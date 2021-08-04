Цифровые тиски: ЦБ предупредили о давлении экосистем на региональные банки
Российские экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками (или сами ими являются), что оказывает значительное конкурентное давление на региональные кредитные организации. Об этом Ассоциация российских банков заявила в письме к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (документ есть у «Известий»). По мере развития экосистем давление будет только усиливаться, поэтому для них требуется единое антимонопольное регулирование, уверены в АРБ. В ФАС заявили, что уже работают над подходами к защите конкуренции на цифровых рынках, а эксперты спрогнозировали сокращение числа небольших банков.
Власть гигантам
АРБ в целом поддерживает концепцию правового регулирования экосистем, представленную в тематических докладах ЦБ, следует из письма в регулятор. Тем не менее ассоциация предложила для обсуждения несколько своих замечаний.
В первую очередь ее представителей тревожит, что на региональные кредитные организации оказывается большое конкурентное давление со стороны экосистем крупнейших банков и технологических компаний, которые предлагают финансовые сервисы как сопутствующие, например займы на приобретение товаров.
Причин тому две. Во-первых, экосистемы не привлекают региональные кредитные организации к партнерству, предпочитая им несколько федеральных банков. Слишком большое количество предложений может осложнить клиентский путь, поясняют эту логику в АБР. Во-вторых, основной стратегией выхода на новые рынки в платформенной экономике выступает ценовая конкуренция, долго выдерживать которую способен не каждый банк, тем более региональный.
«Пользователям цифровых платформ всегда предлагается «лучший выбор» — самые дешевые кредиты, самые дорогие вклады и т.д. Увеличивается предложение — снижается маржинальность бизнеса», — говорится в письме.
По мере дальнейшего развития экосистем давление со стороны экомонополистов на банки, особенно небольшие и отличающиеся локальным характером деятельности, будет только усиливаться, уверены в АРБ.
— К быстрому краху региональных банков развитие экосистем не приведет, однако им становится все тяжелее работать: расходы на привлечение и обслуживание одного клиента у небольших кредитных организаций существенно выше, чем у крупных. Когда федеральные банки начинают пользоваться своим масштабом, повышая за счет экосистем лояльность клиентов, это дает им значительное преимущество, — пояснил председатель правления АРБ Олег Скворцов. — И при этом остается вопрос, выиграет ли от этого в конечном итоге сам клиент.
По мнению представителей ассоциации, необходимо установить антимонопольное регулирование для крупнейших платформ. Так, для участников рынка, предоставляющих финансовые услуги, должны быть предусмотрены одинаковые требования, и экосистемы не должны иметь привилегий в части совершения банковских операций.
В данный момент ФАС работает над методологическими подходами к защите конкуренции на цифровых рынках и базовыми принципами добросовестного поведения на них, заявил «Известиям» ее представитель. Помимо этого служба разрабатывает поправки в закон о конкуренции и КоАП («пятый антимонопольный пакет»), который определяет новые критерии «доминирующего положения» на рынке интернет-пространства и касается маркетплейсов и агрегаторов.
— Цифровизация экономики кроме возможностей несет в себе и риски, связанные с монополизацией товарных рынков и возможностью злоупотребления рыночной властью со стороны «цифровых гигантов» в ущерб интересам граждан, — отметили в службе.
В ЦБ не прокомментировали инициативы АРБ по запросу «Известий».
Курс на сокращение
Еще одним замечанием стал чрезмерно жесткий, по мнению руководства АРБ, подход к учету вложений в экосистемы и другие нефинансовые активы, не создающие требований по возврату денежных средств. Их ЦБ назвал иммобилизованными активами (ИА). Согласно докладу регулятора, превышение стоимости основных средств, используемых для банковской деятельности, над размером 10% капитала, необходимо учитывать в качестве ИА с коэффициентом 5. Такие ограничения ударят в основном по малым и средним банкам, которые не занимаются развитием экосистем, предупредили в АБР. Организация предложила снизить коэффициент до 2: таким образом получится сохранить норматив инвестиций в ИА в размере 30% капитала, но при этом увеличить их сумму в 2,5 раза.
«Известия» направили запросы в крупнейшие российские кредитные организации с просьбой прокомментировать инициативы ассоциации. В ВТБ сообщили, что видят риски главным образом в предлагаемом ЦБ варианте контроля банковских экосистем с точки зрения вложений капитала в нефинансовые активы. По оценкам ВТБ, такой подход формирует значимые преференции для небанковских экосистем, причем не только российских, но и зарубежных.
Цифровые каналы и экосистемы позволяют легче получить клиента в любой точке, при этом региональные банки обычно заметно хуже справляются с digital-трансформацией, чем крупнейшие кредитные организации или изначально цифровые бизнесы, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он пояснил, что вследствие этого происходит подрыв традиционных банковских бизнес-моделей, а клиенты перетекают к лидерам рынка или пользуются цифровыми предложениями.
Такой процесс происходил и в других индустриях, отметил эксперт. По его ожиданиям, в ближайшие годы произойдет сокращение числа кредитных организаций не из числа системообразующих, которые не успеют перестроить свою бизнес-модель.
Крупные цифровые платформы не стремятся сотрудничать с банками, потому что классические кредитные организации, особенно региональные, — сложные неповоротливые механизмы, не способные своевременно отвечать на запросы бизнеса, согласна гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Она добавила, что именно поэтому передовые платформы, как правило, стремятся обзавестись банковской лицензией, чтобы самим обслуживать платежи.