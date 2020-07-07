В Госдепе заявили о возможном запрете приложения TikTok на территории США

Власти США рассматривают возможность запрета работы китайского приложения TikTok на территории страны, заявил 6 июля госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала FOX News.

Телеведущая спросила Помпео, могут ли американские власти вслед за Индией запретить работу китайских платформ, в том числе TikTok, из-за предположений, что руководство этой соцсети якобы передает данные пользователей властям КНР.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос. <...> Что касается китайских приложений на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», — отметил Помпео.

По информации телеканала, в TikTok зарегистрированы более 30 млн пользователей из США.

В ноябре 2019 года органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца TikTok — китайской компании ByteDance Technology. Американские законодатели обеспокоены тем, что владельцы приложения будут подвергать цензуре контент. Также у них есть вопросы к тому, как в приложении хранятся личные данные пользователей.

А в начале 2020-го Госдеп запретил использовать соцсеть TikTok на служебных устройствах.

TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, включая китайское.

Tik Tok — видеохостинг для создания коротких видео. Он был запущен в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию» под названием TikTok.