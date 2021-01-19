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Без результата на лицо: как новый сервис Сбера отразится на доверии к ЕБС

Присоединение крупнейшего банка к дистанционному сервису единой системы ЦБ не разгонит ее популярность
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Без результата на лицо: как новый сервис Сбера отразится на доверии к ЕБС
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2021-01-19 18:27:59
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Присоединение Сбера к сервису по открытию счетов новым клиентам дистанционно с помощью единой биометрической системы (ЕБС) вряд ли позволит резко повысить доверие россиян к технологии и нарастить число слепков в базе, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас в системе хранится около 160 тыс. образцов лица и голоса граждан, оценили для «Известий» в Центробанке. Удалённое предоставление услуг запустили уже 11 кредитных организаций. Пока россияне настороженно относятся к сервису, поскольку не уверены в безопасности системы и опасаются неправомерного использования слепков.

Счёт из дома

В 2021 году Сбер начнёт открывать счета россиянам без посещения офиса с помощью Госуслуг и Единой биометрической системы ЦБ, заявила директор дивизиона «Забота о клиентах» кредитной организации Елена Левина. По её словам, это можно будет сделать и через сайт, и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Сначала пользователю предстоит авторизоваться с помощью логина и пароля от Госуслуг, где ему необходимо иметь подтверждённую учётную запись, а затем — пройти идентификацию с помощью ЕБС, пояснила Елена Левина.

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Экран нового банкомата в офисе отделения банка «Сбер»
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Она уточнила, что сервис Сбербанка будет запущен в связи с новым законодательством. Поправки в «антиотмывочный» закон, касающиеся ЕБС, были приняты в декабре 2020-го. В соответствии с ними, с 1 января 2022 года все банки с универсальной лицензией будут обязаны обеспечить возможность клиентам при их желании открывать счета или вклады, а также выдавать кредиты дистанционно с использованием ЕБС через свои мобильные приложения или официальные сайты, подчеркнули в ЦБ.

Единая биометрическая система заработала в России в июле 2018 года. Сдать туда слепки лица и голоса можно в 13,3 тыс. отделений 231 банка, сообщили «Известиям» в регуляторе. По его данным, в базе хранится более 160 тыс. образцов. Уже 11 кредитных организаций предоставляют дистанционные услуги по биометрии, подчеркнули в ЦБ.

Среди них — ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», СКБ-Банк, «Промсвязьбанк, уточнили «Известиям» в Ростелекоме, который выступает оператором ЕБС. В 2021 году запустить сервис помимо Сбера готовятся крымский РНКБ и «Абсолют Банк», рассказали «Известиям» их представители. В Ростелекоме рассчитывают, что все кредитные организации с универсальной лицензией успеют сделать это до конца года.

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Сотрудницы первого офиса банка «Сбер»
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сейчас для открытия счёта с помощью ЕБС клиент заходит в приложение или на сайт банка, но затем по специальной ссылке перенаправляется на портал Ростелекома (в приложение «Биометрия» или на сайт Единой биометрической системы), пояснил ее оператор. В пресс-службе уточнили: сервисы Ростелекома полностью соответствуют требованиям регулятора к кибербезопасности. Кредитная организация может интегрировать функционал в собственное приложение или сайт, но в этом случае банку нужно самостоятельно дорабатывать защиту системы.

Оправданные опасения

После нововведения крупнейший игрок, Сбер, станет лишь одним из банков, которые практикуют открытие счетов по биометрии, констатировал замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он подчеркнул, что основная проблема в развитии проекта — низкая популярность технологии у населения. Люди боятся сдавать свои биометрические данные, поскольку у них нет гарантии, что кредит не получит кто-то другой, считает эксперт.

По его словам, у граждан наряду с биометрией должны быть другие, более лёгкие способы получения финансовых услуг, при которых риски компенсируются ограничениями видов операций или их размером. В этом случае проверку можно проводить по видеосвязи или через мобильный телефон, полагает Александр Наумов.

Технологически Сбер выступает одной из самых продвинутых кредитных организаций в стране: в силу этого он может повлиять на количество клиентов, пользующихся биометрий, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он добавил: вместе с тем, естественным ограничителем процесса будут не самые привлекательные предложения Сбера по ряду продуктов.

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Экран нового банкомата в офисе отделения банка «Сбер»
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Рост популярности биометрии ограничивается, в первую очередь, формальным подходом ряда банков к сбору слепков, так как они не хотят вкладывать деньги в соответствующее оборудование и технологии, убеждён Станислав Волков. Он добавил, что второй тормозящий фактор — нежелание клиентов передавать свои данные из-за различных опасений, которые зачастую оправданы. Например, россияне боятся, что их биометрические данные утекут в открытый доступ или без согласия будут переданы в распоряжение госорганов.

К нововведениям в финансовой сфере граждане РФ всегда относились настороженно: так было, например, с оплатой смартфоном, но теперь этой технологией пользуется огромное количество людей, напомнил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. По его оценкам, повсеместное использование биометрии можно ожидать в перспективе трех лет. Возможность открывать счёт в Сбере дистанционно не окажет существенного влияния на бизнес банка, поскольку у него и так самая большая клиентская база на рынке, добавил эксперт.

Сбер располагает собственной базой слепков лица и голоса клиентов. Их количество исчисляется миллионами, заявлял ранее глава банка Герман Греф.

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