TikTok высокого напряжения: США допустили блокировку сервиса

Популярное китайское приложение TikTok может быть заблокировано в Соединенных Штатах, дал понять госсекретарь Майк Помпео. Повод для того, чтобы лишить к нему доступа порядка 30 пользователей в США, серьезный: в Вашингтоне полагают, что китайские власти имеют доступ к пользовательским данным клиентов. Нынешняя угроза главы Госдепа — еще один кирпичик в великой американо-китайской стене технологического и политико-экономического противостояния. Подробности — в материале «Известий».

Администрация президента Дональда Трампа изучает возможность ограничения доступа жителей США к китайскому приложению TikTok, где пользователи размещают короткие видеоролики. С таким предупреждением выступил госсекретарь Майк Помпео, отметив, что на этот шаг Вашингтон может пойти из-за опасений, вызванных тем, что власти КНР могут использовать программу для разведывательных и пропагандистских целей.

Как заявил руководитель внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Fox News, в Белом доме «очень серьезно» относятся к сообщениям на эту тему. «Что касается китайских приложений для телефонов, то могу вас уверить, что здесь Соединенные Штаты всё сделают правильно», — заявил Помпео, добавив, что не будет вдаваться в детали и «лезть вперед» до каких бы то ни было объявлений главы государства. Шеф Госдепа также посоветовал американцам проявлять осторожность при работе с TikTok, если они не хотят, чтобы их персональная информация попала «в руки китайской Коммунистической партии». Кстати, американским дипломатам с начала года уже запрещено использовать приложение — правда, пока только на служебных гаджетах.

«Защищенные и безопасные услуги»

В самой компании связи с партийным руководством Китая и его спецслужбами отрицают. «TikTok возглавляет генеральный президент-американец (в мае им стал выходец из Disney Кевин Майер. — Ред.), а наши ключевые руководители таких направлений, как безопасность, разработка продуктов и общественные связи, работают в США, — заявил официальный представитель компании в интервью CNBC. — У нас нет более значимого приоритета, чем предоставление защищенных и безопасных услуг пользователям. Мы никогда не передавали пользовательские данные китайскому правительству и не будем этого делать, если соответствующий запрос поступит».

v1 Фото: Getty Images/Jon Kopaloff

Кроме того, TikTok, «дочка» зарегистрированной в Пекине корпорации ByteDance, стремится демонстрировать независимость от родительской компании — насколько это возможно. Крупнейший офис сервиса расположен в Лос-Анджелесе, а главный европейский хаб — в Лондоне.

Потеряли рынки

Несколько дней назад вне закона TikTok (и еще десятки китайских приложений) объявили власти Индии, их примеру может вскоре последовать и Австралия. Индийский запрет, введенный на фоне обострения отношения Нью-Дели и Пекина в Ладакхе, может обойтись владельцу сервиса, компании ByteDance, в $6 млрд, прогнозирует Forbes. Потери от прекращения работы в США оценить трудно, но там у TikTok в 2019 году было свыше 37 млн зарегистрированных пользователей.

Помимо запрета в Индии и возможных рестрикций в других странах TikTok лишился и еще одного рынка — Гонконга. В начале июля компания заявила о том, что сворачивает там свою деятельность, после вступления в силу китайского закона о национальной безопасности, который расширяет полномочия полиции и органов власти в целом в этом специальном административном районе КНР.

v2 Митинг против блокировки TikTok в Индии Фото: ТАСС/Zuma

С момента запуска в 2017 году TikTok стал одним из самых популярных приложений в мире. В общей сложности, по подсчетам компании Sensor Tower, программу в Apple Store Google Play Store скачали свыше 2 млрд раз. На территории материкового Китая приложение недоступно — в стране действует появившийся на год раньше TikTok аналогичный видеохостинг Douyin.

В погоне за пользователем

TikTok — далеко не единственная китайская технологическая «цель» Соединенных Штатов, в противостоянии которых с КНР IT-сфера занимает особое место. В конце июня Вашингтон объявил угрозой национальной безопасности компании ZTE и Huawei, обвинив их в сотрудничестве с Компартией и разведывательными службами Китая. Сага с Huawei и арестом в Канаде ее финансового директора Мэн Ваньчжоу тянется уже много месяцев, Китай даже решил обвинить в шпионаже двух задержанных еще полтора года назад канадцев (в Северной Америке уверены, что этот демарш был ответом на принятые Вашингтоном против Huawei меры).

м3 Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу прибывает в Высший суд Ванкувера, Канада, март 2019 года Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Претензии к TikTok можно разделить на две основные категории. Первая касается недостаточности мер по защите персональных данных — и владельцы сервиса уже предпринимают ряд шагов, чтобы устранить эти явные недоработки, отмечает Forbes. Вторая связана с вопросами безопасности. «В отношении китайских участников IT-рынка, которые, предположительно, имеют связи с властями в Пекине, давно проводится жесткая линия», — отмечает издание, указывая на то, что в этом контексте TikTok и Huawei стоят особняком: «Причина этого очень проста. Эти два бренда достигли космических скоростей в конкуренции на равных с американскими игроками, в борьбе за одних и тех же пользователей и одни и те же рекламные бюджеты».

Война со всех сторон

Заявление Помпео по TikTok «прозвучало в момент повышенных трений между Соединенными Штатами и Китаем, которые наблюдаются сразу в нескольких сферах — национальной безопасности, торговле и в технологическом секторе», отмечает телеканал CNN. Примечательно, что из-за китайского закона в отношении Гонконга запросы на предоставление властям информации о пользователях решили не принимать и ведущие американские социальные сети и поисковики — Facebook, Twitter и Google. «Неожиданный консенсус, который продемонстрировали конкурирующие между собой американские интернет-гиганты, выпустив написанные похожим языком заявления, стал редким случаем публично озвученных вопросов к политике Китая», — отмечает The New York Times.

Американские власти тоже отреагировали: пока введены ограничения в отношении представителей китайской партийной номенклатуры, «ответственных за подрыв автономии Гонконга», и приостановлен экспорт технологий двойного назначения в Гонконг. Возможны и новые санкции, хотя в Пекине, впрочем, говорят, что готовы к ним: как заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин, если американцы «считают, что у них недостаточно хаоса у себя в стране, если они не переживают, что от санкций они потеряют больше, чем те, против кого они направлены, если они хотят это сделать возможностью для того, чтобы сместить внимание от своего кризиса, они могут попробовать». «Для нас это возможность продемонстрировать свою решимость и возможность защищать себя и нанести ответный удар», — сказал чиновник.

В полном объеме пока не удается снять и взаимные претензии сторон в плане торговли. КНР и США выполняют условия первого этапа торгового соглашения, заключенного после «войны пошлин», развязанной сторонами. Впрочем, американская Торговая палата и профильные ассоциации убеждают китайскую сторону активизировать закупки американских товаров. На этой неделе они направили коллективное письмо главе американского Минфина Роберту Мнучину, представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру и китайскому вице-премьеру Лю Хэ.

В послании приведен перечень позиций, где американская сторона хотела бы увидеть более активные закупки — это авиатехника и компоненты к ней, автомобили, медицинское оборудование и энергоносители. По мнению авторов, ускоренные темы реализации первого этапа соглашения позволит перейти к переговорам по второй стадии, в том числе по таким вопросам, как государственные субсидии, кибербезопасность и цифровая торговля. «На волне растущей обоюдной напряженности совместная работа для улучшения торговли и увеличения объема сделок может дать важные результаты обеим экономикам и привести к улучшению отношений», — указывается в письме.

«Для эскалации тут масса возможностей»

Значительно обострили отношения двух мировых держав и дискуссии о роли Китая в распространении коронавируса. Из Вашингтона на самом высоком уровне регулярно звучали претензии в адрес Пекина, который, как утверждали некоторые американские политики во главе с президентом Трампом, слишком поздно решил информировать мировое сообщество о возникшей угрозе. В Китае настаивали на том, что своевременно и в полной мере сообщали соответствующим международным структурам об эпидемии и результатах борьбы с ней.

м5 Фото: ТАСС/Xinhua/Cheng Min

Сложившаяся ситуация позволяет экспертам полагать, что, с учетом того что обе страны демонстрируют готовность сражаться друг с другом на всё новых фронтах, самые сложные времена для американо-китайских отношений еще впереди. Такой точки зрения, в частности, придерживается Тодд Мариано, глава американского направления в аналитической «Группе Евразия» (Eurasia Group). «Для эскалации тут масса возможностей. Думаю, сейчас уже достаточно ясно, что самая темная глава в истории отношений США и Китая еще впереди», — заявил эксперт в интервью CNBC.

Во многом определяющим фактором для будущего отношений Вашингтона и Пекина станут итоги предстоящих в ноябре в США президентских выборов. По мнению старшего советника в Центре стратегических и международных исследований Уильяма Райнша, в случае переизбрания республиканца Трампа двусторонние отношения с Китаем ждут новые угрозы, а возможно, и новые торговые пошлины. Впрочем, со ссылкой на беседовавших с представителями Китая американских бизнесменов он утверждает, что в КНР будут даже рады, если Трамп останется на второй срок. «Китайцы считают, что тот урон, который Трамп наносит западному альянсу, гораздо серьезнее ущерба, который он причиняет им, — сказал Райнш в беседе с телеканалом. — В итоге им будет только лучше».