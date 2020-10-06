Разрешите найти: «Цифровой профиль» расширят для расчета ставок по кредиту

Центробанк признал успешным пилотный проект по заполнению кредитных анкет с помощью данных из «Госуслуг»: эксперимент планируется продлить до конца 2021 года, заявили «Известиям» в регуляторе . Там уточнили, что в «Цифровой профиль» предлагается добавить еще 15 видов сведений, в том числе — справку 2-НДФЛ, сведения из электронной трудовой книжки или об остатке материнского капитала . Сейчас согласие на обработку сведений из «Госуслуг» финансовым организациям дали уже более 900 тыс. человек. В Госдуме ожидают принятия закона, позволяющего расширить число участников проекта, в первой половине 2021 года. Эксперты же выражают опасения: централизованная система несет риски утечки данных.

В одном окне

Пилотный проект по взаимодействию между гражданами и банками через «Госуслуги» — «Цифровой профиль» — начал действовать в мае 2020 года. Клиенты финорганизаций, участвующих в эксперименте, могут согласиться на предоставление банку или страховой данных из «Госуслуг», тогда форма заявки заполнится автоматически . Чтобы получить кредит в организации, где клиент ранее не обслуживался, придется всё-таки прийти в офис для подтверждения личности или сделать это через Единую биометрическую систему.

В пилотном проекте, который организован в соответствии с постановлением правительства, участвуют 12 банков и одна страховая компания, заявили «Известиям» в ЦБ. Сейчас они имеют доступ к 15 видам сведений о россиянах. Их согласились предоставлять в финансовые организации более 900 тыс. граждан, заявили в регуляторе.

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— Сейчас рассматривается возможность расширения эксперимента на все кредитные и страховые организации, а также МФО. Кроме того, предлагается добавить в «Цифровой профиль» еще 15 новых видов сведений, в том числе справку 2-НДФЛ, данные из электронной трудовой книжки и об остатке материнского капитала. Срок пилотного проекта планируется продлить до конца 2021 года, — рассказали в Центробанке.

Впрочем, до конца 2020 года закон о «Цифровом профиле» может быть принят в первом чтении, а в первой половине 2021 года — во втором и третьем, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков . Это позволит расширить число участников проекта.

Особенно в подключении к «Цифровому профилю» заинтересованы МФО: сервис позволит оптимизировать расходы и сократить число мошенничеств, подчеркнула директор СРО «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева.

— «Цифровой профиль» повышает лояльность заемщиков благодаря упрощению клиентского пути. Банки же получают выгоду за счет экономии бумаги и сокращения трудозатрат на ручной ввод заявок. Кроме того, снижается уровень фрода, поскольку кредитная организация получает подтвержденные данные от государства. Проект был особенно востребован в период карантинных мер, — рассказали «Известиям» в «Сбере».

Персональная тарификация

С помощью «Цифрового профиля» кредитные организации, с согласия клиента, могут получать необходимую информацию из разных баз данных, проводить на их основе скоринговые процедуры и предлагать займы на индивидуальных условиях, уточнили в Банке России.

Ряд кредитных организаций и страховщиков уже делают клиентам персональные предложения с помощью данных, полученных через «Цифровой профиль» . Среди них — ПСБ, Почта Банк, «Хоум Кредит» и СКБ-банк, рассказали «Известиям» их представители. Заинтересованы в реализации такой возможности в Совкомбанке, крымском РНКБ, «Открытии», ОТП Банке, «Дом.РФ», УБРиР, а также в страховых компаниях «Макс» и «Ренессанс Страхование».

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В банках, которые уже участвуют в проекте, отмечают высокую долю согласий на заполнение заявки через «Госуслуги» . В «Дом.РФ» уточнили, что каждый четвертый заемщик делится с кредитной организацией данными из Пенсионного фонда, а в СКБ-банке их доля достигает 50%.

Перечень данных в «Цифровом профиле» следует расширять, например, за счет согласия на взаимодействие с бюро кредитных историй, считают в ВТБ. Технически готово присоединиться к проекту БКИ «Эквифакс», не исключает такой возможности и НБКИ. Объединенное кредитное бюро готово изучать перспективы участия в проекте, сообщили представители компаний.

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Ждать ли утечки

При создании базы, из которой можно выгружать персональные данные человека из множества источников, есть и риски: чем полнее и удобнее система, тем интереснее она будет для разного рода мошенников , опасается директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин. С другой стороны, по его словам, централизованно защищать одну базу проще, чем сразу множество систем с данными о клиентах, которые сейчас хранятся не только в банках, но и в других компаниях и госорганах.

— В случае недостаточно продуманной процедуры защиты информации несколько громких случаев потери конфиденциальных данных могут сильно ограничить возможности по развитию технологии , — согласен заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин.

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С развитием технологий время на выкачивание большого объема данных сокращается, и если системный администратор ошибется в настройках прав доступа, то у злоумышленников может оказаться сразу огромный массив информации , опасаются в Национальной финансовой ассоциации. В январе 2020-го комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству указал на риски создания «Цифрового профиля», отметив, что в законопроекте не учтены вопросы защищенности персональных данных граждан и юрлиц.

Вероятно, потенциальные мошеннические схемы будут связаны с созданием сайтов-дублеров, которые попытаются втереться в доверие к гражданам , чтобы получить их персональные данные, предположил партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. При этом, по его словам, проектируемый сервис — государственный, поэтому требования как к самому порталу, так и к участникам проекта даже из числа небольших банков будут высокими .

Дополнительные риски по сравнению с тем, что есть сейчас, не появятся , считает директор Института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. По словам эксперта, даже если число звонков и SMS с индивидуальными предложениями по кредитам увеличится, их будут получать заинтересованные в займе люди, самостоятельно оставившие запрос на сайте.