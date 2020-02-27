«Мы стараемся оказывать влияние на всё общество»

27 февраля в Москве пройдет конференция «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России». Она посвящена отношению бизнеса к экологии, заботе о клиентах и доступной среде. Эта тема заметно волнует крупные мировые компании в последние годы. Многие разрабатывают собственные стратегии, отвечая вызовам времени. Такую политику проводит и Сбербанк. Как именно — «Известиям» рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

— ESG (Ecological, social and corporate governance, «факторы окружающей среды, социальные и управленческие». — Ред.) — значимая тема для крупных компаний в последнее время. Что в этой области делает Сбербанк? Какова актуальная повестка и как она связана с технологиями?

— Этот подход стал одним из центральных пунктов для руководства банка. Он позволяет принимать правильные решения для лучшего управления рисками и устойчивого развития компании.

Формирование политики ESG Сбербанк основывает на следующих принципах: ответственное инвестирование и закупки, равная доступность финансовых продуктов для всех клиентов, инклюзивность физических офисов и цифровой среды, развитие человеческого капитала и собственное экологическое воздействие.

Эта политика охватывает все направления функционирования банка — от работы с внешними клиентами до ответственной модели поведения каждого сотрудника.

По данным рейтинговых агентств, в 2019-м среднегодовой темп роста активов, которые управляются в соответствии с критериями ответственного инвестирования, составил более 107%. С нашей точки зрения, компании, применяющие ESG-стратегии, потенциально более устойчивы в средне- и долгосрочной перспективе.

— Как подход ESG влияет на традиционные бизнес-процессы?

— Сбербанк уделяет большое внимание финансированию «зеленых» проектов. Среди них — альтернативная энергетика, типовые решения в сфере ТКО, участие в сделке по финансированию с учетом экологических показателей. Скоро будем предлагать банковские продукты с особыми условиями для экологичных клиентов. Мы сами постепенно отказываемся не только от бумажного документооборота, но и от использования плохо разлагаемого пластика в банковских картах, переходим к раздельному сбору мусора.

С момента запуска программы по сокращению бумаги в архивах мы добились снижения более чем на 30%. В бизнес-процессах сэкономили около 300 млн бумажных листов за прошлый год, то есть сберегли более 60 га леса. Начали эту работу в 2013 году. Значительно помогает переход на цифровые каналы взаимодействия с клиентами.

В нашу методику оценки участников закупок включены не только их опыт, квалификация и финансовая устойчивость. Важное значение имеют критерии добросовестности, социальной ответственности, экологичности и безопасности.

И, конечно, большую роль играет просветительская работа. Помимо своих образовательных проектов, мы проводим программы с фондом Сбербанка «Вклад в будущее». В бизнес-процессах тоже находим особый подход для того, что связано с обучением. Это, например, проекты строительства школ и образовательных комплексов через механизмы государственно-частного партнерства и концессии.

Отдельное направление работы банка — выпуск инвестиционных продуктов и собственных стратегий ESG. В 2019-м создали первую — SBP Women Impact Index Europe.

— Насколько вызов экологичности сопоставим с вызовом цифровой трансформации? И как здесь тоже может помочь ИИ?

— Несомненно, трансформация потребует значительных усилий. Она связана и с глубокими культурными изменениями. Возможно, это даже сложнее. Одна история научиться доверять ИИ в повседневной жизни, другая — трансформироваться самому, поменять свое поведение и отношение. Это гораздо труднее.

Вопросы экологичности требуют прежде всего сдвига в сознании каждого в отдельности, и нам уже сейчас необходимо задумываться о будущем планеты. Технологии ИИ помогут быстрее находить верные решения и контролировать ход их выполнения. Они будут строить модели прогнозирования, на основе которых мы сможем понять, верным ли идем путем и что еще нужно пересмотреть.

ИИ может спрогнозировать пожары или контролировать вырубку леса, но раздельный сбор мусора и ответственное отношение к окружающей среде — задачи людей.

К слову, совместно с МЧС мы провели хакатон по разработке решений для автоматической классификации типов пожаров на основании данных о точках температурных аномалий, полученных с космических спутников. В дальнейшем они позволят своевременно определять, где может начаться пожар, и быстро реагировать, чтобы предотвратить масштабную чрезвычайную ситуацию.

В борьбе с проблемами экологии мы готовы учиться и меняться. Эта сфера станет одним из ярких примеров взаимодействия человека и ИИ.

— Но ведь ESG — это не только экология. Какие еще направления необходимо развивать, чтобы называться ответственной компанией?

— Верно, это комплексная работа. Она включает в себя заботу о клиентах в целом. Мы говорим об уважительном отношении к окружающим, формировании среды равных возможностей, прозрачности, открытости, безопасности и доверии.

Сюда входит предотвращение подозрительных операций с помощью нашей системы фрод-мониторинга. Благодаря ей за прошлый год мошенники не смогли добраться до 39 млрд рублей наших клиентов.

Кроме того, мы организовываем мероприятия по финансовой грамотности для разных категорий граждан, чтобы они могли самостоятельно распознавать риски и грамотно и выгодно инвестировать.

К этим задачам относится и физическая адаптация офисов банка для людей с особенными потребностями, создание инклюзивной, доступной среды. Речь идет как о конструктивной части безбарьерной среды, так и о цифровом пространстве, где мы делаем максимально удобные каналы дистанционного обслуживания для людей с инвалидностью. В этом нуждаются около 8 млн наших клиентов. Половина отделений Сбербанка доступна для посетителей в инвалидных колясках, 44% банкоматов уже приспособлены для людей с нарушением зрения. С помощью наушников клиент может снять наличные и узнать баланс.

Мы предлагаем услугу сурдоперевода более чем в 6 тыс. офисов. Это позволяет людям с нарушениями слуха и речи получить доступ к сложным продуктам банка. В ноябре 2019-го Сбербанк присоединился к глобальной инициативе по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей The Valuable 500.

— Чтобы добиться успеха на этом пути, нужны люди нового качества.

— Мы это понимаем и уже долго над этим трудимся. В Сбербанке действует несколько программ обучения и переобучения сотрудников. Наш корпоративный университет — один из лучших в мире. Внутри банка, помимо привычных предложений по ДМС, действует проект #SberTeam100лет, который призван помогать нашим коллегам вести здоровый образ жизни, следить за уровнем стресса и находить равновесие между работой и личной жизнью.

Но мы стараемся оказывать влияние на всё общество. Наши образовательные программы помогают избавиться от проблем в обучении детей разного возраста. Вместе с фондом «Вклад в будущее» мы предлагаем новые подходы в развитии личностного потенциала школьников, развиваем цифровую платформу персонализированного образования. Наша флагманская инициатива «Школа 21» дает шанс получить престижную работу любому, кто разочаровался в своей профессии или не может пробиться через классическую университетскую систему.

Сейчас в «Школе 21» в Москве и Казани обучаются полторы тысячи студентов. Многие из них представляют моногорода, почти четверть — девушки, и это наш вклад в развитие гендерного равенства в программировании.

Постоянно проводим олимпиады и конференции для широкого круга молодых людей. В Академии ИИ приняли участие около 3,5 млн школьников со всей страны. Банк стремится делиться знаниями со всеми, кому они нужны. Будем и дальше способствовать появлению в России специалистов самого высокого класса. Мы готовы делиться методиками, а талантов в стране много.