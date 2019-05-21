Китайские стенания: лишится ли рынок смартфонов Huawei

После введения США запрета на обновление операционной системы (ОС) Android на устройствах Huawei смартфоны, находящиеся в данный момент на руках у пользователей, не перестанут выполнять свои функц ии. Однако держатели могут столкнуться с вирусными атаками, которые невозможно будет сдержать. Большинство опрошенных «Известиями» экспертов склоняются к мнению, что компания попытается договориться с Google и американским правительством о восстановлении своего статус а. Решение приостановить сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией было принято после ее внесения Вашингтоном в перечень угроз для нацбезопасности США. В результате этого запрета у пользователей перестанет обновляться ОС, а также пропадет доступ к Google Play, Google Maps и Gmail.

Битва гигантов

Пользователи, купившие смартфоны Huawei до того, как Google сделал свое объявление, смогут пользоваться магазином приложений и обновлять телефон.

По данным исследовательской компании IDC, Huawei по итогам I квартала 2019-го занимал второе место по поставкам смартфонов на мировой рынок . Компания отгрузила чуть более 59 млн аппаратов, заняв 19% рынка. На первом месте — Samsung (23,1%).

В России Huawei с прошлого года занимает первое место по продажам смартфонов в штуках . По данным компании-партнера нескольких производителей электроники, в марте Huawei и принадлежащий ему бренд Honor занимали 34,3% рынка этих устройств. Всего в нашей стране в марте было продано чуть более 2,1 млн смартфонов, следует из материалов, с которыми ознакомились «Известия».

Huawei Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Собеседник, работающий в одной из российских электронных розничных сетей, считает, что запрет на использование Huawei ОС Android и даже уход производителя с рынка смартфонов окажет серьезное влияние на продажи этих устройств в России.

— В высоком ценовом сегменте смартфоны Huawei представлены слабо, а в среднем конкуренция очень сильна. Поэтому освободившуюся нишу моментально займут Samsung и многочисленные китайские производители, — рассуждает он.

Сотрудник электронного ритейлера также полагает, что розница за два месяца распродаст остатки Huawei и Honor со складов.

Лицензия на убийство

Опрошенные «Известиями» специалисты из мира технологий также полагают, что у Huawei нет другого пути, кроме как договориться. Именно так сделала в прошлом году китайская компания ZTE Corporation , на которой была опробована схема применения санкций со стороны Штатов.

По мнению властей США, крупнейшая китайская государственная телекоммуникационная компания провинилась тем, что с 2010 по 2016 годы продавала в Иран и КНДР устройства, изготовленные с применением американских деталей. В результате многолетнего расследования компанию «приговорили» к выплате штрафа. Однако, как выяснилось позже, она продолжила нарушать правила. И тогда к ZTE применили ровно те же методы воздействия, что и сейчас к компании Huawei.

В результате ZTE, выплатив около $1,2 млрд, лишилась лицензии на бизнес. В течение двух месяцев компания прекратила бизнес-операции по всему миру. Огромными усилиями, после смены совета директоров, а также переговоров на самом высшем уровне ZTE вернула себе лицензии.

Huawei Cтенд китайской телекоммуникационной компании ZTE на выставке Mobile World Congress в Барселоне Фото: Global Look Press/imago stock&people

— США используют уже испытанные методы воздействия , — считает гендиректор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. — Huawei, конечно, побольше, чем была ZTE. Если сравнивать показатели за 2017 год, у Huawei выручка составила $92 млрд, у ZTE — в районе $17 млрд. Прибыль Huawei получила в размере примерно $7 млрд, ZTE — в 10 раз меньше ($720 млн). Однако они находятся в кабальной зависимости от ОС Android.

КНР давно разработала собственную операционную систему KirinOS , но она не распространена даже в этой стране. По словам Павла Эйгеса, китайцы чаще всего используют телефоны на базе Android или iOS.

Потенциал патента

По данным китайских СМИ, руководство Huawei давно говорило, что у компании есть «план Б». Судя по всему, это и есть KirinOS. Однако, как считают специалисты, перейти на нее невозможно, просто нажав кнопку на телефон е. Многократные попытки выйти на рынок с новой ОС уже оканчивались неудачей.

— Экосистема Android очень привлекательна для потребителя тем, что в ней миллионы приложений, — пояснил Павел Эйгес. — Любая другая ОС поддерживает 10, 100, ну, допустим, 1000 приложений. Мы видели, как «не полетел» проект ОС Tizen у компании Samsung Electronics, «не полетел» Ubuntu Touch, Firefox OS, даже Microsoft — хотя столько денег было потрачено. Но, возможно, китайцы как-то научатся запускать приложения, несмотря ни на что. Не будем заранее отказывать им в изобретательности.

Huawei может и не подозревать пока о тех патентных ограничениях, которые Google специально «подготовила» для осуществления экономического воздействия , рассказал «Известиям» директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

Huawei Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS

— В миллионах строк кода скрыто много информации. Google в любой момент может начать предъявлять патентные иски Huawei, ограничивая применение ОС. Допустим, внутри кода Android может быть скрыт особый алгоритм обработки изображений, который на самом деле запатентован, хотя раньше руководство Google об этом помалкивало, — добавил эксперт.

Более того, по словам собеседников «Известий», США сможет ограничить рынки сбыта телефонов Huawe i. И здесь использование конкретной ОС роли играть не будет. Американцы просто укажут на нарушение патентных соглашений, тем самым сделав эти телефоны «вне закона» в Евросоюзе и других странах.

Чтобы разработать телефон на базе Android, любая компания должна согласовать с Google аппаратную платформу (железо). Ведь в отличие от абстрактной ОС Android, существует система, адаптированная под железо конкретного телефона. И если Huawei будет отрезана от этого источника информации, производить телефоны станет намного сложнее. Нужны исходные коды и драйвера на разные компоненты. И Huawei будет очень затруднительно, если не невозможно, переходить на новые версии программной платформы.

Huawei — кирпич?

После введения запрета США вносить изменения в бинарные, то есть закрытые компоненты от Google китайские разработчики не смогут. Это коснется всех смартфонов, проданных за пределами Китая. Что же произойдет с телефонами Huawei в России?

— Они не «окирпичатся» , — считает Павел Эйгес. — Более того, в наиболее популярном ценовом диапазоне (3–7 тыс. рублей) ОС вообще обычно не обновляется, и тем не менее ими пользуются. Но любители более дорогих смартфонов, которые задумываются о безопасности, скорее всего, предпочтут купить другие телефоны.

По данным источника «Известий» из компании, которая занимается компьютерной безопасностью, сейчас Android — самая атакуемая платформа на рынке мобильных устройств, потому что на нее можно поставить приложение откуда угодно.

Huawei Фото: Global Look Press/Andreas Friedrichs/imago-images

В день компания, специализирующаяся на компьютерной безопасности, получает примерно 10 тыс., а в год — 900 тыс. вирусов для этой ОС. Хакеры активизировались, так как поняли, что телефон — это «дверь» ко всем ресурсам пользователя.

По словам собеседника, используемая повсеместно версия ОС хорошо защищена и в ней нет уязвимостей. Для того чтобы их найти, нужно некоторое время, а ситуация с санкциями может измениться. Поэтому для хакеров заявление США вряд ли будет каким-то стимулом для повышенной активизации в этом направлении.

Доцент кафедры МОУ и старший преподаватель кафедры высшей математики МФТИ Кирилл Чувилин подтвердил возможность дополнительных рисков для пользователей, оставшихся без обновлений . Он подчеркнул, что выход из ситуаций подобного рода — в создании отечественной ОС.

— Huawei своевременно начала работать над собственной ОС, которую смогут использовать, если потребуется. В России идут работы над отечественной ОС «Аврора». Это удобно для того, чтобы по крайней мере российские корпоративные заказчики не столкнулись с внезапными запретами, — отметил эксперт.

Большинство опрошенных «Известиями» экспертов считают, что ситуация, развернувшаяся вокруг Huawei, — временная и рано еще делать выводы в пользу покупки других смартфонов.