Наказательное выступление: что ждет британо-китайские отношения

20 июля Великобритания объявила о разрыве соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Это стало ответом на принятие Китаем закона о нацбезопасности в бывшей британской колонии , который предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения для лиц, уличенных в сепаратизме, терроризме, подрыве госвласти и сговоре с иностранными силами. Ранее Лондон обещал облегчить путь к получению британского гражданства сразу для 3 млн гонконгцев. При этом нападки на Пекин растут не только из-за Гонконга, но и по ряду других направлений — к явному удовлетворению США. К чему это может привести британо-китайские отношения — в материале «Известий».

От прагматизма к конфронтации

Осенью 2015 года, когда в Лондоне побывал председатель КНР Си Цзиньпин, привезший в британскую столицу многомиллиардные сделки, в Великобритании стали активно говорить о начале «золотой эры» в отношениях двух стран . Решение Туманного Альбиона выйти из состава Евросоюза еще больше упрочило позиции Китая как торгового партнера королевства. Конечно, политические взгляды двух стран расходились, и Лондон этого не скрывал. Но на фоне главного антикитайского «ястреба» Вашингтона Британия казалась куда более умеренным и взвешенным критиком действий КНР .

События в бывшей британской колонии Гонконге резко вывели Соединенное Королевство из числа прагматичных партнеров в разряд ярых критиков Китая . Вскоре после принятия парламентом КНР закона о нацбезопасности в специальном административном районе, который ввел пожизненное заключение за сепаратизм, терроризм, подрыв госвласти и сговор с иностранными силами, британцы заявили об упрощении процедуры посещения Британии с последующим получением гражданства сразу для 3 млн местных жителей . Такое право Лондон предусмотрел для гонконгцев, рождённых до 1997 года — времени возвращения этого района «в лоно родины».

Рааб Глава британского МИД Доминик Рааб Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor

А уже 20 июля глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в парламенте, сообщил о расторжении в одностороннем порядке соглашения об экстрадиции с Гонконгом, действовавшем последние три десятилетия.

Чуть ранее от договора о передаче беглецов с Гонконгом отказались Канада и Австралия, сославшись на риск политических преследований Китаем. На прошлой неделе о намерении пойти на аналогичный шаг объявили США. Еще один член разведывательного альянса «Пять глаз» — Новая Зеландия также заявила о начале пересмотра соглашений с китайским специальным административным районом, включая и вопросы экстрадиции. Наконец, к обсуждению целесообразности аннулирования договоров по экстрадиции между Гонконгом и целым ряд европейских стран приступил и Евросоюз.

Как пояснил в понедельник премьер Борис Джонсон, у Великобритании есть «опасения» относительно китайского закона, и страна должна была подумать о правах людей в Гонконге, потому Лондон и решил порвать с практикой выдачи обвиняемых. При этом он отметил, что вовсе не намерен «становиться коленопреклоненным синофобом по любому вопросу».

— Нам нужен взвешенный подход (в отношениях с Китаем). Мы собираемся быть жесткими в некоторых вещах, но мы собираемся и продолжать вовлечение, — резюмировал глава правительства.

1_20200524_zaa_s197_029 21 мая Всекитайское собрание народных представителей приняло новый закон о национальной безопасности в Гонконге. 24 мая в городе возобновились массовые протесты против планов ввести закон в действие без согласования с местными властями. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aidan Marzo 2_2020-05-24T095730Z_2020634846_RC2WUG9AF0D4_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS Зонтики стали символом протестующих еще в прошлом году Фото: REUTERS/Tyrone Siu 3_2020-05-24T052052Z_691309004_RC2TUG9KAEE0_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS Маски превратились из способа скрыть лицо в необходимый метод защиты здоровья в условиях пандемии Фото: REUTERS/Tyrone Siu 4_20200524_zaa_s197_116 Закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга» вызвал критику со стороны США, что было сочтено властями КНР вмешательством во внутренние дела страны Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Willie Siau 5_GettyImages-1214819457 Протестующие вновь кидали в полицию камни и совершали акты вандализма Фото: Getty Images/Billy H.C. Kwok 6_20200524_zaa_s197_106 Власти были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ для пресечения беспорядков Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Willie Siau 7_GettyImages-1214865826 Правоохранительными органами КНР были задержаны около 180 участников массовых беспорядков Фото: Getty Images/Billy H.C. Kwok 8_20200524_zaa_s197_124 По мнению протестующих, новый закон ущемляет права Гонконга как территории с особым статусом, гарантированные декларацией 1997 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Willie Siau 9_GettyImages-1214865825 До 1997 года Гонконг (Сянган) был колонией Великобритании. После передачи города КНР объединенной китайско-британской декларацией ему был гарантирован особый статус до 2047 года Фото: Getty Images/Billy H.C. Kwok 10_2020-05-24T085705Z_2091736125_RC2WUG9Z48GH_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS Гонконг существует в рамках принципа «одна страна — две системы», и жители города пользуются привилегиями, недоступными остальным китайцам Фото: REUTERS/Tyrone Siu 11_GettyImages-1214854229 Новый закон существенно расширит полномочия китайских правоохранительных органов в отношении жителей Гонконга Фото: Getty Images/NurPhoto/Yat Kai Yeung 12_2020-05-24T072742Z_787890012_RC2VUG9V2TIA_RTRMADP_3_HONGKONG-PROTESTS Власти КНР считают, что продолжающиеся антиправительственные выступления ставят под угрозу сохранение особого статуса Гонконга Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Под сенью США

Между тем в последние месяцы Лондон демонстрировал по отношению к КНР исключительно жесткость. 19 июля глава МИД Доминик Рааб обвинил китайских чиновников в совершении «грубых, вопиющих» злоупотреблений в провинции Синьцзян . Так он прокомментировал всплывшее на днях видео из региона, на котором заключенных с завязанными глазами и бритыми головами заковывают в кандалы и ведут к поездам (которое посольство КНР в Лондоне, в свою очередь, назвало фейком).

Как известно, действия китайских властей в Синьцзяне попали под прицел международной критики еще пару лет назад, когда появились первые утверждения, что этнических уйгуров-мусульман там насильно сгоняют в трудовые лагеря. По версии Запада — для промывания мозгов, по версии Китая — для упреждения экстремизма . Уже на том этапе США приступили к обсуждению санкций против чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в Синьцзяне. И нынешним летом рестрикции ввели. Так же бодро и не особо раздумывая, Вашингтон пошел в начале июля и на санкции против банков и компаний, ведущих дела с китайскими официальными лицами, причастными к разработке закона по Гонконгу.

Британцы между тем не стали очертя голову вводить ограничения против китайских официальных лиц ни за Гонконг, ни за Синьцзян. Но в последние дни в прессе появились предположения, что вскоре и Лондон вслед за Вашингтоном решится на их принятие . Одним из факторов давления стала петиция жителей Соединенного Королевства с требованием наказать Китай за нарушение прав уйгуров: к середине дня 20 июля она уже собрала почти 120 тыс. подписей, тогда как для выставления петиции на парламентские дебаты нужно 100 тыс. голосов в поддержку.

хуавэй Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Но главное давление на британцев всё же шло и идет из-за океана. Одним из подтверждений этого можно счесть недавний отказ Лондона от всякого сотрудничества с китайской компанией Huawei вопреки изначальному согласию на ее участие в разворачивании в стране сетей 5G. Вашингтон, давно ратующий за повсеместный отказ своих союзников от технологических услуг китайцев, приветствовал смену позиции Лондона, хотя такое решение обернется для британцев лишними расходами.

Примечательно и то, что в день объявления о разрыве соглашения по экстрадиции с Гонконгом, в Лондоне приземлился госсекретарь США Майк Помпео, чтобы, как сообщил Госдеп США, обсудить с британскими политиками в том числе и тему КНР . А фактически — попытаться упрочить глобальный антикитайский фронт, о чем может свидетельствовать запланированная на 21 июля встреча Помпео с бывшим лидером тори Иэном Дунканом Смитом — главным британским апологетом максимально жесткой линии в отношении Пекина.

— Тенденция очевидна. Правительство Великобритании подражает подходу США и будет продолжать это делать . Фракция, которая в настоящее время возглавляет Консервативную партию, тесно связана с Дональдом Трампом. В целом атмосфера холодной войны набирает обороты в Великобритании, а тон дискуссии и комментариев о КНР становится всё более враждебным, — сказал «Известиям» эксперт кафедры политики и международных исследований Кембриджского университета Мартин Жак, автор книги «Когда Китай правит миром».

При этом, по логике британского политолога, если действия США вызваны страхом, что Китай вытеснит их как державу номер один в мире, то позицию Великобритании можно мотивировать лишь «утратой способности мыслить самостоятельно, без США».

Эксперт по международным отношениям в лондонской Школе социальных наук Айдан Хехир согласен с тезисом о том, что подход властей Великобритании — во многом результат их решимости поддерживать хорошие отношения с США, а не каких-либо гуманитарных проблем.

— Великобритания последовательно поддерживает правительства с ужасающими нарушениями в области прав человека, такие как Бахрейн и Саудовская Аравия, и поэтому утверждения о том, что принять карательный подход Лондон вынудила репрессивная внутренняя политика Китая, неубедительны, — сказал он «Известиям».

Что дальше

Еще после истории с Huawei посол КНР в Лондоне Лю Сяомин намекнул, что враждебное отношение британских властей ставит под угрозу китайские инвестиции в Соединенное Королевство . И потеряют от этого прежде всего британцы, особенно в свете Brexit. И будто в подтверждение этих слов на днях СМИ сообщили, что пекинская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, приостановила все переговоры о строительстве своего офиса в Лондоне.

Вместе с тем, по мнению эксперта Института Дальнего Востока Василия Кашина, Великобритания важна и для китайского бизнеса, потому Пекин будет подходить к опосредованному экономическому наказанию Лондона крайне осторожно.

посол Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин Фото: Global Look Press/Han Yan

— Китайцы могут ритуально ввести ответные меры против британских политиков, наиболее жестко критикующих Пекин, как это было в случае с несколькими американцами. И на этом символическом ответе и остановятся, — сказал китаист «Известиям». — Хотя многое будет зависеть от дальнейших действий Лондона.