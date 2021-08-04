Цифровые тиски: ЦБ предупредили о давлении экосистем на региональные банки

Российские экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками (или сами ими являются), что оказывает значительное конкурентное давление на региональные кредитные организации. Об этом Ассоциация российских банков заявила в письме к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (документ есть у «Известий»). По мере развития экосистем давление будет только усиливаться, поэтому для них требуется единое антимонопольное регулирование, уверены в АРБ. В ФАС заявили, что уже работают над подходами к защите конкуренции на цифровых рынках, а эксперты спрогнозировали сокращение числа небольших банков.

Власть гигантам

АРБ в целом поддерживает концепцию правового регулирования экосистем, представленную в тематических докладах ЦБ, следует из письма в регулятор. Тем не менее ассоциация предложила для обсуждения несколько своих замечаний.

В первую очередь ее представителей тревожит, что на региональные кредитные организации оказывается большое конкурентное давление со стороны экосистем крупнейших банков и технологических компаний, которые предлагают финансовые сервисы как сопутствующие, например займы на приобретение товаров.

Причин тому две. Во-первых, экосистемы не привлекают региональные кредитные организации к партнерству, предпочитая им несколько федеральных банков . Слишком большое количество предложений может осложнить клиентский путь, поясняют эту логику в АБР. Во-вторых, основной стратегией выхода на новые рынки в платформенной экономике выступает ценовая конкуренция, долго выдерживать которую способен не каждый банк , тем более региональный.

«Пользователям цифровых платформ всегда предлагается «лучший выбор» — самые дешевые кредиты, самые дорогие вклады и т.д. Увеличивается предложение — снижается маржинальность бизнеса», — говорится в письме.

Цифровые тиски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По мере дальнейшего развития экосистем давление со стороны экомонополистов на банки, особенно небольшие и отличающиеся локальным характером деятельности, будет только усиливаться , уверены в АРБ.

— К быстрому краху региональных банков развитие экосистем не приведет, однако им становится все тяжелее работать: расходы на привлечение и обслуживание одного клиента у небольших кредитных организаций существенно выше, чем у крупных . Когда федеральные банки начинают пользоваться своим масштабом, повышая за счет экосистем лояльность клиентов, это дает им значительное преимущество , — пояснил председатель правления АРБ Олег Скворцов. — И при этом остается вопрос, выиграет ли от этого в конечном итоге сам клиент.

По мнению представителей ассоциации, необходимо установить антимонопольное регулирование для крупнейших платформ . Так, для участников рынка, предоставляющих финансовые услуги, должны быть предусмотрены одинаковые требования, и экосистемы не должны иметь привилегий в части совершения банковских операций.

В данный момент ФАС работает над методологическими подходами к защите конкуренции на цифровых рынках и базовыми принципами добросовестного поведения на них, заявил «Известиям» ее представитель . Помимо этого служба разрабатывает поправки в закон о конкуренции и КоАП («пятый антимонопольный пакет»), который определяет новые критерии «доминирующего положения» на рынке интернет-пространства и касается маркетплейсов и агрегаторов.

— Цифровизация экономики кроме возможностей несет в себе и риски, связанные с монополизацией товарных рынков и возможностью злоупотребления рыночной властью со стороны «цифровых гигантов» в ущерб интересам граждан, — отметили в службе.

В ЦБ не прокомментировали инициативы АРБ по запросу «Известий».

Курс на сокращение

Еще одним замечанием стал чрезмерно жесткий, по мнению руководства АРБ, подход к учету вложений в экосистемы и другие нефинансовые активы, не создающие требований по возврату денежных средств . Их ЦБ назвал иммобилизованными активами (ИА). Согласно докладу регулятора, превышение стоимости основных средств, используемых для банковской деятельности, над размером 10% капитала, необходимо учитывать в качестве ИА с коэффициентом 5. Такие ограничения ударят в основном по малым и средним банкам, которые не занимаются развитием экосистем, предупредили в АБР. Организация предложила снизить коэффициент до 2: таким образом получится сохранить норматив инвестиций в ИА в размере 30% капитала, но при этом увеличить их сумму в 2,5 раза.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские кредитные организации с просьбой прокомментировать инициативы ассоциации. В ВТБ сообщили, что видят риски главным образом в предлагаемом ЦБ варианте контроля банковских экосистем с точки зрения вложений капитала в нефинансовые активы . По оценкам ВТБ, такой подход формирует значимые преференции для небанковских экосистем, причем не только российских, но и зарубежных.

Цифровые тиски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Цифровые каналы и экосистемы позволяют легче получить клиента в любой точке, при этом региональные банки обычно заметно хуже справляются с digital-трансформацией, чем крупнейшие кредитные организации или изначально цифровые бизнесы, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он пояснил, что вследствие этого происходит подрыв традиционных банковских бизнес-моделей, а клиенты перетекают к лидерам рынка или пользуются цифровыми предложениями.

Такой процесс происходил и в других индустриях, отметил эксперт. По его ожиданиям, в ближайшие годы произойдет сокращение числа кредитных организаций не из числа системообразующих, которые не успеют перестроить свою бизнес-модель .