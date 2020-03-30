Курс на €: Сбербанк расширяет присутствие в Европе

Сбербанк расширяет свое присутствие в Европе. В 2021 году российский госмонополист начнет оказывать услуги физическим лицам в Австрии, рассказал его представитель. Сейчас банк присутствует в восьми странах Центральной и Восточной Европы и собирается и дальше расширять спектр услуг. Сбербанк сильнее большинства своих конкурентов в ЕС, солидарны эксперты, а наличие развитой экосистемы дает ему преимущество во время вспышки коронавируса и на фоне надвигающейся рецессии.

Планы на 2021-й

Сейчас Sberbank Europe, «дочка» российского монополиста, работающая в Центральной и Восточной Европе, обслуживает в Австрии только корпоративных клиентов. Но планы начать оказывать услуги гражданам есть и, скорее всего, они реализуются в 2021 году, сообщили «Известиям» в службе по работе с клиентами австрийского банка.

Справка «Известий» Sberbank Europe — это бывший австрийский Volksbank International (VBI) и принадлежащая ему группа банков в нескольких странах. Российский Сбер купил его в 2011 году за €500 млн. Головной офис VBI расположен в Вене, на момент покупки у группы также были «дочки» в Венгрии, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине (и бизнес в Румынии, не вошедший в сделку). Всего у Сбербанка пять иностранных «дочек». Три из них работают в ближнем зарубежье — в Белоруссии, на Украине и в Казахстане, а четвертая Sberbank Switzerland — в Швейцарии.

У группы Sberbank Europe примерно 715 тыс. клиентов и 188 отделений. Активы составляют €11,66 млрд (это последние доступные данные — на конец 2018 года). Самый большой бизнес — в Чехии, а также в Австрии и Германии (совокупно). Среди клиентов Sberbank Europe и его дочерних банков много наших соотечественников, поэтому их сайты работают на национальных языках, русском и английском, рассказал представитель Сбербанка.

эс1 Логотип на штаб-квартире Sberbank Europe в Вене, Австрия Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader

Розничным клиентам Sberbank Europe в Германии доступны сберегательные счета, срочные депозиты и потребительское кредитование, сообщили в пресс-службе российского Сбера. Клиенты немецкого филиала — это в основном люди, постоянно проживающие в Германии, добавил он. В Австрии для обслуживания физлиц будет использоваться такая же модель, рассказали в службе по работе с клиентами. Для открытия счета нужно быть резидентом страны.

Главный конкурент Сбербанка ВТБ увеличивает свое присутствие в странах СНГ и Грузии, сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. В январе «ВТБ Азербайджан» запустил направление Direct, использующее технологии чат-бота в мессенджерах. Он позволяет просматривать и оплачивать счета, получать реквизиты и выписки, переводить средства с карты на любой «пластик» внутри страны, заказывать кредит или депозит. «ВТБ Беларусь» и «ВТБ Грузия» запустили для клиентов сервис Apple Pay. В Грузии ВТБ также предлагает услугу видеобанкинга.

Всё равно прибыльный

У Сбербанка экосистема самая развитая в России, отметила аналитик «Финама» Наталья Малых, поэтому с его технологиями вполне можно конкурировать в Европе. Распространение коронавируса усилит консолидацию банковской отрасли и в России, и за рубежом и сильные игроки, у которых есть доступ к финансированию, вполне вероятно, смогут увеличить свою долю, объяснила она.

Сбербанк гораздо крупнее своих конкурентов из ЕС. Его капитализация на Лондонской фондовой бирже составляет €46,77 млрд, а крупнейшего в Германии Deutsche Bank — €10,75 млрд.

эс2 Офис немецкого банка Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия Фото: ТАСС/Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de

Европейские банки оказались в непростом финансовом положении после кризиса 2008 года, от которого они полностью не оправились до сих пор. На их балансах скопилось много плохих кредитов, а переход к отрицательным ставкам ЕЦБ означал, что зарабатывать деньги им стало еще труднее. Коронавирус и, как следствие, экстренные меры центробанков разных стран, а также возможность рецессии создадут им новые трудности.

В нынешних условиях говорить о перспективах развития банковского бизнеса на территории ЕС затруднительно: непонятны сроки завершения карантина, а также потенциальный ущерб для экономик ряда европейских стран, сказал директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его прогнозу, на горизонте нескольких месяцев можно ожидать заметного снижения спроса на банковские продукты и услуги.

эс3 Президент Сбербанка Герман Греф Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что его аналитики рассматривали три сценария стресс-тестов, чтобы проверить, как кредитная организация выдержит последствия распространения COVID-19. В качестве негативного сценария рассматривалась ситуация, при которой нефть подешевеет до менее $20 за баррель, а доллар будет стоить 100 рублей. Даже при таком развитии событий Сбербанк не просто сможет функционировать, но и останется прибыльным, подчеркнул Герман Греф.

Госмонополист очень силен в сравнении с любым глобальным банком: уровень рентабельности высокий, группа активно развивает бизнесы в разных направлениях, отметил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Но насколько наращивание присутствия в европейском регионе можно считать верным шагом, покажет только время, добавил он.

Банк России не ответил на запрос «Известий» о том, не вызывает ли у него беспокойства расширение зарубежного бизнеса российских госбанков.