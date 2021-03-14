Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство

За время пандемии США закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность. По официальным данным, это $6 трлн, по независимым подсчетам — все девять. А на подходе новый пакет от Джо Байдена — это еще почти 2 трлн зеленых. Новый президент уверен, что эти стимулы подстегнут американскую экономику, и помогут обойти наступающий на пятки Китай. Но экономисты полагают, что игра проиграна — уже в 2028 году КНР станет крупнейшей мировой экономикой. Почему у Китая есть все шансы обойти Америку, разбирались «Известия».

Много — не мало

На поддержку экономики в ходе пандемии Федеральный резерв США потратил свыше $9 трлн. Для этого, естественно, пришлось запустить печатный станок. С июня 2020 года темпы роста денежной массы не опускались ниже 22%, что стало самым высоким показателем за всю историю США. Вброс большого количества ничем не обеспеченных банкнот подстегнул инфляцию — к концу 2020-го она ускорилась до 1,4%.

Экономисты опасаются, что политика регулятора будет и дальше разгонять инфляцию. Все условия для этого сложились: переизбыток бумажных денег без соответствующего увеличения производства товаров и активное государственное регулирование, а также отложенный потребительский спрос.

По подсчетам Bloomberg, на руках у жителей ведущих в экономическом плане стран мира скопилось почти $3 трлн. Половина этих сбережений приходится на США. Как только траты активизируются, цены на товары и услуги неизбежно будут расти. А работающий печатный станок — подрывать доверие инвесторов к американской валюте.

Нарисуем, будем жить

Тем временем на очереди новый пакет стимулов от Байдена объемом $1,9 трлн, вызвавший раскол в конгрессе. Республиканцы сочли его чрезмерным и предлагали ограничиться суммой втрое меньшей — $600 млрд. Однако демократы всё же добились своего. Конгресс принял пакет стимулирующих экономику мер — инициативу поддержало большинство конгрессменов.

Слив почти засчитан1 Президент США Джо Байден подписывает «Американский план спасения» — пакет экономических мер в ответ на воздействие пандемии коронавируса, 11 марта 2021 года Фото: REUTERS/Tom Brenner

По замыслу нового хозяина Белого дома, принятие пакета помощи поможет стране превзойти другие государства по экономическим показателям.

«Это создаст миллионы рабочих мест, мы ожидаем 6 млн рабочих мест. План поможет увеличить ВВП на $1 трлн, поможет превзойти остальной мир, — сказал американский президент. — Мир не стоит на месте, особенно Китай».

Байден заверил нацию, что США останутся «ведущей и самой успешной экономикой мира». Обычные американцы, похоже, в это поверили. Эксперты-экономисты отнеслись к громкому заявлению со сдержанным скепсисом.

Наступает на пятки

В том, что США сумеют выдержать конкуренцию со своим главным соперником, сильно сомневаются в первую очередь американские экономисты. Не поможет в этом и пакет стимулов. Китай обгонит США по размеру экономики уже в 2028 году — такой прогноз представил Брукингский институт, один из старейших в стране.

Как отмечают авторы исследования, Китай быстро теснит США практически во всех сферах. В 2020 году КНР стала единственной крупной страной в мире, экономика которой выросла. Быстрый выход из режима локдаунов помог Китаю обогнать США и стать крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Впервые в истории Китай (включая Гонконг) обогнал США и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок КНР лишила США статуса крупнейшего торгового партнера ЕС. С учетом всех этих факторов Поднебесная станет крупнейшей экономикой мира на два года раньше, чем предполагалось, констатировали специалисты Брукингского института.

Экспертов такой прогноз не удивил: на протяжении последних 20 лет Китай уверенно обходит США по темпам экономического роста. А успешно завершив кризисный коронавирусный год в сравнении с развитыми странами, КНР лишь упрочила свои позиции в мире.

Слив почти засчитан2 Фото: REUTERS/Jason Lee

«Экономика США в 2020 году упала на 2,3% — до $20,9 трлн, а Китая — выросла на те же 2,3%. Разрыв между ВВП США и Китая сокращается почти на $1 трлн в год. При таких расхождениях в темпах экономического роста китайская экономика способна догнать американскую в ближайшие 7–8 лет», — указывает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

С другой стороны, темпы роста китайской экономики объективно снижаются.

«ВВП США на начало 2021 года составил порядка $21 трлн, Китая — $14 трлн. С поправкой на исторические показатели в ХХI веке можно предположить средневзвешенный рост экономики США в районе 1–1,5% в год до 2030-го, а Китая — в районе 5–6%. Для достижения цели Китаю придется поддерживать рост выше 6% всё десятилетие, а Америке можно расти менее чем на 1% в год », — отмечает Михаил Никитин, президент независимой аналитической компании Borsell.

Впрочем, в Брукингском институте считают, что и средних темпов роста Китаю хватит — потребуется лишь чуть больше времени. Китай — лидер мировой торговли, вторая по величине экономика с населением в четыре раза больше, чем в США. Ему достаточно расти умеренно, чтобы обойти США к 2035–2040 годам, пишут экономисты в своем обзоре.

Драйверы роста

По мнению аналитиков, активный рост экономики КНР на горизонте 6–10 лет может быть поддержан как внутренним потреблением, так и более устойчивой по сравнению с США динамикой соотношения импорта и экспорта. При этом одним из ключевых постпандемических драйверов обещает стать модель «двойной циркуляции», то есть экономического роста, который будет основываться на одновременном увеличении экспорта и развитии внутреннего спроса.

Китайскую экономику серьезно продвинула вперед интеграционная инициатива «Один пояс, один путь». Проект позволил Пекину получить доступ к ряду инфраструктурных объектов ведущих стран ЕС. А после его окончательной реализации Китай «привяжет» к себе экономику Европы еще больше, отмечает экономист Дарья Соколан. В последние годы Китай стабильно сотрудничает со странами Центральной и Восточной Европы в формате «16+1» в сфере торговли и инвестиций.

Однако главным китайским проектом эксперты называют программу «Сделано в Китае – 2025», цель которой — превратить Китай в ведущую технологическую державу.

Слив почти засчитан3 Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Ailin

«Программа Made in China 2025 направлена на высокие инфраструктурные инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в приоритетных отраслях внутри страны. Китай активно строит дороги, но эти дороги строятся из китайского сырья на китайской технике и китайскими рабочими — деньги остаются в стране. Это способ сделать население богаче и усилить экономический рост», — поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Наконец, еще одним драйвером роста будет финансовый сектор. За последние 10 лет Китай смог вывести несколько своих финансовых центров в топ. По данным The Global Financial Index 27, Шанхай смог подвинуть в рейтинге глобальных центров Сингапур и Гонконг, заняв четвертую позицию. В первую десятку вошел и Пекин, на 11-м месте Шэньчжэнь.

На мировых финансовых рынках КНР набирает всё больший вес. В 2020 году госдолг страны был включен в бенчмарковый индекс FTSE Russell, теперь он присутствует во всех трех ключевых долговых индексах мира.

Как отмечают исследователи Бостонского университета, Китай кредитует развивающиеся страны в объеме, сопоставимом с деятельностью Всемирного банка. В 2020 году доля Китая в мировом ВВП составила 14,5% против 9,2% в 2010 году.

Таким образом, Китай вполне способен перегнать США уже в 2028 году. Другое дело, что для того, чтобы обогнать Америку по ВВП на душу населения, китайцам потребуется как минимум 50 лет.