Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ

Правительство хочет ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам и дать преференции российским. Об этом говорится в концепции кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ (есть у «Известий»). Допускать иностранных игроков на отечественный рынок следует при условии присутствия в них российских поставщиков товаров и услуг. Отечественным экосистемам предлагается дать ряд послаблений, однако национальные платформы должны будут честно конкурировать между собой. Например, крупные сделки слияния и поглощения экосистем предлагают согласовывать с ФАС. Главными рисками развития цифровых платформ кабмин считает возможную утрату персональных данных клиентов и угрозу национальной безопасности.

Попасть в тройку

В мире существуют две страны, где национальные экосистемы достигли существенного развития, — это США и Китай. Россия может стать третьей. Об этом говорится в концепции общего регулирования деятельности групп компаний, развивающих цифровые сервисы на базе одной экосистемы, за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова. Для России развитие цифровых рынков может стать драйвером экономического роста и основой для сохранения технологического суверенитета.

В документе говорится, что развитие отечественных экосистем соответствует интересам государства в сфере безопасности. Во-первых, национальные платформы предотвратят накопление иностранными игроками важной экономической, социологической и демографической информации. Во-вторых, обеспечение технологической независимости России от зарубежных экосистем будет стимулировать долгосрочные инвестиции.

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Однако в связи с распространением экосистем возникают и риски. Для граждан это навязывание услуг, для бизнеса — недобросовестное соперничество, а для государства — снижение конкурентоспособности отечественной экономики из-за развития зарубежных платформ и риски утраты контроля за персональными данными.

В связи с этим необходимо выработать государственную политику по регулированию экосистем, подчеркивается в документе.

Всё лучшее — своим

Для отечественных экосистем необходимо создать преференциальное положение, тем самым защитив их от иностранных игроков, подчеркивается в концепции. В частности, предлагается предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных экосистем, а также предоставлять отечественным платформам налоговое стимулирование.

При этом между национальными экосистемами должна быть здоровая конкуренция. Необходимо выработать меры по контролю за их недобросовестным поведением, а также критерии для применения антимонопольных мер. Сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем в зависимости от их размера и влияния на рынок целесообразно согласовывать с Федеральной антимонопольной службой.

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В концепции подчеркивается, что для непрерывной работы цифровых платформ необходимо разработать меры по информационной безопасности и противодействию мошенничеству. Также нужно защищать персональные данные.

«Известия» направили запросы в пресс-службы крупнейших экосистем России. В «Яндексе» и Mail.ru не ответили на вопросы. В «Сбере» отказались от комментариев. Управляющий директор OZON Сергей Беляков подчеркнул, что темпы развития экосистем требуют регулирования, которое бы обеспечивало развитие всего рынка. По его словам, концепция исходит из этих принципов, однако результат будет зависеть от того, как государство реализует их на практике.

Допускать в Россию зарубежные платформы следует при условии участия в них отечественных производителей товаров и услуг, говорится в документе. При этом там не указано, каким образом планируется заставлять иностранные экосистемы сотрудничать с национальными игроками и какое наказание для них будет предусмотрено в случае отказа.

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В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил «Известиям» источник, близкий к правительству. Речь идет о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний. Конкретные механизмы реализации указанных в концепции принципов будут прорабатываться в тесном диалоге с бизнесом и экспертным сообществом.

Видели, знаем

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что знакомы с положениями этой концепции. Замминистра экономического развития Владислав Федулов подчеркнул: документ сформирует сбалансированные регуляторные условия для бизнеса, который работает на цифровых рынках и снизит риски недобросовестной конкуренции, а также обеспечит формирование единых требований по работе с данными пользователей.

— Она (концепция. — «Известия») поможет сформировать безопасную цифровую среду для развития национальных экосистем, так как доминирование иностранных цифровых платформ и экосистем в мире является серьезным вызовом для российской экономики, — заявил Владислав Федулов.

В пресс-службах ФАС и Центробанка рассказали «Известиям», что принимали участие в разработке концепции. В ЦБ напомнили, что в апреле также подготовили консультативный доклад на тему экосистем. Сейчас регулятор проводит встречи с бизнес-сообществом и экспертами для обсуждения положений документа. Итоговая версия доклада будет подготовлена после 1 августа, когда завершится сбор предложений.

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Антимонопольное ведомство уже сейчас успешно пресекает неконкурентные практики на цифровых рынках, в том числе доминирующих участников — экосистем, отметили в пресс-службе ФАС. Там добавили, что концепции еще предстоит пройти обсуждение с участниками рынка и экспертами.

Штраф всему голова

«Известия» спросили крупнейшие юридические компании, каким образом правительство может обязать иностранные экосистемы допускать к своей работе отечественных поставщиков товаров и услуг.

Если экосистема занимает доминирующее положение, можно говорить о требованиях по обязательному доступу, считает партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгений Большаков. Отказ в допуске может повлечь за собой оборотный штраф в процентах от годовой выручки. Этот инструмент работает для любых экосистем, как с российской, так и с иностранной пропиской, если они действуют на российском рынке.

С правовой точки зрения Россия никаким образом не сможет обязать зарубежные платформы брать к себе российских поставщиков товаров и услуг, поскольку это частные компании, зарегистрированные в иностранном государстве, заявил управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

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— У РФ попросту нет полномочий накладывать какие-либо обязательства на субъектов, подчиненных иностранному правопорядку. Если иностранная экосистема не локализована в РФ через, например, представительство, ни о каких обязательствах и наказаниях со стороны российского регулятора речи не может быть, — категоричен он.

У России есть два инструмента давления на иностранные платформы: через органы исполнительной власти или через законодательство, рассказал преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

— На уровне правоприменения таким рычагом давления может быть ФАС. Потенциально она может заявить, что крупные иностранные платформы злоупотребляют своим доминирующим положением, не нанимая российских поставщиков, оказывающих услуги, которые эквивалентны иностранным. Угрожать ФАС сможет оборотными штрафами, до 15% от выручки компании, — поделился он.

Старший юрист юридической компании Versus.legal Алина Давлетшина считает возможные штрафы самым неэффективным решением. Она напомнила, что довольно много предписаний было в адрес Facebook и Twitter за нарушение правил локализации персональных данных россиян, однако соцсети до сих пор не перенесли серверы в Россию. На блокировку иностранных экосистем российское правительство вряд ли решится, уверена она.