В Сбере всё спокойно: как рынки отреагировали на презентацию крупнейшего банка

Инвесторы сдержанно оценили новые сервисы и продукты Сбербанка, представленные 24 сентября его президентом Германом Грефом и другими топ-менеджерами. И в Москве, и в Лондоне акции российского гиганта отклонялись менее чем на 1% к цене закрытия накануне. Хотя среди новинок были интересные продукты и услуги, об их запуске известно давно, поэтому презентация движения котировок не вызвала, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. По их словам, бумаги Сбербанка привлекательности не теряют, поскольку по ним выплачивается хороший дивидендный доход, а его IT-бизнес, скорее всего, будет расти быстрее банковского. Но сейчас не лучшая точка входа — из-за высокой волатильности на глобальных рынках, которой подвержены и акции Сбера.

Вчерашние новости

24 сентября акции Сбербанка на Мосбирже торговались в диапазоне 227–228 рублей за штуку по сравнению с 227,61 рубля на закрытии рынка накануне. В Лондоне за бумаги российского гиганта давали $11,6–11,9 по сравнению с $11,79 при окончании торгов в среду.

В четверг Сбербанк провел большую онлайн-конференцию «Сбер — больше, чем банк». На ней он представил новинки — бренд «Сбер» и обновленную линейку сервисов и продуктов своей экосистемы. В ней появилось семейство виртуальных ассистентов «Салют» (возможных помощников три — Сбер, Афина и Джой, отличаются знаниями и темпераментом), а также умная ТВ-приставка SberBox, которая умеет заказывать попкорн.

В сервис такси «Ситимобил» добавлена возможность проложить маршрут, часть которого пройдет на электросамокате. Скоро появится опция комбинированной поездки, где клиент сможет пользоваться общественным транспортом и велосипедом.

Еще одно новшество — подписка «СберПрайм» на сервисы экосистемы. Она позволяет смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Оkko и получать скидки на заказы в Delivery Club и у «Ситимобил». Кроме того, Сбербанк показал на презентации отделения нового формата — с кафе и детскими уголками, а также новые банкоматы, умеющие распознавать клиента по лицу и голосу.

Из представленных на презентации продуктов самыми интересными можно назвать медиаприставку SberBox и виртуальный ассистент «Салют», сказал гендиректор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон. По его мнению, таким образом Сбербанк демонстрирует попытку завладеть вниманием более молодой аудитории.

В каком-то долгосрочном обозримом будущем Сбербанк хотел бы 20–30% доходов получать от небанковских продуктов, отметил на пресс-конференции после презентации первый зампред Лев Хасис.

Сбербанк будет и дальше развивать экосистему, поскольку банковский бизнес, в отличие от IT-бизнеса, почти не растет, отметил аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович.

Акции Сбербанка не отреагировали на презентацию, поскольку все эти продукты появились не сегодня и инвесторам о них уже было известно, прокомментировал старший аналитик по банковскому сектору «Атон» Михаил Ганелин. При этом бумаги Сбера остаются привлекательными благодаря дивидендному доходу, хотя сейчас не лучший момент для приобретения, поскольку волатильность на глобальных рынках высокая и ей подвержены в том числе акции российского банка.

Битва гигантов

Тот факт, что Тинькофф Банк объявил о своей возможной продаже «Яндексу» за два дня до презентации Сбера, о которой было известно давно, — явно не случайность, убежден Майкл Росс-Джонсон.

Всё больше развивая экосистему, Сбербанк приближается к международным гигантам — Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft, — и в России он может считаться одним из лидеров в части аккумулирования различных персональных данных о физлицах, сказал ведущий эксперт по защите персональных данных Б-152 Максим Лагутин. Конкуренцию Сберу может составить, пожалуй, только «Яндекс» с Тинькофф Банком, подчеркнул он.

За два дня после объявлении сделки акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ скакнули с $59 до $66 за бумагу, а TCS Group (холдинговая компания Тинькофф Банка) — с $25,6 до $27,6. Это было связано с тем, что речь идет о смене бизнес-модели, объяснил Михаил Ганелин.

Слияние «Яндекса» и Тинькофф Банка окажет серьезную конкуренцию Сбербанку, даже несмотря на его огромную клиентскую базу, полагают аналитики Bank of America. Но у монополиста есть и слабые стороны, говорится в аналитической записке брокерской компании «Церих». Среди них — приоритет госзадач, низкая эффективность бизнес-процессов и невысокая маржа.

— Не сначала, но посмотрел презентацию Сбера. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы, конечно, делали так же и еще быстрее, и еще бы на их месте давно купили Mail.ru, — написал в Instagram Олег Тиньков.

Акции Mail.ru в четверг подешевели на 5,75%, и представителю компании пришлось успокаивать инвесторов — он сообщил, что бизнес не продается, но привлекает $600 млн для покупок. Соответствующее сообщение Mail.ru в четверг появилось на LSE, где торгуются ее акции.

С точки зрения экосистем конкурентами Сбербанку и «Яндексу» могут также быть операторы сотовой связи, особенно в партнерстве с ритейлерами, отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. По его словам, также есть перспективы и у «Почты России», учитывая ее логистические возможности.

Конференция Сбера была похожа на презентации Apple, отметили эксперты. По словам управляющего партнера Legium.io Ивана Хаустова, это было шоу для потребителей в стиле «яблочной компании».

— Чего не хватало, так это сервисов для бизнеса. Apple рассказывает о проектах для медицины и университетов, а новая философия Сбербанка — это СБЕРежение времени для жизни и семьи. Как насчет СБЕРежения времени на подписание договоров, актов и накладных? — говорит Иван Хаустов.

Сбербанк и Банк России не ответили на вопрос «Известий», выдержит ли экосистема стресс в случае нового масштабного кризиса.