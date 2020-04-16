Чужое знание — сила: Сбербанк заинтересовался технологиями конкурентов

Сбербанк, активно развивающий цифровые услуги и создающий экосистему, впервые раскрыл, технологии каких компаний ему особенно интересны. Кредитная организация разместила на сайте госзакупок проектную документацию о проведении маркетингового исследования. В списке находящихся в его фокусе структур есть ведущие западные и отечественные банки, включая «Тинькофф», ФК «Открытие», Альфа Банк и ВТБ . Также в перечне нашлось место крупнейшим в мире техногигантам — Amazon, Alibaba, Google и Apple . Хотя ЦБ не одобряет развитие банковских экосистем , поскольку они увеличивают нефинансовые риски кредитных организаций, законодательство их не запрещает, объяснили опрошенные «Известиями» эксперты.

Следить за конкурентами

Из технического задания к закупке следует, что Сбербанк намерен провести маркетинговое исследование, одна из задач которого — собрать информацию о трендах на рынках финансов и экосистем. Заявки принимаются до 17 апреля, сумма контракта — 4,6 млн рублей. Компания, которая выиграет конкурс, с мая по сентябрь 2020 года будет организовывать ежедневный мониторинг информационных каналов в мобильных мессенджерах, а также российских и международных СМИ и блогов.

В фокусе должны быть сообщения о технологиях, которые внедряют топ-50 иностранных банков и топ-30 российских. Из зарубежных игроков Сбербанку особенно интересны американские Bank of America и Wells Fargo, британские Barclays, Standard Chartered, HSBC и RBS, нидерландский ING и испанский BBVA . Последний работает не только на родине, но еще в 30 странах, включая государства Латинской Америки. В ответ на запрос «Известий» специалист по цифровым продуктам BBVA Крис Семпл рассказал, что в 2019 году более половины клиентов кредитной организации во всех юрисдикциях пользовались цифровыми и мобильными каналами.

сбербанк Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer/imagebroker

Wells Fargo ставит перед собой цель предоставить клиентам достаточно информации для принятия обоснованных финансовых решений, а также инструментов для мгновенного завершения трансакции, где бы они ни находились , сообщили в пресс-службе банка. В частности, ставка делается на бесконтактные банкоматы и прогностические банковские технологии.

Остальные иностранные банки на запрос не ответили. «Известия» также написали во все перечисленные в техзадании Сбера российские банки: «Тинькофф», ФК «Открытие», Альфа Банк, ВТБ, Совкомбанк, Хоум Кредит и Росбанк.

Бизнесмен Олег Тиньков, ранее обвинявший Сбербанк в краже идей, теперь может быть уверен, что его разработки действительно интересны гиганту. Среди отечественных кредитных организаций, включенных в мониторинг, «Тинькофф» стоит на первом месте . В пресс-службе банка рассказали, что самыми большими технологическими достижениями последних лет считают начало использования голосового помощника в области финансов и лайфстайла, создание мобильного приложения с партнерским маркетплейсом , технологии распознавания и синтеза речи, собственного биометрического банкомата с распознаванием лица и сервиса безналичных чаевых CloudTips.

Собственную экосистему развивает и ВТБ , завершить ее планируется через год-два, говорил прошлой осенью «Известиям» первый зампред банка Дмитрий Олюнин (уже не занимает эту должность). В пресс-службе банка рассказали, что среди технологических прорывов ВТБ — роботизированный помощник для подбора инвестиций, приложение с брокерскими сервисами, биометрическая платформа , проект по цифровой ипотеке и внедрение бесконтактной оплаты проезда банковскими картами на городском транспорте Москвы.

Банк Хоум Кредит среди достижений последних лет отмечает внедрение технологии, позволяющей оформить кредит или рассрочку на нужный товар в одно касание или заполнив очень короткую заявку . В 2017 году банк запустил маркетплейс, в котором можно выбрать более 50 тыс. товаров его партнеров и оформить их в рассрочку.

сбербанк Офис компании Amazon Фото: Global Look Press/Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS

Остальные российские банки, за которыми намерен следить Сбер, проигнорировали запрос либо ответили, что комментарий дать не могут.

Среди небанковских компаний, чьи технологии интересны Сбербанку, — экосистемы Amazon, Alibaba, Google, Apple, Samsung, Tencent, Baidu, профильные стартапы с капитализацией от $1 млрд (так называемые «единороги»), а также венчурные фонды и акселераторы, в том числе Sequoia, Google Ventures и Baring Vostok.

На вопросы «Известий» о том, впервые ли Сбербанк заказывает подобный мониторинг и почему он будет длиться именно пять месяцев, в кредитной организации не ответили.

Чуждые риски

ЦБ не одобряет развития банковских экосистем, потому что они увеличивают нефинансовые риски, неоднократно говорила как его председатель Эльвира Набиуллина, так и ее заместители.

Тем не менее законодательных ограничений на их создание нет, отметил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По сути, экосистема представляет собой маркетинговый инструмент, программу лояльности, проведение которой законом или иными актами не запрещено, объяснил он. Позиция ЦБ, не формализованная путем издания директивы, не направленная в качестве предписания или не поддержанная законодателями, может и не учитываться , добавил он.

С точки зрения развития цифровых продуктов и услуг российские банки на фоне глобальных игроков выглядят достойно, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.

сбербанк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если еще пять лет назад мы значительно отставали от цифровых банков в Азии и Америке, то сегодня можем составить конкуренцию многим, отметила директор отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Марина Манакова. За этот период, по ее словам, в первую очередь Сбербанк и «Тинькофф» сделали значительный вклад в цифровизацию банковского бизнеса в России.

По мнению старшего кредитного эксперта агентства Moody’s Ольги Ульяновой, в дальнейшем конкурентное преимущество банкам будут обеспечивать технологии, которые позволят их клиентам сэкономить ресурсы и время, но при этом получить наилучший пользовательский опыт. Это все виды мобильных услуг, в том числе и небанковских, биометрическая идентификация, таргетирование продуктов (их настройка под конкретные нужды и запросы клиента), а также возможность бесшовной навигации между различными приложениями и базами данных, объяснила она.

Еще в 2011 году порядка 80% россиян использовали наличные при оплате покупок и услуг, но с тех пор их доля снизилась до 30%, напомнил аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов. Он отметил: в России эмитировано свыше 250 млн карточек, то есть почти у каждого жителя их несколько, и благодаря этому объем электронной коммерции за последние семь лет утроился.

В России самая большая экосистема у Сбербанка. По его собственным данным из декабрьской презентации для инвесторов, на конец 2019 года у него было 67,8 млн клиентов, пользующихся цифровыми каналами . Для сравнения: у американских JPMorgan Chase и Bank of America их 49 и 36 млн соответственно, а у испанского BBVA — 27 млн.

ЦБ не ответил на запрос «Известий» о том, не собирается ли он применять санкции к банкам, наиболее активно развивающим экосистемы.