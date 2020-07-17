Очередь просили занимать: после Британии Huawei может запретить Канада

Канада может стать следующей страной, которая введет запрет на использование технологий 5G компании Huawei. Как рассказали «Известиям» в канадском министерстве общественной безопасности, сейчас Оттава проводит исследование связанных с этими технологиями экономических соображений и рисков для безопасности . В нем в числе прочего будут учтены и рекомендации «союзников и партнеров». Какие это могут быть рекомендации — не секрет: США давно и неприкрыто давят на всех, вынуждая отказываться от оборудования Huawei. И это срабатывает: на нынешней неделе Великобритания , вопреки первоначальному согласию, официально отказалась от услуг китайской компании . Это вывело Канаду в ранг единственной страны, не запретившей на своей территории технологии 5G производства КНР, среди альянса «Пять глаз», объединяющего разведки англоязычных стран.

Британское непостоянство

С момента прихода на британский рынок в 2001 году китайская телекоммуникационная компания Huawei успела вложить в различные проекты на территории Соединенного Королевства свыше £2 млрд и создать в стране немало рабочих мест. Поэтому январское решение британского премьера Бориса Джонсона допустить Huawei к развертыванию сетей 5G в стране, пусть и с рядом ограничений, выглядело обоюдно выгодным. Но на этой неделе Лондон резко поменял свою позицию: 14 июля власти официально заявили об отказе использовать новое оборудование Huawei при развертывании сетей 5G и даже о замене уже имеющегося оборудования этой марки к 2027 году.

Это решение обойдется Лондону убытком: по официальным оценкам, отказ от услуг китайской компании задержит введение сетей 5G на 2–3 года и увеличит стоимость проекта до £2 млрд ($2,5 млрд). Но, как дали понять в Лондоне, обеспечение безопасности национальных сетей для страны дороже денег.

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Драматичный разворот во взглядах британцев произошел отнюдь не спонтанно. С конца прошлого года на Лондон активно давили США. Запретив своим компаниям практически любое сотрудничество с Huawei и с другой китайской телекоммуникационной компанией, ZTE, из-за предполагаемого шпионажа в пользу компартии КНР, Вашингтон делал всё, чтобы и американские союзники поступили так же . На фоне событий в Гонконге и западной убежденности в сокрытии Пекином информации об эпидемии коронавируса давление на премьера с целью отозвать согласие на участие Huawei в разворачивании сетей 5G стало набирать обороты и внутри Британии. Не последнюю роль сыграли и рекомендации британского Национального центра кибербезопасности не допускать компанию из КНР на британский телекоммуникационный рынок.

Великобритания была предпоследним государством, входящим в разведывательное сообщество «Пять глаз» (ее другие члены — США, Канада, Австралия и Новая Зеландия), отказавшимся от китайских телекоммуникационных систем . Австралия запретила Huawei и другим китайским компаниям быть частью своей сети 5G еще в 2018 году. И заодно — перебила уже заключенный китайцами контракт на прокладку подводных кабелей под высокоскоростной интернет на Соломоновых островах и в Папуа — Новой Гвинее. Новая Зеландия обошлась с Huawei не столь категорично, но всё же заблокировала в прошлом году план своей телекоммуникационной компании Spark использовать исключительно китайские технологии, сославшись на «значительный риск для безопасности сети».

Этот неловкий момент

Единственным членом «Пяти глаз», так и не определившимся по поводу Huawei, осталась Канада. Премьер страны Джастин Трюдо, который, как считалось, был позитивно настроен по отношению к китайской компании, еще полтора года назад пообещал огласить свой вердикт по поводу ее участия в прокладке сетей 5G к парламентским выборам в октябре 2019 года, но до сих пор этого и не сделал.

Между тем отказ британцев от сотрудничества с Huawei заставляет наконец определиться и канадцев. И дать в нынешней ситуации добро на использование китайских технологий, оказавшись по другую сторону баррикад от союзников, будет для Оттавы крайне затруднительно.

— Я ожидаю, что Канада запретит Huawei в самом ближайшем будущем, но это будет скорее по соображениям национальной безопасности, а не для того, чтобы послать политический сигнал КНР, — сказала «Известиям» эксперт Китайского института Университета Альберты Маргарет Маккуайг-Джонстон , в прошлом отвечавшая за взаимодействие с Китаем по технологическим вопросам в качестве помощника замминистра федерального правительства Канады. — Учитывая закон КНР о национальной разведке 2017 года, который требует от компаний и частных лиц шпионить от имени Китая, если их попросят, и держать этот шпионаж в секрете, Канада, как и Великобритания, не может рисковать, облегчая доступ Пекина к нашим IT-системам и нашей электросети.

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Примечательно, что как раз сейчас министерство общественной безопасности Канады проводит исследование новых технологий 5G и связанных с ними вопросов безопасности и экономических соображений . И как заметили «Известиям» в пресс-службе ведомства, в обзоре правительства будут рассмотрены в том числе рекомендации органов безопасности союзников и партнеров страны.

— Правительство ясно заявило, что оно будет придерживаться подхода, учитывающего важные внутренние и международные соображения, и примет наилучшее решение для канадцев, — сказала «Известиям» официальный представитель министерства Карин Мартель.

Между тем внутренние факторы играют в Канаде против Huawei . Майский опрос агентства Angus Reid показал, что 78% граждан выступают за федеральный запрет на привлечение китайской компании к сетям 5G. Крупнейшие канадские телекоммуникационные операторы Telus и Bell тем временем объявили нынешним летом о сделках в сфере 5G c европейскими Ericsson и Nokia, хотя не стали окончательно списывать со счетов и Huawei.

Внешняя обстановка также несильно благоволит китайской компании . Помимо давления на Оттаву со стороны Вашингтона, антикитайскому настрою в Канаде во многом способствовала громкая история с арестом по запросу США финдиректора Huawei в конце 2018 года, тогда в ответ на это Китай обвинил в шпионаже двух канадских граждан.

Политические сантименты

В самой компании Huawei, привыкшей сталкиваться с обвинениями в шпионаже, британское решение встретили с сожалением: «Наше будущее в Великобритании стало политизированным» . Там отметили, что «речь идет о торговой политике США, а не о безопасности». И напомнили: компания частная, а не государственная, все ее акции принадлежат сотрудникам и никто не вынудит компанию к шпионажу.

Как заявляли ранее «Известиям» в российском офисе компании, Huawei всегда приглашает независимых экспертов для проведения тщательных проверок своего оборудования и никаких реальных доказательств, что оборудование Huawei небезопасно, никто не предъявлял.

К слову, политический характер претензий к Huawei отчасти признают и некоторые американские эксперты. Например, директор программы технологической политики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеймс Эндрю Льюис как-то заметил, что «если бы Huawei была бразильской компанией, большинство ее проблем исчезло бы».

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Впрочем, главная задача для компании сейчас — предотвратить новые случаи отказа от сотрудничества . Китайская пресса смело заявила, что решение британцев, которые уже не входят в Евросоюз, никак не повлияет на другие страны Европы. Но с учетом крайне острожного отношения ЕС к Китаю в этом нельзя быть уверенным до конца.

В январе Брюссель рекомендовал странам ЕС ограничить или исключить поставщиков 5G, представляющих высокий риск, из основных частей своих телекоммуникационных сетей, подразумевая прежде всего Huawei. А глава французского агентства по кибербезопасности ANSSI, не говоря о полном запрете на оборудование Huawei для сетей 5G, всё же признал: национальные телекоммуникационные компании поощряют не переходить на китайское оборудование.

Страны Балтии, Скандинавии, а также Польша и Чехия уже обозначили свое нежелание использовать технологии Huawei , сказал «Известиям» эксперт пекинского Центра глобальной политики Карнеги — Цинхуа Ши Чжицинь. Следующими «нож в спину» могут вогнать, по его мнению, Греция и Италия.

— Италия наиболее дружелюбна к Китаю, но она — стратегически важный член НАТО и ключевой объект давления со стороны США , так что отношение страны к использованию Huawei может измениться в нынешних условиях, — сказал эксперт. — Греция, изначально поддерживавшая Huawei, зависит от США и НАТО в конфликте с Турцией , и это может повлиять на ее решение по использованию китайских технологий.

Наибольшие шансы на успех у китайской компании в Германии — благодаря лобби в Deutsche Telekom, крупнейшем клиенте Huawei в Европе. Но и тут есть нюансы.

— Немцам не нравится буллинг КНР — китайский посол прямо сказал Ангеле Меркель, что если Германия запретит Huawei, Китай запретит немецкие автомобили. И у немцев есть опасения по поводу экономического шпионажа, но КНР — это самый большой рынок Германии, и что немцы будут делать — вопрос открытый, — заявил «Известиям» Джеймс Эндрю Льюис.

Немецкое правительство обещает обнародовать правила для будущей сети мобильной связи 5G лишь к сентябрю.