Против кого дружим: зачем альянс QUAD проводит первую встречу лидеров

Главы США, Австралии, Японии и Индии 12 марта соберутся на виртуальный саммит военно-политического альянса QUAD, который станет первой в истории неформального объединения встречей на уровне лидеров государств-участников. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, мероприятие призвано дать сигнал о новом уровне решимости Штатов и их союзников противостоять Китаю и отразить стремление придать QUAD более значимую роль в геополитической повестке Вашингтона при Джо Байдене. Не самая приятная для Пекина новость заключается еще и в том, что со временем проект может стать привлекательным и для других стран региона.

Новые высоты

Заслуга в реанимации четырехстороннего диалога США, Австралии, Японии и Индии по вопросам безопасности, известного как QUAD, принадлежала ушедшему американскому лидеру Дональду Трампу. Именно с его подачи Вашингтон после 10 лет аморфного существования альянса принялся активно вдыхать в него новую жизнь, активно вовлекая Канберру, Нью-Дели и Токио в антикитайскую коалицию в регионе.

Джо Байден, известный пересмотром большинства затей предшественника, в случае с QUAD не только продолжил «дело Трампа», но и сумел придать альянсу новый импульс.

Против кого дружим_1 Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Уже 12 марта по инициативе США саммит этого неформального объединения впервые в его истории пройдет на уровне глав государств. «Это будут четыре лидера, четыре страны, которые будут конструктивно работать вместе во имя мира, процветания и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — радостно объявил журналистам премьер Австралии Скотт Моррисон. «Эта встреча призвана послать очень сильный сигнал общего дела и цели, и цель здесь в основном состоит в том, чтобы представить четверку как новую особенность регулярной дипломатии в Индо-Тихоокеанском регионе», — вторил ему высокопоставленный чиновник американской администрации в интервью агентству Reuters.

Слон в комнате

Согласно заявлению официального представителя Белого дома Джен Псаки, главными темами обсуждения лидеров США, Австралии, Японии и Индии станут вопросы климатических изменений, вызванные глобальной пандемией проблемы и экономическое сотрудничество. Однако неофициальной целью, разумеется, будет дальнейшее укрепление дружеских уз четверки перед лицом китайской угрозы, что подтвердила и реакция Пекина на планы встречи в верхах. На днях министр иностранных дел Китая Ван И, касаясь темы QUAD, обвинил США в создании «выборочной многосторонности», а пресса обрушилась на членов альянса из-за намеренного раздувания китайской угрозы.

— Повестка первого такого саммита довольно обширна, включая стратегию по борьбе c COVID-19, производство вакцин, изменение климата, сбои в цепочке поставок, новые технологии и морскую безопасность, но это может быть уловкой для преуменьшения любых «антикитайских» сигналов, — сказал «Известиям» директор Института австралийско-индийского взаимодействия в Брисбене Ашутош Мисра. — Хотя в данном случае Китай — тот слон в комнате, которого нельзя не приметить. Так что саммит является признаком растущей решимости региональных демократий противостоять китайскому торговому и территориальному авторитаризму.

Против кого дружим_5 Министр иностранных дел Китая Ван И во время брифинга с журналистами в Пекине Фото: REUTERS/Thomas Peter

Схожее мнение выразил и глава Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета Рори Медкалф, отметивший, что первая встреча лидеров четырех стран — «исторический шаг», который сигнализирует «о новом уровне политической решимости совместно противостоять китайской мощи».

— Это нормализует сотрудничество в области безопасности между четырьмя странами и побудит их бюрократию ускорить практическую программу, несмотря на очевидные национальные различия, — пояснил эксперт «Известиям». — Встреча лидеров также служит доказательством того, что четверка переживет Дональда Трампа и действительно сможет процветать без его конфронтационного стиля.

Мотивация дружить

Напористость Дональда Трампа в вербовке союзников для подавления Китая сыграла определенную роль в усилении сотрудничества между четырьмя странами. Однако у каждого из этих государств нашлись и собственные мотивы дружить против Пекина.

Против кого дружим_2 Корабли пограничной службы КНР во время учений Фото: Global Look Press/XinHua

Отношения с Китаем у Австралии скатились в фазу острой конфронтации около года назад вслед за открытым призывом Канберры расследовать причины коронавируса, что обернулось для Зеленого континента непомерными пошлинами на ввоз в КНР ячменя, пшеницы и вина. Индия, всегда имевшая с Китаем сложные отношения из-за спорной границы, но избегавшая открыто примыкать к альянсам против кого-то, стала менять свое несколько отстраненное отношение к QUAD после ряда кровавых столкновений на фактической границе с КНР прошлым летом. Вслед за резко участившимися заходами китайских военных кораблей в воды около спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао весь прошлый год росло и тревожно-настороженное отношение к Пекину со стороны японцев. Вступивший в силу в январе этого года в КНР новый закон, разрешающий береговой охране открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости, лишь усилил напряженность в двусторонних отношениях.

— На протяжении более 10 лет эволюция альянса в формальное образование тормозилась двусторонней чувствительностью Индии и Австралии к Китаю. Но теперь уже нет. Вслед за торговой напряженностью Австралии с Китаем и военной конфронтацией Индии с Китаем в Ладакхе сдерживающие факторы между ними, похоже, значительно ослабли. И их возобновившаяся готовность противостоять китайскому поведению дала толчок растущей формализации QUAD в качестве регионального противовеса Китаю, — сказал Ашутош Мисра.

Против кого дружим_3 Индийский солдат на границе с Китаем в Ладакхе Фото: Global Look Press/Musaib Mushtaq

Примечательно, что противостояние Китаю затронуло не только сферу военно-морской безопасности, с которой группировка, собственно, и начиналась. Как сообщила Financial Times, также на встрече лидеров четыре страны намерены разработать стратегию распространения вакцин в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия вакцинной дипломатии КНР. В частности, ожидается, что стороны объявят о финансировании проектов, увеличивающих мощности по производству в Индии вакцин от COVID-19 — американских Novavax и Johnson & Johnson.

Очередь просили занимать

Не менее тревожным для Китая выглядят и спекуляции о растущей привлекательности QUAD для других стран региона. На этой неделе один из чиновников администрации президента Южной Кореи заявил, что Сеул рассмотрит вопрос о присоединении к этому региональному форуму безопасности в «прозрачной, открытой и инклюзивной» манере. И хотя чиновник лишь отвечал на соответствующий вопрос журналистов, по мнению экспертов, разговоры о возможном расширении альянса свидетельствуют о том, что многие страны региона, имеющие непростые отношения с Пекином, склонны если не присоединиться к четверке, то хотя бы ее поддержать.

Против кого дружим_4 Фото: Global Look Press/Liu Yun

— Страны региона могут опасаться военной или экономической реакции со стороны Китая (в случае присоединения), тем не менее хаос, который COVID-19 вызвал во всех мировых экономиках, и территориальное расширение Китая в Индо-Тихоокеанском регионе подталкивают многие государства к постепенной поддержке более сильной четверки в качестве противовеса Китаю, — пояснил австралийский эксперт Ашутош Мисра.

По мнению директора Института морских дел и морского права Филиппинского университета Джея Батонгбакала, наиболее открыто сотрудничать с США и их союзниками, сохраняя при этом некоторую дистанцию, склонны Вьетнам и Филиппины. Однако другие страны АСЕАН, по его словам, наверняка останутся в стороне, не желая способствовать конфронтации между Вашингтоном и Пекином и занимать чью-либо сторону по практическим соображениям.