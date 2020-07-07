Онищенко рассказал о пользе приложения TikTok для подростков

Академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил пользу приложения TikTok для творчества молодежи. Об этом он заявил 7 июля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Раз этот ресурс есть, раз дети там, слава Богу, имеют возможность еще и творить, если ролики они там выкладывают, ролик еще надо создать. Если ролик несет в себе позитивную нагрузку, тогда и бог этому ребёнку, и продолжать можно, может это станет его смыслом жизни когда-то, если это получится», — сказал он.

При этом политик отметил необходимость фильтрации нецензурных выражений и неприемлемого для детского восприятия контента. Он подчеркнул, что в случае несоответствия приложения TikTok законам РФ, доступ к нему могут ограничить. В качестве альтернативы депутат предложил создать в России аналогичную платформу.

«Нам надо создавать свои ресурсы, национальные, безусловно, с тем, чтобы там можно было производить коррекции. Я уверен, что кто-то там все равно модерирует повестку, направление, в том числе и контент, не соответствующий психовозрастным особенностям детей, особенно переходного возраста», — указал Онищенко.

Он уточнил, что без внимания взрослого общества популярный ресурс оставлять нельзя. Он предложил передать полномочия по вынесению решения Министерству просвещения, так как «детская возрастная психология — это их тематика».

«Они будут делать заключение, а соответствующая государственная структура будет блокировать сайт и в случае необходимости принимать судебные, административные решения», — резюмировал депутат.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что власти США рассматривают возможность запрета работы китайского приложения TikTok на территории страны. В конце июня это сделала Индия.

В ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца TikTok — китайской компании ByteDance Technology. Американские законодатели обеспокоены тем, что владельцы приложения будут подвергать цензуре контент. Также у них есть вопросы к тому, как в приложении хранятся личные данные пользователей.

А в начале 2020-го Госдеп запретил использовать соцсеть TikTok на служебных устройствах.

TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, включая китайское.

Tik Tok — видеохостинг для создания коротких видео. Он был запущен в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию» под названием TikTok.