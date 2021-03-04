Дошли до выручки: экосистеме «Сбера» спрогнозировали рост доходов в 2,5 раза

В следующем году доходы экосистемы «Сбера» вырастут в 2,5 раза, а их доля среди всей выручки банка достигнет 5-7%, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. 4 марта кредитная организация впервые раскрыла показатели своего нефинансового бизнеса: выручка по направлению увеличилась в 2,7 раза до 71,4 млрд рублей, заняв долю в 1,1% в масштабах группы, следует из отчетности по МСФО, с которой ознакомились «Известия». Чистая прибыль всего «Сбера» сократилась на 10% до 760 млрд рублей. На этом фоне акции банка торгуются в минусе.

Еда и такси

Экосистема «Сбера» впервые вышла «в плюс». Согласно отчетности по МСФО за 2020 год, с которой ознакомились «Известия», нефинансовый бизнес кредитной организации показал чистую прибыль в размере 8,6 млрд рублей. В 2019 году убыток по направлению составил 1,5 млрд рублей. До этого банк не отчитывался о показателях нефинансового бизнеса.

Выручка сервисов экосистемы «Сбера» за прошедший год подскочила в 2,7 раза до 71,4 млрд рублей. Их доля в операционных доходах кредитной организации увеличилась на 0,4 п.п. до 1,1%.

Резкий рывок выручки от нефинансовых сервисов объясняется низкой базой предыдущего года и значительными инвестициями в этот сектор, пояснил аналитик «Финам» Игорь Додонов. По его словам, результат согласуется со стратегической целью банка, согласно которой среднегодовые темпы роста по этому направлению до 2023 года должны составить свыше 100% за 12 месяцев.

По ожиданиям Игоря Додонова, в 2021 году доходы от нефинансовых сервисов «Сбера» вырастут в 2,5 раза и превысят 100 млрд рублей. Управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик спрогнозировал для «Известий», что доля выручки от экосистемы банка в 2021 году может вырасти до 5-7%. В самом Сбербанке не ответили на вопросы «Известий» о прогнозах по динамике доходов и прибыли от нефинансовых сервисов по итогам 2021-го.

Оборот товаров через площадки электронной коммерции, принадлежащие «Сберу», вырос в 2020 году в 43 раза до 12,9 млрд рублей, а количество заказов увеличилось в 23 раза до 28 млн штук, следует из отчётности банка. К e-commerce-сегменту относятся сервисы Сберлогистика, Сбермаркет и Самокат. Вторым нефинансовым направлением по скорости роста оказались сервисы доставки еды и передвижения: Delivery Club, Кухня на районе, Ситимобил, You Drive. Их совокупная выручка подскочила в 11 раз до 4,8 млрд рублей.

Помимо этого, вчетверо увеличился доход от сегмента развлечений (ОККО, СберЗвук) — до 7,4 млрд рублей, в 1,3 раза до 2 млрд рублей — сегмент здоровья (СберЗдоровье), вдвое до 33 млрд рублей — B2B-сервисы (облачные и кибербезопасность).

Стремительный рост оборотов в электронной коммерции объясняется спецификой кризисного 2020 года, пандемией и самоизоляцией: естественным образом увеличивался спрос на онлайн-услуги, пояснил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Торговля начала активно уходить в интернет, также увеличивался спрос на дистанционные развлечения, добавил он.

В то же время, убытки от некоторых сервисов экосистемы растут быстрее, чем доходы, отметил Игорь Додонов из «Финама»: об этом говорит отрицательный показатель EBITDA (в FoodTech&Mobility -10,4 млрд руб., в e-commerce -6,4 млрд руб., в развлечениях -3 млрд руб.).

— С одной стороны, ожидать финансовой отдачи от агрессивного развития нефинансовых сервисов пока не приходится. Вероятно, в ближайшие годы они будут генерировать отрицательный свободный денежный поток. Более того, активная экспансия Сбера в различные сегменты со временем скорее всего будет привлекать все большее внимание со стороны регуляторов. Тем не менее, на данный момент новые направления неплохо вписываются в экосистему Сбера, способствуя привлечению и удержанию клиентов, и эта их роль будет только возрастать, — считает Игорь Додонов.

Заветный триллион

Чистая прибыль «Сбера» в 2020 году сократилась на 10% и составила 760,3 млрд рублей, отмечается в отчётности банка. В стратегии на прошлый год кредитная организация ставила цель довести этот показатель до 1 трлн, но уже в течение года глава «Сбера» Герман Греф заявлял о корректировке планов.

Не допустить резкого сокращения прибыли банка позволил рост кредитного портфеля на 15% до 25 трлн рублей, отметил Артём Лютик из «Универ Капитал». Он напомнил: льготное ипотечное кредитование увеличило общий объём займов физлицам до 9,3 трлн рублей. Кроме того, положительную динамику показал чистый процентный доход (увеличился на 13,6% до 1,6 трлн рублей) и чистый комиссионный (вырос на 11% до 552,6 млрд рублей).

Главной причиной снижения чистой прибыли Сбербанка на 10% в прошлом году стало создание резервов под кредитные убытки по долговым инструментам (-412 млрд рублей), обусловленное влиянием коронакризиса, констатировал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. По его оценкам, без учета резервов банк заработал бы более 1,1 трлн рублей, что на 24% больше аналогичного показателя 2019 года.

Прирост кредитного портфеля соответствует среднерыночному показателю, отметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Он добавил: поскольку доля займов физлицам выше среднерыночной (37% против 33%), ускорение инфляции и увеличение доли ипотеки будут сдерживать прирост доходов банка относительного других организации в секторе.

На фоне публикации отчетности акции «Сбера» 4 марта торгуются в отрицательном диапазоне, следует из данных торгов: стоимость одной ценной бумаги падала с 278 до 275 рублей, но к 16:00 мск она вернулась к уровню 277 рублей за акцию.