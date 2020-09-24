Сделка за малым: от экосистемы «Яндекса» и «Тинькофф» ждут прибыли в $1,1 млрд

Чистая прибыль объединенной экосистемы «Яндекса» и «Тинькофф» после покупки IT-компанией банка в 2021 году может превысить $1 млрд, а потенциальная капитализация корпорации оценивается в $25 млрд. Такие расчеты сделали в БКС специально для «Известий». Для сравнения, прогнозируемая прибыль Сбербанка в будущем году — $14 млрд, а ВТБ — $1,6 млрд. О переговорах о выкупе 100% акций компании «Яндексом» TCS Group сообщила вечером 22 сентября. Уже на следующий день в ФАС «Известиям» заявили, что готовятся проверить сделку на предмет нарушения конкуренции.

Дотянуть до лидеров

Потенциальная покупка IT-компанией «Яндекс» всех активов TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка», а также страховой и инвестиционной компаний под этим брендом) повысит капитализацию объединенной корпорации до $25 млрд, оценил специально для «Известий» управляющий активами БКС Андрей Русецкий. По его прогнозам, чистая прибыль синергической компании составит $1,1 млрд в 2021 году и $1,6 млрд в 2022-м.

Появление нового игрока в такой конфигурации продолжит эпоху экосистем на финансовом рынке, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их ожиданиям, в первую очередь объединенная корпорация станет конкурентом Сбербанку.

Для сравнения, капитализация Сбербанка в будущем году ожидается на уровне $65 млрд, оценил Андрей Русецкий. Президент Сбербанка Герман Греф заявлял, что чистая прибыль финансовой корпорации в 2021-м составит 1 трлн рублей, или около $14,2 млрд. При этом второй по величине розничный российский банк — ВТБ — в следующем году может получить около 112 млрд рублей, или $1,6 млрд прибыли, следует из консенсус-прогноза Bloomberg.

Депозиты и остатки на счетах физлиц в Сбербанке составляют около 14 трлн рублей, тогда как тот же показатель в «Тинькофф Банке» — 0,4 трлн, оценил Андрей Русецкий. Он отметил, что крупный бизнес и частные вкладчики с большим капиталом вряд ли будут массово открывать депозиты в «Тинькофф»: для них важно прийти в физическое отделение банка.

Сделка за малым1 Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Сейчас финансовыми услугами «Тинькофф» пользуются 11 млн человек, говорится на сайте банка. Доля «Яндекса» в поисковых запросах — порядка 60% при том, что проникновение интернета в России составляет 75%, сообщил Андрей Русецкий. Таким образом, к «Яндексу» обращаются около 65 млн россиян.

— Более точные оценки аудитории можно получить, исходя из посещений отдельных сервисов — например, у Яндекс.Маркет она составляет 3,7–4,5 млн пользователей. Если посмотреть на квазисоциальную сеть Яндекс.Дзен, то там 16 млн активных пользователей ежедневно. То есть экосистема «Яндекс» и TCS Group будет объединять примерно 20–30 млн человек, — оценил Андрей Русецкий (для сравнения, клиентская база Сбера оценивается в 97 млн человек).

О переговорах насчет покупки «Яндексом» «Тинькофф Банка» стало известно во вторник, 22 сентября. Планируемая сумма сделки составляет $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. Таким образом, «Яндекс» купит TCS Group с премией 16,9% к средневзвешенной цене этих бумаг за трехмесячный период. Предполагается, что сделка пройдет в юрисдикции судов Кипра и Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра.

Монопольный вопрос

Финансовые сервисы сохранят бренд «Тинькофф», заверил своих подписчиков в Instagram основатель TCS Group Олег Тиньков. Он подчеркнул, что корректнее называть обсуждаемую сделку не «продажей», а «слиянием двух лучших российских IT-компаний». Также Тиньков заявил, что остается в банке и продолжит им заниматься, а для клиентов ничего не изменится.

В «Яндексе» и «Тинькофф» на официальный запрос «Известий» сообщили, что не дают дополнительных разъяснений по сделке.

Сделка за малым2 Основатель TCS Group Олег Тиньков Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Среди сервисов экосистемы Сбера, помимо самого банка, — онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды Delivery Club, доставка продуктов Сбермаркет, такси Ситимобил, сервис медицинских услуг DocDoc. Аналогичные сервисы есть и у Яндекса: портал «Кинопоиск» и служба каршеринга, а также доставки еды Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка и агрегатор Яндекс.Такси, недавно объединенные под названием Яндекс.Go. Ранее под брендом «Яндекса» действовали и финансовые сервисы: Я.Касса и Я.Деньги в партнерстве со Сбербанком, но в июле они полностью перешли под контроль Сбера.

В Сбербанке отказались комментировать потенциальную экосистему «Яндекса» и «Тинькофф» в качестве конкурента крупнейшей кредитной организации. TCS Group заявила о переговорах с «Яндексом» за два дня до масштабной конференции Сбера, на которой ожидается заявление о ребрендинге экосистемы кредитной организации. В СМИ сообщалось, что Сбербанк откажется от упоминания «банка» в названии, оставив лишь первую часть названия — «Сбер».

Согласно антиотмывочному законодательству, сделка по приобретению «Яндексом» АО «Тинькофф Банк» подлежит предварительному согласованию с ФАС России, заявила «Известиям» начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева. Она пояснила, что служба проанализирует пересечение деятельности компаний-участников сделки, а также оценит ее влияние на конкуренцию. Оценка возможных рисков пока преждевременна, подчеркнула Ольга Сергеева.

На данный момент известно только о переговорах по сделке: скорее всего, она закроется не раньше следующего года, ожидает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Сделка за малым3 Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В Банке России не ответили на запрос «Известий» о том, как ЦБ планирует регулировать экосистемы на финансовом рынке.

У Сбера, в отличие от «Яндекса», больше опыта работы в сильно зарегулированной банковской среде, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он подчеркнул, что клиентская база Сбера готова платить за услуги, тогда как интернет-пользователи привыкли к бесплатному контенту. С другой стороны, лучшая адаптация Сбербанка к регулированию может обернуться меньшей гибкостью и снижением скорости разработки новых сервисов, отметил Станислав Волков. Более того, с учетом различий в структуре собственности и механизмах владения результаты конкурентной борьбы будут зависеть в том числе и от политических факторов, что ещё больше затрудняет их предсказание, пояснил эксперт.