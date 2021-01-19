Без результата на лицо: как новый сервис Сбера отразится на доверии к ЕБС

Присоединение Сбера к сервису по открытию счетов новым клиентам дистанционно с помощью единой биометрической системы (ЕБС) вряд ли позволит резко повысить доверие россиян к технологии и нарастить число слепков в базе, полагают опрошенные «Известиями» эксперты . Сейчас в системе хранится около 160 тыс. образцов лица и голоса граждан, оценили для «Известий» в Центробанке. Удалённое предоставление услуг запустили уже 11 кредитных организаций. Пока россияне настороженно относятся к сервису, поскольку не уверены в безопасности системы и опасаются неправомерного использования слепков .

Счёт из дома

В 2021 году Сбер начнёт открывать счета россиянам без посещения офиса с помощью Госуслуг и Единой биометрической системы ЦБ , заявила директор дивизиона «Забота о клиентах» кредитной организации Елена Левина. По её словам, это можно будет сделать и через сайт, и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Сначала пользователю предстоит авторизоваться с помощью логина и пароля от Госуслуг, где ему необходимо иметь подтверждённую учётную запись, а затем — пройти идентификацию с помощью ЕБС, пояснила Елена Левина.

Она уточнила, что сервис Сбербанка будет запущен в связи с новым законодательством . Поправки в «антиотмывочный» закон, касающиеся ЕБС, были приняты в декабре 2020-го. В соответствии с ними, с 1 января 2022 года все банки с универсальной лицензией будут обязаны обеспечить возможность клиентам при их желании открывать счета или вклады, а также выдавать кредиты дистанционно с использованием ЕБС через свои мобильные приложения или официальные сайты, подчеркнули в ЦБ.

Единая биометрическая система заработала в России в июле 2018 года. Сдать туда слепки лица и голоса можно в 13,3 тыс. отделений 231 банка, сообщили «Известиям» в регуляторе. По его данным, в базе хранится более 160 тыс. образцов . Уже 11 кредитных организаций предоставляют дистанционные услуги по биометрии, подчеркнули в ЦБ.

Среди них — ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», СКБ-Банк, «Промсвязьбанк, уточнили «Известиям» в Ростелекоме, который выступает оператором ЕБС. В 2021 году запустить сервис помимо Сбера готовятся крымский РНКБ и «Абсолют Банк», рассказали «Известиям» их представители. В Ростелекоме рассчитывают, что все кредитные организации с универсальной лицензией успеют сделать это до конца года.

Без результата на лицо_1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сейчас для открытия счёта с помощью ЕБС клиент заходит в приложение или на сайт банка, но затем по специальной ссылке перенаправляется на портал Ростелекома (в приложение «Биометрия» или на сайт Единой биометрической системы), пояснил ее оператор. В пресс-службе уточнили: сервисы Ростелекома полностью соответствуют требованиям регулятора к кибербезопасности. Кредитная организация может интегрировать функционал в собственное приложение или сайт, но в этом случае банку нужно самостоятельно дорабатывать защиту системы .

Оправданные опасения

После нововведения крупнейший игрок, Сбер, станет лишь одним из банков, которые практикуют открытие счетов по биометрии , констатировал замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он подчеркнул, что основная проблема в развитии проекта — низкая популярность технологии у населения. Люди боятся сдавать свои биометрические данные, поскольку у них нет гарантии, что кредит не получит кто-то другой, считает эксперт.

По его словам, у граждан наряду с биометрией должны быть другие, более лёгкие способы получения финансовых услуг , при которых риски компенсируются ограничениями видов операций или их размером. В этом случае проверку можно проводить по видеосвязи или через мобильный телефон, полагает Александр Наумов.

Технологически Сбер выступает одной из самых продвинутых кредитных организаций в стране: в силу этого он может повлиять на количество клиентов, пользующихся биометрий, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он добавил: вместе с тем, естественным ограничителем процесса будут не самые привлекательные предложения Сбера по ряду продуктов .

Рост популярности биометрии ограничивается, в первую очередь, формальным подходом ряда банков к сбору слепков, так как они не хотят вкладывать деньги в соответствующее оборудование и технологии , убеждён Станислав Волков. Он добавил, что второй тормозящий фактор — нежелание клиентов передавать свои данные из-за различных опасений, которые зачастую оправданы . Например, россияне боятся, что их биометрические данные утекут в открытый доступ или без согласия будут переданы в распоряжение госорганов.

К нововведениям в финансовой сфере граждане РФ всегда относились настороженно: так было, например, с оплатой смартфоном, но теперь этой технологией пользуется огромное количество людей, напомнил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. По его оценкам, повсеместное использование биометрии можно ожидать в перспективе трех лет. Возможность открывать счёт в Сбере дистанционно не окажет существенного влияния на бизнес банка, поскольку у него и так самая большая клиентская база на рынке, добавил эксперт.

Сбер располагает собственной базой слепков лица и голоса клиентов. Их количество исчисляется миллионами, заявлял ранее глава банка Герман Греф.