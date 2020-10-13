«Китай — не провокатор и не тот, кто проводит экспансию»

Пандемия коронавируса несильно ударила по российско-китайской торговле, и цель довести двусторонний товарооборот до $200 млрд к 2024 году вполне осуществима. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй . Китайский дипломат рассказал, как обстоят дела с расчетами двух стран в национальных валютах и что это дает, а также о том, как в Пекине намерены противодействовать курсу США на геополитическое подавление КНР.

— В прошлом году лидеры России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году. Насколько серьезные коррективы в эту цель внесла эпидемия коронавируса?

— По данным китайской стороны, с января по август 2020 года товарооборот Китая и России составил $68,63 млрд, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%. Но, несмотря на то что эпидемия COVID-19 ударила по глобальным производственным цепочкам и поставкам, китайско-российская торговля проявила свою устойчивость . В первом полугодии объем экспорта медицинских изделий, текстильного сырья и электронной техники из Китая в Россию равномерно увеличился. Также продолжали расти и объемы импорта энергоресурсов, полезных ископаемых, сельскохозяйственной продукции из России в Китай. В этом году была импортирована первая партия российской говядины.

Эпидемия способствовала быстрому развитию трансграничной интернет-торговли, железнодорожные рейсы Китай–Европа через Россию также быстро развивались . В конце июля был официально введен в эксплуатацию первый российско-китайский транспортно-логистический центр «Белый Раст». По мере восстановления экономических связей и бизнес-контактов товарооборот КНР и РФ, несомненно, вновь возрастет.

Китай — не провокатор и не тот Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

Основные аспекты торговли Китая и России остаются прежними, в этой области сохраняется длительная благоприятная тенденция. В настоящее время министерство торговли КНР и Министерство экономического развития РФ ускоряют разработку дорожной карты по развитию высококачественной двусторонней торговли между двумя странами, чтобы товарооборот, согласно цели глав Китая и России, достиг отметки в $200 млрд. Мы уверены, что это осуществимо.

— Согласно недавно опубликованному докладу Китайской академии общественных наук, КНР к 2025 году будет не хватать 130 млн т зерна собственного производства, что усиливает потребность в импорте. Видите ли вы в связи с этим перспективы для увеличения закупок зерновых в России? И в целом — предвидите ли вы дальнейшее увеличение доли сельхозпродукции в общей структуре двусторонней торговли?

— Эпидемия привела к волатильности международного рынка сельскохозяйственной продукции, но мы гарантируем продовольственную безопасность Китая . Благодаря стабильному производству в КНР 16 лет подряд мы наблюдаем богатый урожай зерна, объемы его производства на протяжении пяти лет непрерывно сохраняются на уровне более 650 млн т. В этом году в Китае также богатый урожай сельскохозяйственных культур. В настоящее время продовольственные запасы КНР беспрецедентно высоки, а запасы двух самых употребляемых зерновых культур — риса и пшеницы — могут удовлетворить потребности жителей по всей стране на протяжении одного года.

Китай — не провокатор и не тот Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Объемы продовольственного импорта в среднем составляют 100 млн т в год, из них объемы импорта зерновых культур — менее 20%, и они предназначены в основном для оптимизации структуры потребления и регулирования количества запасов. 80% от общего импорта составляют соевые бобы, которые в основном используются для промышленного сырья и производства корма и пищевого масла. И так называемый дефицит продовольствия, который был упомянут в докладе экспертов Академии общественных наук КНР, касается именно нехватки соевых бобов . Зерновых культур в Китае достаточно.

В последние годы взаимодействие Китая и России в сфере сельского хозяйства уже стало новым важным аспектом делового сотрудничества двух стран. В июне 2019 года главы КНР и РФ засвидетельствовали подписание плана о сотрудничестве в области торговли соей . Кроме того, стороны подписали Протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы, а также Протокол о фитосанитарных требованиях к ввозу российского ячменя. В этом году объемы торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией, несмотря на эпидемию, возросли. В первом полугодии товарооборот достиг $2,86 млрд, а объем импорта из РФ составил $2,15 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29,1%. Поэтому есть все основания верить, что при достаточной конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции России ее доля в двусторонней торговле между КНР и РФ продолжит расти.

— Если взять данные по торговле наших стран за I квартал, видно, что доля долларов в расчетах между Россией и Китаем впервые составила менее 50%, тогда как пять лет назад 90% всех сделок осуществлялись в американской валюте. Будет ли курс на дедолларизацию во взаимной торговле продолжен? И какой мотивации в отходе Пекина от доллара больше — политической или тут есть и экономическая целесообразность?

— Расширение масштабов расчетов в национальной валюте является одним из основных направлений углубления финансового сотрудничества Китая и России. Это помогает избежать рисков, связанных с обменным курсом, и содействует упрощению процессов торговли и инвестиций. В I квартале этого года доля расчетов в долларах США в двусторонней торговле снизилась более чем на 50%, а доля расчетов в юанях и рублях продолжает расти. Это свидетельствует о том, что Китай и Россия добились прогресса в деле диверсификации двусторонних торговых расчетов, а роль национальной валюты как средства платежа постепенно усиливается .

РФ и КНР укрепляют сотрудничество в области расчетов в национальной валюте и системах международных расчетов, а также способствуют созданию более демократичной международной валютной системы и диверсификации международной финансовой системы. Китай рассматривает Россию в качестве приоритетного партнера, готов сотрудничать с РФ в дальнейшем совершенствовании создания и сопряжения трансграничных платежных систем, а также в активном изучении возможности предоставления большего количества международных кредитов в юанях.

Китай — не провокатор и не тот Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

— Недавно игроки туристического рынка России и Китая представили прогноз, что реальное восстановление туристических потоков между странами произойдет только в 2022 году. По вашим оценкам, всё действительно так пессимистично? Какие категории россиян уже могут попасть в КНР, кроме сотрудников дипмиссий, когда в Китай смогут полностью вернуться наши бизнесмены и студенты?

— Эпидемия пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, нанесла тяжелый удар по глобальной туристической отрасли. До сих пор международный туризм во всем мире всё еще находится на низком уровне. Прекращение выдачи виз, закрытие пограничных пунктов, приостановка полетов и ряд других вынужденных противоэпидемических ограничительных мер в действительности сократили количество туристов между Китаем и Россией, однако обе страны отнюдь не прекратили деловое сотрудничество в туристической сфере.

В настоящее время компетентные органы обеих стран, с одной стороны, активно развивают рынок внутреннего туризма, разрабатывают различные программы поддержки, закладывают прочную основу для более быстрого восстановления отрасли после эпидемии и повышения уровня сотрудничества между обеими странами . С другой стороны, в рамках двустороннего и многостороннего форматов, активно развивают диалог на высоком уровне. Российско-Китайская подкомиссия по сотрудничеству в области туризма, министры туризма стран — членов ШОС уже провели совещания в формате видеоконференции. Обе стороны будут укреплять координацию политических курсов, стимулировать туристический бизнес к использованию инновационных методов управления и совместной подготовке высококвалифицированных кадров, укреплять строительство туристической инфраструктуры. Убежден, что по мере дальнейшего регулирования эпидемической ситуации во всем мире в туристическом сотрудничестве между обеими странами будут ожидаться новые вехи развития.

Ввиду обстановки с COVID-19 в Москве посольство КНР в РФ с апреля закрыло приемную консульского отдела, временно открыв оформление визы онлайн, рассмотрело и приняло заявки на оформление визы для иностранных граждан, приезжающих в Китай по работе, бизнесу, воссоединению с членами семьи и личным делам, но пока не принимает заявки на туристические и учебные визы.

— Совершенно очевидно, что США взяли курс на полное геополитическое подавление КНР и, более того, активно и небезуспешно сколачивают антикитайский фронт в Европе и других частях света. И здесь американцы задействуют такую логику — если вы не с нами против Китая, значит, вы против нас. На фоне всё более очевидной враждебности в отношении Пекина какие страны, помимо России, можно причислить к надежным политическим и экономическим союзникам Китая?

— С некоторых пор часть американских политиков по-видимому заболела «маниакальным психозом синофобии» , и в целях урвать личную политическую выгоду изо всех сил популяризирует «китайскую угрозу», «теорию разрыва связей между США и Китаем», «теорию двух полюсов — КНР и США», тщетно пытается вновь втянуть страны в конфликт и противостояние, подталкивая мир к неустойчивости и расколу. Это полностью противоречит коренным интересам народов Китая и Соединенных Штатов и отклоняется от тенденции мирового развития и прогресса. Подобные политические манипуляции неизбежно приведут к презрению и отвержению со стороны здравомыслящих людей и международного сообщества. Китай не допустит того, чтобы подобный заговор увенчался успехом.

КНР всегда придерживалась мнения, что международные отношения не могут вестись с позиции силы, а должны регулироваться с помощью совместных консультаций. Как недавно отметил председатель Си Цзиньпин на 75-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН, «никакая страна не имеет права обладать монополией в международных делах, распоряжаться судьбой других стран, монополизировать тенденции развития и уж тем более не может не считаться с мнением других в мире, заниматься гегемонией, психологическим террором и деспотизмом».

Что касается Китая, то он, развивая отношения с другими странами, не будет требовать от них выбирать сторону, и уж тем более не будет всячески угрожать, вводить санкции или сдерживать другие государства.

Китай — не провокатор и не тот Фото: Global Look Press/Christian Ohde

История и практика показали, что мультилатерализм — это самый правильный путь для человечества. Многополярность мира и демократизация международных отношений — выбор не только Китая, но и большинства стран. В этом вопросе КНР и РФ имеют высокую степень взаимопонимания. Китай готов работать с большей частью членов мирового сообщества, включая Россию, для поддержания взаимовыигрышного сотрудничества и мультилатерализма, решительного сопротивления политике грубой силы, совместной защиты системы международных отношений, в основе которой находится ООН, а также общего противостояния таким общим вызовам человечества, как эпидемии, терроризм и изменение климата.

— На недавнем виртуальном саммите лидеров Китая и Евросоюза была достигнута договоренность об организации поездки европейских официальных лиц в Синьцзян. Началась ли здесь какая-то организационная работа, выдвигает ли Брюссель или сам Пекин какие-то предусловия?

— По причине различий в истории и культуре, социальных системах и этапах развития Китай и ЕС имеют разные взгляды на некоторые вопросы, это совершенно нормально, и это не будет и не должно влиять на диалог и сотрудничество между КНР и ЕС. Стороны согласны придерживаться позиции всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Европой в духе равноправия и взаимного уважения, взаимовыгодного и взаимовыигрышного принципа в отношениях.

Синьцзян — неотъемлемая часть священной земли Китая, а уйгуры — часть его большой национальной семьи. Председатель КНР Си Цзиньпин всегда придавал большое значение работе в Синьцзяне. В настоящее время народы всех национальностей Синьцзяна едины, они всеми силами развивают дух реформ и инноваций, неуклонно проделывают разного рода работу для устойчивого развития. В Синьцзяне налицо стабильное и здоровое экономическое развитие, непрерывное укрепление национального единства, постоянное улучшение жизни народа. Мы всегда рады видеть представителей всех стран, включая Европу, чтобы они могли получить на месте представление о реальной ситуации там, а не верили слухам и преднамеренно сфабрикованной лжи . Диппредставители ЕС и его стран-участниц, аккредитованные в Китае, выразили надежду на посещение Синьцзяна, на что КНР ответила согласием и уже готова начать подготовку визита. В настоящее время мяч находится на стороне ЕС. Вместе с тем я должен прояснить одну вещь: мы против любого расследования, основанного на презумпции вины.

Китай — не провокатор и не тот Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В начале сентября в Москве состоялась встреча глав китайского и индийского МИДов, которой предшествовал и диалог министров обороны двух стран. Помогло ли личное общение глав ведомств сдвинуть с мертвой точки решение приграничного конфликта КНР и Индии? Наступила ли с тех пор на границе деэскалация, начался ли отвод войск или пока всё по-прежнему напряженно?

— Китай всегда строго соблюдал соответствующие договоренности, подписанные с Индией , поддерживал мир и стабильность в приграничных регионах двух стран, одновременно решительно защищая государственный суверенитет и территориальную целостность. Ответственность за недавние инциденты на китайско-индийской границе лежит не на КНР. Здесь совершенно понятно, что правильно, а что нет: Китай — не провокатор и уж тем более не тот, кто проводит экспансию . В настоящее время ситуация на границе в целом контролируема, без новых противостояний. Некоторое время назад министры иностранных дел двух стран на встрече в Москве достигли положительных договоренностей о совместном содействии смягчению приграничной ситуации. Обе стороны будут продолжать поддерживать тесное взаимодействие по военным и дипломатическим каналам.