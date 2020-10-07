Тест-драйвер: эксперты оценили число активных клиентов банков

В России впервые оценили число активных пользователей банковских услуг. Лидерами стали гиганты Сбербанк и ВТБ (с активной аудиторией 97,5 млн и 13,3 млн человек соответственно), а 3-е и 4-е места заняли частные организации «Тинькофф» (7,2 млн активных пользователей) и Альфа-банк (6,5 млн граждан). Об этом говорится в совместном исследовании международной консалтинговой компании Frost & Sullivan и российского консалтинга «НЭО Центр». В отчете компаний отмечается лидерство России в сфере развития финтех-услуг. В крупнейших банках «Известиям» подтвердили появление тренда на активную диджитализацию банковской сферы, отметив, что акцент в развитии делается на дистанционные каналы обслуживания и биометрию.

Активные пользователи

Крупнейшим частным банком по доле активных клиентов в России в 2019 году стал Тинькофф Банк, достигнув показателя в 7,2 млн активных пользователей услуг. Среди всех кредитных организаций — как государственных, так и частных, — «Тинькофф» занял третье место по этому показателю. Такие выводы содержатся в исследовании Frost & Sullivan и «НЭО Центр» (есть в распоряжении «Известий»). Рэнкинг активной клиентской базы с оценкой числа пользователей банковских услуг в России проведен впервые.

Лидером по числу активных клиентов стал Сбербанк с 97,5 млн пользователей, а на втором месте оказался ВТБ с 13,3 млн клиентов, отмечается в исследовании. В топ-5 кредитных организаций также вошли частный Альфа-банк (7,2 млн активных клиентов) и государственный Почта Банк (6,3 млн человек).

В исследовании также отмечается, что в 2019 году индекс проникновения финтех-услуг в стране составил 82% — это третий показатель среди 20 крупнейших рынков в мире, говорится в исследовании. Возглавили рейтинг Китай и Индия, где финтех-сервисами пользуются 87% жителей. В первую пятерку также попали ЮАР (82%, как и в России) и Колумбия (76%).

По сравнению с 2017 годом тройка государств с наибольшей долей населения, пользующегося финтех-сервисами, изменений не претерпела, отметили эксперты. В исследовании подчёркивается, что скорость распространения таких услуг в России выше, чем у других лидеров рейтинга: за два года показатель увеличился на 39 п.п. в нашей стране, а в Индии и Китае — на 35 п.п. и 18 п.п. соответственно.

Высокая популярность финтех-услуг в России связана с молодостью финансовой системы и восприимчивостью граждан к инновациям, отмечается в исследовании.

Главными драйверами в развитии финансовых технологий в России выступают необанки, которые изначально ориентированы на использования новых технологий и онлайн-обслуживание клиентов. Крупнейшие из них — «Тинькофф» (оценочная стоимость в 246 млрд рублей), «ЮMoney» («Яндекс Деньги» — 8,3 млрд рублей) и «Сфера» (входит в банковскую группу БКС — 1 млрд рублей).

Особенность «Тинькофф» в том, что помимо МСП и ИП, на которых сосредоточены другие необанки, он имеет крупный портфель розничных клиентов, предлагая им дополнительные услуги через свою экосистему: страхование и инвестиции. Хотя Тинькофф Банк относится к новому типу необанков, по итогам 2019 года он вошел в топ-3 по размеру активной клиентской базы (7,2 млн человек) и в топ-5 по прибыльности (16,2 млрд рублей на 1 июля 2020-го). В исследовании также отмечается, что экосистема «Тинькофф» — главный конкурент структур крупнейшего игрока, «Сбера». При этом услугами последнего пользуется около 67 млн человек, а «Тинькофф» обслуживает 8 млн человек.

Урок коронакризиса

Коронакризис стал дополнительным драйвером популярности финтех-услуг в России в 2020 году, говорится в исследовании «НЭО Центра». В крупнейших банках и необанках «Известиям» подтвердили эту тенденцию.

Из-за пандемии коронавируса возможность дистанционных продаж стала для банка необходимостью, считают в МКБ. По данным Райффайзенбанка, за время самоизоляции почти треть россиян впервые опробовали оплату ЖКУ через мобильный банк, а каждый четвертый впервые произвел денежный перевод по номеру телефона. В Промсвязьбанке во время пандемии доля выданных в цифровых каналх кредитов выросла с 40% до 80%.

В период самоизоляции на 50% выросла доля продаж банковских продуктов через цифровые каналы (на сайте, в мобильном приложении), оценил начальника центра цифровых продаж Росбанка Сергей Сеферов. В банке «Открытие» с начала года проникновение дистанционного обслуживания выросло на 20%, оценил вице-президент кредитной организации Александр Пятигорский.

Впрочем, проникновение мобильного банкинга, бесконтактных платежей, электронных сервисов по страхованию и инвестициям, а также биометрии в Тинькофф Банке было реализовано и активно развивалось еще до пандемии, заявили «Известиям» в кредитной организации. Именно это помогло банку справиться с новым режимом работы во время пандемии. В «Тинькофф» отметили, что в течение последнего года активно внедряют искусственный интеллект, который предлагает клиентам лучшие решения на основе его предпочтений.

Доля безналичных операций в торговой рознице стабильно растет на протяжении последних лет, и по итогам первого полугодия она составила почти 69%, сообщили «Известиям» в Банке России. По ожиданиям регулятора, в конце года этот показатель может превысить 70%.​​

В ВТБ подчеркнули, что около четверти (24%) трансакций по картам приходится на оплату смартфонами с помощью мобильных приложений (например, Apple Pay и Google Pay).

Одно из важнейших направлений развития — биометрическая идентификация, которая позволяет удалённо принимать клиентов на обслуживание, считает директор по развитию Делобанка (Группа СКБ-банка) Ирина Кузьмина. Следующий шаг развития финтеха в России — работа с данными о клиенте, чтобы вовремя предлагать клиенту индивидуальные условия и упрощать оформление заявки, уверены в банке «Санкт-Петербург».

Развитие финансовых технологий в РФ поддерживается на уровне государства: в 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу развития цифровой экономики в России, напомнил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

— Финансовый сектор в России довольно сильно консолидирован вокруг нескольких крупнейших госбанков. При этом еще 5–10 лет назад довольно активную роль играли частные банки и финансовые компании. Инновационный «заряд», который был создан свободным рынком 10 лет назад, сейчас в полной мере масштабируется и реализуется крупнейшими игроками, — считает гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.

В «НЭО Центре» ожидают, что к 2035 году уровень проникновения финансовых технологий в сегмент платежей и переводов в России превысит 96%.