TikTok перестанет работать на территории Гонконга

Социальная сеть TikTok в ближайшие дни перестанет быть доступной на территории Гонконга из-за принятия китайскими властями закона о нацбезопасности. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Приложение принадлежит китайской компании ByteDance Technology.

«В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», — говорится в заявлении.

10 июня стало известно, что Европейский комитет по защите данных принял решение по итогам заседания в Брюсселе проверить TikTok.

До этого органы национальной безопасности США начали расследование в отношении владельца TikTok из-за возможной утечки персональных данных пользователей в руки правительства Китая.

Социальная сеть и платформа для создания и просмотра коротких видеороликов заработала в сентябре 2016 года. Изначально она называлась Douyin и была ориентирована только на китайских пользователей. В 2017 году компания запустила ее «копию» под названием TikTok.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. Благодаря этому юридическому акту власти КНР смогут намерены пресекать действия радикалов.

Гонконг был захвачен Великобританией в 1842 году и до 1997 года данная область была британской колонией. После этого года район снова вошел в состав Китая на правах суверенитета. Гонконгу предоставлена широкая автономия до 2047 года.