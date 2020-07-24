Не ходят парой: как Пекин ответит на закрытие в США своей дипмиссии

Китай планирует закрыть американское консульство в Чэнду. По данным авторитетной гонконгской газеты South China Morning Post, именно так Пекин ответит на решение США прекратить работу китайского генконсульства в Хьюстоне. При этом, согласно принятому в дипломатии принципу «консульских пар», под ответный удар за Хьюстон должно было попасть консульство США в Ухане. Вероятный выбор другой дипмиссии явно говорит о намерении Пекина сделать ответные меры не просто символичными, а максимально жесткими. Дипломатический скандал ложится на и без того враждебную почву в американо-китайских отношениях, и не исключено, что жертвой полномасштабной войны США против КНР могут пасть и другие дипломатические представительства.

Российским путем со своей спецификой

Согласно принятой в международной дипломатии практике, на любой недружественный жест одной страны другая, за редкими исключениями, отвечает зеркально. И потому в обещании официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня ответить на закрытие Штатами китайского генконсульства в Хьюстоне «всеми необходимыми контрмерами» большинство закономерно прочло намерение Китая «выселить» со своей территории одно из американских генконсульств.

Уже 22 июля, на следующий день после указания американских властей свернуть в течение 72 часов работу китайского генконсульства в Хьюстоне (штат Техас), большинство западных СМИ предположили: в ответ китайцы объявят о закрытии генконсульства США в Ухане. Такой вывод строился на том, что дипмиссия США в этом ныне прогремевшем на весь мир китайском мегаполисе — «консульская пара» диппредставительства КНР в Хьюстоне, а значит, именно она и попадет под удар.

Впрочем, не все и не всегда придерживались этого неписаного дипломатического «парного» принципа. К примеру, в 2018 году ответом на решение властей США о закрытии российского генконсульства в Сиэтле стало прекращение работы американского диппредставительства в Санкт-Петербурге, хотя формальной «парой» Сиэтла был Владивосток. Как поясняли тогда российские дипломаты, питерское консульство с точки зрения статуса было для американцев важнее и его закрытие четко показало, что Москва не будет ограничиваться лишь символическими мерами в ответ на недружественные шаги Вашингтона.

Не ходят парой Здание китайского генконсульства в Хьюстоне Фото: commons.wikimedia.org

Тем же путем, вероятно, решили пойти и китайцы. Как сообщила 23 июля осведомленная гонконгская газета South China Morning Post, из пяти генконсульств США в материковом Китае Пекин выбрал для ответного закрытия американскую дипмиссию в Чэнду.

Это американское представительство, открывшееся еще в 1985 году, имеет стратегическое значение: оно охватывает юго-западный регион страны, включая провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район и самый многонаселенный город центрального подчинения Чунцин. Тогда как г енконсульство в Ухане, открытое лишь в 2008 году, — самое малочисленное из всех дипмиссий США в КНР. К тому же с началом эпидемии коронавируса в феврале Госдеп эвакуировал большую часть своих сотрудников оттуда и по-прежнему не вернул.

Косвенным подтверждением правильности версии гонконгского издания стала авторская колонка главного редактора китайской газеты Global Times Ху Сицзиня. Она давно зарекомендовала себя в качестве негласного выразителя позиции китайских властей, а господин Ху взял на себя роль эдакого народного дипломата, не связанного при этом необходимостью быть дипломатичным.

«Я думаю, если Китай решит закрыть американское консульство в качестве ответной меры, то он не выберет Ухань. Такой выбор будет слишком выгоден США, — заверил общественность Ху Сицзинь. — Китай выберет консульство, которое удивит США и еще больше навредит им. Другими словами, этот вариант должен вызвать столько же проблем у американцев, сколько их решение вызвало у Китая».

Параллельно Global Times запустила в своем аккаунте в Twitter опрос о том, какое именно генконсульство США — в Ухане, Гуанчжоу, Шэньяне, Шанхае, Чэнду или даже Гонконге — КНР стоит закрыть в ответ на потерю своего представительства в Хьюстоне. Неизвестно, были ли почерпнуто это ноу-хау у российских коллег, но два года назад, после объявления США о высылке наших дипломатов на фоне дела Скрипалей и утверждений о вмешательстве Москвы в выборы, посольство России в Штатах также проводило в этой же соцсети неформальное голосование за то, какое из американских представительств РФ должна закрыть в ответ.

Дальше — больше

Формальным поводом для закрытия генконсульства КНР в Хьюстоне стало желание США «защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев». Никаких деталей Госдепартамент не привел, однако, исходя из предположений американской прессы, это генконсульство якобы прикрывало попытки китайских граждан в США получить чувствительную информацию, включая американские разработки вакцины от коронавируса.

Как рассказали «Известиям» в генконсульстве КНР в Нью-Йорке, сложности при работе в США сейчас испытывают все китайские диппредставительства (помимо закрывающегося Хьюстона и посольства, у страны есть представительство при ООН и генконсульства в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Чикаго).

— Китайское посольство в США неоднократно получало угрозы безопасности в адрес китайских дипломатических представительств и персонала. Это создает всё большую реальную угрозу и для китайского консульства в Нью-Йорке и его сотрудников, — заметили там.

Не ходят парой Фото: Global Look Press/Silbiger/CNP/MediaP

Между тем президент США Дональд Трамп, недавно открыто допустивший полный разрыв отношений с Китаем, в среду признал, что закрытие в США других представительств КНР «всегда возможно». И по совпадению или нет, но в тот же день появилось сообщение о том, что генконсульство КНР в Сан-Франциско укрывает у себя гражданку Китая, которую ФБР подозревает в связях с китайскими военными кругами.

— Т рамп явно готов идти ва-банк, он склонен к риску и не просчитываемым оппонентами шагам. И сейчас есть большая опасность, что для повышения своих предвыборных шансов Трамп может пойти на другие резкие выпады против Китая, и ответная реакция будет жесткой. Риски непредвиденной эскалации в ближайшие месяцы возрастают с каждым днем, — сказал «Известиям» глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Как известно, дипломатический конфликт стал лишь одним из громких эпизодов в общей мрачной картине американо-китайских отношений. Помимо развязывания торговой войны с КНР, администрация Трампа активно била по Пекину (причем не риторически, а санкциями) и за политику в Гонконге, и за нарушения прав человека в Синьцзяне. Она старательно вставляла палки в колеса ведущим китайским технологическим компаниям, причем не только на своей территории, но и в странах-союзницах. Отдельной болевой точкой двусторонних отношений стали обвинения Китая в намеренном сокрытии информации о начале эпидемии.