Простая лояльность: банки предупредили о рисках «экосистемного рабства»

В России может возникнуть «экосистемное рабство»: из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов вероятны сложности с переходом в другую компанию на обслуживание . Об этом сказано в отзыве Национального совета финансового рынка (НСФР, есть у «Известий») на консультативный доклад ЦБ. В регуляторе сообщили, что подготовят итоговую версию с учетом предложений игроков. Строить цифровых гигантов важно по открытому принципу, чтобы доступ к ним был не только у аффилированных поставщиков, считают представители крупнейших банков и самих экосистем.

Эка система

Финансовый рынок предложил на регуляторном уровне упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера . Это позволит предотвратить формирование «экосистемного рабства», сказано в своде ответов членов НСФР на консультативный доклад Банка России на эту тему (документ есть у «Известий»).

Нужно закрепить требование к крупным экосистемам (с долей рынка 35% в трех-четырех сегментах, где они действуют) строиться по открытому принципу — чтобы на платформе предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков , отмечено в документе. Кроме того, рынок предложил запретить крупнейшим игрокам вводить единую подписку. Отдельная тарифакция услуги не должна значительно превышать цены в пакетном предложении — то есть тариф не должен быть заградительным.

Пленный клиент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек. Эта проблема известна Центробанку в некоторых сегментах финрынка и успешно им пресекается. В экосистеме масштабы навязывания рискуют вырасти в разы. Запрет этой практики важно закрепить в законодательных актах, а также проработать меры надзора, — считает глава НСФР Андрей Емелин.

Кроме того, в документе сказано об увеличении опасности неправомерного использования данных, а также о рисках совершения киберпреступлений в результате неавторизованного использования массива сведений. Также клиенты могут попасть в «ловушку» невозможности сравнить схожие предложения у конкурентов после оформления подписки.

Справка «Известий» По мнению членов НСФР, экосистемой можно считать компанию, которая предлагает клиентам услуги из как минимум трех-четырех различных сегментов. Под это определение не подпадают организации, которые предлагают только финансовые услуги (например, объединенные под одним брендом банк, страховая и брокер) или платформы, где размещаются разные поставщики (такие как продавцы товаров). Примером подписки на сервисы экосистемы может служить «Сбер Прайм», в котором объединяются скидки на онлайн-кинотеатр Okko, стриминговый сервис «Сбер Звук», доставку продуктов «Сбермаркет», заказ еды Delivery Club и другое.

Сейчас ЦБ проводит встречи с бизнес-сообществом, экспертами, профессиональными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами для обсуждения консультативного доклада по экосистемам, сообщили «Известиям» в регуляторе. Там добавили, что сбор предложений и комментариев продлится до 1 августа. После этого будет подготовлена итоговая версия доклада, уточнили в Банке России.

Сервисный плен

Рост закрытых экосистем может негативно сказываться на общем уровне пользовательского опыта в непрофильных сегментах , считает руководитель центра развития инноваций в Райффайзенбанке Евгения Овчинникова. Она пояснила: консервативные клиенты будут делать выбор не по критерию качества сервиса, а отталкиваясь от его принадлежности экосистеме. На нынешнем этапе важно определить критерии отнесения компании к экосистеме и критерии их доминирования, заявил зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр. В УБРиР подчеркнули, что регулировать таких крупных игроков следует на международном уровне, чтобы национальные компании не проигрывали западным.

«Известия» направили запрос в крупнейшие российские экосистемы: «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», Ozon и Mail.ru Group. В последней заявили, что строят экосистему VK, продукты в которой связаны единым ID VK Connect, единой платежной системой VK Pay, голосовым ассистентом «Маруся» и другими общими сервисами. Внутри экосистемы действуют единые стандарты безопасности и работы с данными, что по определению повышает надежность каждого сервиса внутри, подчеркнул руководитель корпоративных коммуникаций группы Сергей Лучин. Он добавил, что платформа строится по открытому принципу, а подписка — необязательный элемент.

Пленный клиент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За экосистемами будущее цифровой экономики, уверен управляющий директор Ozon Сергей Беляков. Необходимо обеспечить равную конкуренцию для всех участников рынка, поэтому важно, чтобы экосистемы создавались именно по «открытому» принципу, подчеркнул он.

На российском рынке без убытков могут одновременно активно работать три-четыре экосистемы , оценил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По его словам, по мировым меркам российский рынок всё же не очень большой, и если не регулировать процесс слияния и поглощения, довольно быстро может появиться одна мегакомпания, которая и сформирует «экосистемное рабство» . Эксперт подчеркнул: для снижения этого риска стоит не только поддерживать конкуренцию между экосистемами, но и требовать от них открытости, когда в рамках одной экосистемы клиент получает доступ к нескольким поставщикам одной услуги, в том числе неаффилированным с корпорацией.

Сами экосистемы также могут столкнуться с риском при построении процессов взаимодействия компаний разных отраслей, когда ухудшение в смежных отраслях, например, офлайн-кинотеатрах, может в конечном счете негативно сказаться на партнерских компаниях из финансовой сферы, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Впрочем, по словам гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, о множестве рисков заявлялось и при создании МФЦ, однако спустя несколько лет разговоры, например, об утечке всех данных из одного источника утихли, и россияне с удовольствием пользуются преимуществами получения услуг в «одном окне».