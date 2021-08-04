 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
Проигравший Евлоеву борец Алексанян отказался надевать серебро ОИ
Наука
В России разработали приложение для помощи в распределении мусора
Мир
CNN сообщил о гибели офицера полиции после стрельбы у Пентагона
Общество
Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей
Мир
В МИД РФ назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
Мир
Превышение нитратов в почве зафиксировано после аварии на химзаводе на Украине
Мир
Минздрав РФ сообщил о выписке из больниц 15 пострадавших в ДТП в Турции россиян
Мир
В Пентагоне сочли преждевременным считать инцидент со стрельбой терактом
Мир
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭ
/

Цифровые тиски: ЦБ предупредили о давлении экосистем на региональные банки

Смогут ли небольшие кредитные организации выжить в платформенной экономике
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Цифровые тиски: ЦБ предупредили о давлении экосистем на региональные банки
2021-08-03 14:42:08">
2021-08-03 14:42:08
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками (или сами ими являются), что оказывает значительное конкурентное давление на региональные кредитные организации. Об этом Ассоциация российских банков заявила в письме к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (документ есть у «Известий»). По мере развития экосистем давление будет только усиливаться, поэтому для них требуется единое антимонопольное регулирование, уверены в АРБ. В ФАС заявили, что уже работают над подходами к защите конкуренции на цифровых рынках, а эксперты спрогнозировали сокращение числа небольших банков.

Власть гигантам

АРБ в целом поддерживает концепцию правового регулирования экосистем, представленную в тематических докладах ЦБ, следует из письма в регулятор. Тем не менее ассоциация предложила для обсуждения несколько своих замечаний.

Править баллом: АБР увидела в экосистемах угрозу финансовой стабильности
Какие еще риски в развитии платформ выделили банкиры

В первую очередь ее представителей тревожит, что на региональные кредитные организации оказывается большое конкурентное давление со стороны экосистем крупнейших банков и технологических компаний, которые предлагают финансовые сервисы как сопутствующие, например займы на приобретение товаров.

Причин тому две. Во-первых, экосистемы не привлекают региональные кредитные организации к партнерству, предпочитая им несколько федеральных банков. Слишком большое количество предложений может осложнить клиентский путь, поясняют эту логику в АБР. Во-вторых, основной стратегией выхода на новые рынки в платформенной экономике выступает ценовая конкуренция, долго выдерживать которую способен не каждый банк, тем более региональный.

«Пользователям цифровых платформ всегда предлагается «лучший выбор» — самые дешевые кредиты, самые дорогие вклады и т.д. Увеличивается предложение — снижается маржинальность бизнеса», — говорится в письме.

Цифровые тиски
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По мере дальнейшего развития экосистем давление со стороны экомонополистов на банки, особенно небольшие и отличающиеся локальным характером деятельности, будет только усиливаться, уверены в АРБ.

Простая лояльность: банки предупредили о рисках «экосистемного рабства»
Пользователи могут столкнуться с навязыванием услуг и «ловушкой» некорректного сравнения стоимости сервисов

К быстрому краху региональных банков развитие экосистем не приведет, однако им становится все тяжелее работать: расходы на привлечение и обслуживание одного клиента у небольших кредитных организаций существенно выше, чем у крупных. Когда федеральные банки начинают пользоваться своим масштабом, повышая за счет экосистем лояльность клиентов, это дает им значительное преимущество, — пояснил председатель правления АРБ Олег Скворцов. — И при этом остается вопрос, выиграет ли от этого в конечном итоге сам клиент.

По мнению представителей ассоциации, необходимо установить антимонопольное регулирование для крупнейших платформ. Так, для участников рынка, предоставляющих финансовые услуги, должны быть предусмотрены одинаковые требования, и экосистемы не должны иметь привилегий в части совершения банковских операций.

В данный момент ФАС работает над методологическими подходами к защите конкуренции на цифровых рынках и базовыми принципами добросовестного поведения на них, заявил «Известиям» ее представитель. Помимо этого служба разрабатывает поправки в закон о конкуренции и КоАП («пятый антимонопольный пакет»), который определяет новые критерии «доминирующего положения» на рынке интернет-пространства и касается маркетплейсов и агрегаторов.

— Цифровизация экономики кроме возможностей несет в себе и риски, связанные с монополизацией товарных рынков и возможностью злоупотребления рыночной властью со стороны «цифровых гигантов» в ущерб интересам граждан, — отметили в службе.

В ЦБ не прокомментировали инициативы АРБ по запросу «Известий».

Курс на сокращение

Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ
И дать преференции российским проектам

Еще одним замечанием стал чрезмерно жесткий, по мнению руководства АРБ, подход к учету вложений в экосистемы и другие нефинансовые активы, не создающие требований по возврату денежных средств. Их ЦБ назвал иммобилизованными активами (ИА). Согласно докладу регулятора, превышение стоимости основных средств, используемых для банковской деятельности, над размером 10% капитала, необходимо учитывать в качестве ИА с коэффициентом 5. Такие ограничения ударят в основном по малым и средним банкам, которые не занимаются развитием экосистем, предупредили в АБР. Организация предложила снизить коэффициент до 2: таким образом получится сохранить норматив инвестиций в ИА в размере 30% капитала, но при этом увеличить их сумму в 2,5 раза.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские кредитные организации с просьбой прокомментировать инициативы ассоциации. В ВТБ сообщили, что видят риски главным образом в предлагаемом ЦБ варианте контроля банковских экосистем с точки зрения вложений капитала в нефинансовые активы. По оценкам ВТБ, такой подход формирует значимые преференции для небанковских экосистем, причем не только российских, но и зарубежных.

Цифровые тиски
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Риск моды: экосистемы могут грозить утечкой персональных данных
ЦБ обсуждает усиление их кибербезопасности

Цифровые каналы и экосистемы позволяют легче получить клиента в любой точке, при этом региональные банки обычно заметно хуже справляются с digital-трансформацией, чем крупнейшие кредитные организации или изначально цифровые бизнесы, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он пояснил, что вследствие этого происходит подрыв традиционных банковских бизнес-моделей, а клиенты перетекают к лидерам рынка или пользуются цифровыми предложениями.

Такой процесс происходил и в других индустриях, отметил эксперт. По его ожиданиям, в ближайшие годы произойдет сокращение числа кредитных организаций не из числа системообразующих, которые не успеют перестроить свою бизнес-модель.

Крупные цифровые платформы не стремятся сотрудничать с банками, потому что классические кредитные организации, особенно региональные, — сложные неповоротливые механизмы, не способные своевременно отвечать на запросы бизнеса, согласна гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Она добавила, что именно поэтому передовые платформы, как правило, стремятся обзавестись банковской лицензией, чтобы самим обслуживать платежи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021