июня их число составляло 69 тыс.

Количество присоединенных к сервису субъектов МСП уже опережает планы регулятора. В стратегии ЦБ по развитию национальной платежной системы на 2021–2023 годы прописано, что в 2021-м функционал планировалось запустить для 40 тыс. малых и средний предприятий, в 2022-м ― для 70 тыс., а в 2023-м ― для 100 тыс.

Внекомиссионный магазин
цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Справка «Известий»

Сервис ЦБ позволяет принимать платежи по QR-коду или с помощью специальной ссылки в интернете. Представители МСП могут рассчитывать на возмещение комиссии за прием платежей через СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2021. В июле правительство выделило на эту программу 500 млн рублей. Сервис ЦБ призван снизить затраты предпринимателей на эквайринг ― комиссию за прием платежей, которую называют «квазиналогом». Тарифы за операции через СБП для бизнеса составляют 0,4–0,7%, и это в несколько раз дешевле платы за эквайринг.

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Пока не все банки предоставляют своим клиентам-юрлицам возможность принимать платежи через СБП. По данным Национальной системы платежных карт (НСПК ― клиринговый центр СБП), таких кредитных организаций сейчас более 50. Среди них ― все системно значимые банки, в том числе «Сбер». 27 июля Минэк завершил прием заявок от банков для участия в программе по возмещению комиссий, уплаченных в СБП, сообщается на сайте ведомства. В августе станут известны результаты отбора.

«Известия» спросили Минэк, НСПК и крупнейшие кредитные организации о популярности функционала среди клиентов из сегмента МСП. В Райффайзенбанке сообщили, что количество клиентов представителей малого и среднего бизнеса, подключившихся к сервису ЦБ, с мая по июль выросло на 25%. По предварительным данным кредитной организации, за июль сумма возмещения составит около 1 млн рублей.

Внекомиссионный магазин
покупка
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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― Компании стали активно подключаться к сервису. Чтобы получить возмещение, они должны быть включены в специальный реестр, который обновляется каждый 10-й календарный день месяца. Предприниматели могут сами проверить свою компанию в реестре через сайт налоговой. Также в реестр можно внести дополнительную информацию, коррективы или подать заявление об ошибке, ― рассказала руководитель направления эквайринга Райффайзенбанка для малого и микробизнеса Надежда Шестакова.

Органический рост

По статистике ПСБ, в мае 2021 года более 1100 предприятий МСП подключили прием платежей через СБП. В июне это число выросло на 20%, а в июле ― почти в два раза, сообщили в банке.

Доля транзакций на рынке через Систему быстрых платежей в эквайринге представителей МСБ, которые подключили этот сервис, сейчас не превышает 1%, оценили в МКБ. В банке ожидают увеличения числа подключений к сервису осенью, в том числе за счет традиционного роста транзакционной активности россиян в этот период.

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Даже по итогам одного месяца заметен интерес малого и среднего бизнеса к СБП, так как новый механизм господдержки позволяет предпринимателям экономить средства, направляя их на закупку товаров и иные необходимые ежемесячные выплаты, заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отметил, что бизнес активно использует возможности, проверяя, какие преимущества дает участие в программе. Чем раньше МСП присоединяется к системе, тем больше выгоды получает, так как программа возмещения действует до конца года, подчеркнул он.

― В то же время минусом СБП можно назвать то, что к системе еще не успели подключиться все крупные банки, но это будет исправлено в ближайшие месяцы. Кроме того, покупатели тоже вскоре привыкнут к Системе быстрых платежей, а пока для них это новая возможность, ― отметил Павел Сигал.

Внекомиссионный магазин
эквайринг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост объема операций через СБП на 10% в месяц считается органическим, полагают в ЮMoney. По данным компании, увеличение объема платежей через систему в июле 2021-го в сравнении с июнем сопоставимо с ростом других инновационных методов проведения операций: Pay-сервисы выросли на 9%, платежи через выставленные в мессенджерах и социальных сетях счета ― на 10%. Дальнейшее развитие сервиса ЦБ поддержит как субсидирование комиссий со стороны государства, так и общая экономия для офлайн-бизнеса на услугах подключения и обслуживания POS-терминалов.

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