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Не всё Tik-топ: почему США и Австралия ополчились на сервис

Многим не по душе, что приложение сделано в Китае
Фото: Global Look Press/Satyajit Shaw/Keystone Press Agency
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Не всё Tik-топ: почему США и Австралия ополчились на сервис
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2020-07-12 11:17:48
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Популярное мобильное приложение TikTok для создания и просмотра коротких видео рискует попасть под запрет на территории США и Австралии. В обеих странах считают, что, маскируясь под соцсеть, оно незаконно собирает данные о пользователях и потому представляет угрозу нацбезопасности. В конце июня TikTok уже был признан «наносящим вред суверенитету и целостности Индии». «Известия» попытались разобраться, насколько подозрительность в отношении приложения связана с тем, что его родина — Китай.

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Изначальная задумка авторов TikTok, запустивших это приложение в конце 2016 года, состояла в том, чтобы дать людям возможность снимать коротенькие видео с фильтрами, веселыми масками, бесплатными музыкальными треками и другими спецэффектами. Идея, что называется, зашла моментально: миллионы молодых людей принялись активно имитировать пение под чужие хиты и делиться своим разнообразным кривляньем на камеру. Кто-то даже прозвал это приложение «Instagram для бедных»: любой подросток, далеко не гламурной внешности, получил реальный шанс на свою минуту славы без особых усилий и средств, собирая тысячи подписчиков за довольно короткое время.

Уже к концу 2018 года TikTok был в пятерке по популярности среди всех неигровых приложений в мире, побив по числу скачиваний таких мобильных мэтров, как Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat. В России, по данным Mediascope, к началу 2019 года было порядка 8 млн подписчиков TikTok.

Не всё Tik-топ
Не всё Tik-топ: почему США и Австралия ополчились на сервис
Фото: Global Look Press/Gioia Forster/dpa
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Пандемия с длительным карантином по всему миру еще больше помогла раскрутке и без того популярного приложения. К апрелю этого года во всем мире его успели в общей сложности скачать порядка 2 млрд человек. И подавляющее большинство из этого числа пришлось на пользователей от 13 до 24 лет.

Правда, не все молодые люди ограничились лишь песнями и плясками онлайн. Некоторые не отказывали себе в удовольствии использовать TikTok для изложения собственных политических взглядов. Прошлой осенью, например, некая 17-летняя Фероза Азиз опубликовала ролик с обвинениями в адрес Пекина в заключении мусульман-уйгур в лагеря, перемежав это с онлайн-уроком по завиванию ресниц.

А нынешним летом американские пользователи приложения устроили настоящий флешмоб, жертвой которого стал ни много ни мало президент Дональд Трамп. В преддверии первого после пандемии коронавируса предвыборного митинга Трампа в Талсе пользователи TikTok забронировали огромное число билетов на это мероприятие, чтобы лишить возможности его посетить сторонников президента. А сами при этом на митинг целенаправленно не пришли.

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Впрочем, главной причиной сгущения туч над деятельностью TikTok в ряде стран в 2020 году стала не политизация некоторых пользователей платформы, а скорее китайская «национальность» модного у молодежи приложения.

Разработчик TikTok — китайская компания ByteDance. Этот факт был известен широкой общественности с самого начала, но почему-то именно в последнее время некоторые страны стали волноваться, что данные о пользователях утекают в Пекин.

В конце июня власти Индии объявили запрет на использование в стране TikTok и еще нескольких десятков китайских мобильных приложений. Они были признаны «наносящими вред суверенитету и целостности, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка». Совпадение или нет, но это произошло в самый разгар серьезного приграничного конфликта Нью-Дели с Пекином. И хотя на фоне политических трений националистически настроенные индийцы радостно принялись бойкотировать всё китайское, запрет именно TikTok большинство расстроил. По данным сервиса аналитики мобильных приложений Sensor Tower, в Индии насчитывалось 611 млн пользователей TikTok и немалое число местной молодежи успели выстроить благодаря приложению настоящую звездную карьеру.

Не всё Tik-топ
Фото: Depositphotos

В Австралии, отношения которой с Китаем обострились после предложения премьера страны Скотта Моррисона провести независимое расследование причин эпидемии COVID-19, претензии к TikTok начали звучать в июле. Сразу несколько парламентариев заявили, что приложение может быть «службой сбора данных, замаскированной под социальные сети», и на днях австралийский сенат начал расследование иностранного вмешательства через такие каналы.

— Что касается TikTok, наш премьер уже сказал, что австралийцы должны лучше понимать, откуда берутся эти платформы и какие риски они представляют. А глава комитета по разведке и безопасности нашего парламента Эндрю Хасти опасается, что приложение может делиться частной информацией с властями в Пекине. И это возможно, поскольку законы Китая о национальной разведке от 2017 года требуют, чтобы такие компании, как владелец TikTok, делились данными с коммунистическим режимом в целях сбора разведданных, — пояснил «Известиям» депутат австралийского парламента Джордж Кристенсен.

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Само собой, не обошлось без схожих подозрений и в США, давно и открыто подозревающих в шпионаже все китайские компании. На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео ернически предложил установить TikTok, «если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая». А следом возможность запрета популярного приложения, у которого в США свыше 26 млн активных пользователей, допустил и лично Дональд Трамп. При этом он, не смущаясь, признал, что запрет TikTok может стать одним из многих вариантов для наказания Китая за коронавирус.

Имидж — всё

В пресс-службе TikTok «Известиям» не стали комментировать вопрос о возможной политической мотивации обвинений, подчеркнув, что главный приоритет компании — создание безопасного опыта для всех пользователей.

Мы никогда не предоставляли данные о пользователях правительству Китая и не стали бы этого делать даже в случае получения такого запроса, — заметили «Известиям», будто в подтверждение не став разглашать и последних данных о числе подписчиков TikTok в России.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в тех же США TikTok возглавляет американский исполнительный директор и работают сотни американских сотрудников, отвечающих за безопасность, продукт и политику.

Не всё Tik-топ
Фото: Depositphotos

В последнее время компания действительно активно старалась дистанцироваться от своих китайских корней, нанимая на руководящие посты западных топ-менеджеров. Так, с 1 июня главным исполнительным директором TikTok был назначен американец Кевин Майер, ранее работавший на компанию Walt Disney. Этим летом ByteDance открыла свой офис в Австралии, также наняв на ведущие позиции далеко не китайцев. Например, директором публичной политики стал Брент Томас, ранее работавший в таких известных западных компаниях, как Airbnb, Mastercard, eBay и PayPal.

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Кроме того, по неподтвержденной информации, создатель ByteDance Чжан Имин даже задумался о том, чтобы перенести штаб-квартиру своего детища из Пекина в Лондон или Сингапур. Но главным упреждающим ходом, призванным развеять подозрения в работе на пекинские власти, стало решение TikTok свернуть свою деятельность в Гонконге сразу после вступления там в силу закона о нацбезопасности из опасений, что по новым правилам полиция сможет потребовать от интернет-платформ удалять контент, считающийся угрозой для Китая.

Как заметил изданию Quartz Фергюс Райан, аналитик, изучающий китайский интернет в Австралийском институте стратегической политики, большинство гонконгцев и раньше опасались всех китайских сервисов и в этом районе у приложения было всего 150 тыс. пользователей. Поэтому выход из Гонконга стал для TikTok откровенным «упражнением по связям с общественностью».

Но сработает ли этот пиар-ход глобальной компании родом из Китая на фоне растущей синофобии в ряде стран — еще большой вопрос.

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