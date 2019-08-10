ОСиное гнездо: как Huawei не использовал шанс на цифровой суверенитет

Российские разработчики и программисты пока лишь теоретически могут оценить новую операционную систему (ОС) Huawei . В ходе презентации исполнительный директор корпорации Ричард Юй словесно представил Harmony OS, однако ни одного примера работы системы не продемонстрировал . Не сказал он и главных слов, столь ожидаемых российским техническим сообществом после введения американских санкций. Юй не пообещал, что китайцы создадут новую цифровую платформу, которая стала бы альтернативой существующей. Таким образом пока не приходится рассчитывать на то, что будет нарушен порядок разговора с технологическими компаниями с позиции силы.

Уверенно и бездоказательно

Презентация новой операционной системы прошла на баскетбольном стадионе китайского города Дунгуань, рядом со штаб-квартирой компании. Мероприятие состоялось в первый день работы трехдневной конференции для разработчиков (HDC 2019). На стадионе разместились несколько тысяч человек, которые четыре часа слушали пять главных спикеров компании Huawei. Все сообщения сопровождались слайдами, показанными на экране размерами 8х50 м. От американских акций подобного рода Huawei качественно отличал деловой тон и отсутствие элементов шоу. С другой стороны, слушать четыре часа подряд сложное техническое описание продуктов компании, ни один из которых не был представлен вживую, было довольно скучно.

Главной новостью, конечно же, стала презентация новой операционной системы Harmony OS , которую представил исполнительный директор корпорации и руководитель подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй. В его уверенном тоне не было и сомнения в том, новая ОС в пять раз быстрее аналогичной микроядерной архитектуры от Google. Также Юй заявил, что если вдруг Huawei потеряет доступ к Android, компания готова в любой момент развернуть Harmony OS . Однако в самое ближайшее время мы увидим новую операционку только на телевизоре Honor — компания собирается представить ее в субботу. А на других устройствах Harmony OS появится не ранее 2022 года.

Ричард Юй Ричард Юй, глава бизнес-группы Huawei, представляет новую операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане Фото: REUTERS/Huanqiu.com

Под бурные аплодисменты было объявлено о том, что код системы будет открытым . Однако не была названа конкретная лицензия, что оставляет возможность компании открыть код, но существенно ограничить права на использование.

— Для того, чтобы понимать, что представлено, нужно все-таки видеть конкретный код , — объяснил «Известиям» генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа», разработчика первой российской мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS («Аврора») Rus Павел Эйгес. — Нам же не показали абсолютно ничего. Можно сравнить эту презентацию, например, с демонстрацией Windows-95 Биллом Гейтсом. Вот там действительно была представлена система! Здесь же кроме названия — ноль конкретики . И упомянуты основные тренды развития ОС последних как минимум лет десяти.

Остальные российские разработчики и программисты также посетовали на то, что пока не могут сказать ничего конкретного о новой ОС, так как не видели самого главного — кода.

Главный аналитик центра НТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект» Игорь Пивоваров отметил, что в силах лишь пофантазировать о том, какой может быть Harmony OS. Он засомневался, что можно сделать так, чтобы все приложения Android без изменения работали бы с новой ОС Huawei. Даже при условии, что новая система является форком (ответвлением) Linux.

— Думаю, приложения под Android придется перекомпилировать под новую ОС . При этом наверняка придется что-то менять в коде. Но незначительно — это и имеется в виду, когда говорится о работе Android-приложений на новой ОС. Кроме того, у разработчиков будет еще возникать проблема поддержки двух ОС, — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, на презентации было сказано, что Harmony OS совместима с софтом для Android, Linux, а также прогрессивными веб-приложениями, работающими на базе HTML5. То есть проблем с программным обеспечением у новой операционки Huawei не будет.

В самое ядрышко

Harmony OS не повторяет Android , отметили на презентации. Это абсолютно новая операционная система, которая работает на основе микрoядра, что дает ей возможность синхрoнизировать различные устройства: кoмпьютеры, телефoны и технику для умнoго дома. Таким образом достигается бесшовный переход с одного устройства на другой.

Как выяснили «Известия», микроядерная архитектура достаточно давно разрабатывается для различных применений. В частности, она используется в некоторых решениях операционной системы «Аврора». Кстати, некоторое время появились сообщения о том, что компания Huawei обсуждает с российской стороной возможное сотрудничество. Павел Эйгес подтвердил наличие переговоров, но попросил набраться терпения и дождаться их конца.

— Такие системы гораздо надежнее, функционально масштабируемы и лучше подходят для распределенных вычислений. Компания «Открытая мобильная платформа» использует свои наработки по микроядерной архитектуре в защищенных решениях на базе ОС «Аврора». При наличии у китайской стороны заинтересованности такое устройство могло бы попасть на рынок уже весной будущего года, — утверждает Павел Эйгес.

Huawei Фото: REUTERS/Thomas Peter

Другие эксперты подтвердили возможность выстраивания новой цифровой экосистемы вокруг российской операционки. По словам Игоря Пивоварова, это возможно, но в отличие от «Авроры» у Harmony OS замах куда больше.

— Китайцы делают ОС не только и не столько для смартфонов, но для любых устройств, подключенных к каналам связи, — от роутеров до холодильников, — пояснил он. — Им придется строить свою собственную экосистему вокруг своей ОС, и готов поспорить — им это удастся!

Нужна ли миру «Гармония»?

Если говорить о востребованности новой ОС, то эксперты расходятся во мнениях по этому поводу.

— Думаю, Huawei данным решением быстро вернет свои позиции на рынке смартфонов , — утверждает проректор по информатизации СВФУ (вуз — участник проекта «5-100») Петр Иванов.

А вот ассистент кафедры Компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Павел Дмитренко сомневается.

— Если говорить о мире территориально — вряд ли. Рынок зависит от пользователей, а они консервативны в выборе смартфонов и, соответственно, в выборе ОС для них. Люди слишком привыкли к Android и IOS . Новая ОС от китайской компании не будет обладать каким-то революционным интерфейсом для того, чтобы облегчить переход пользователей с одного функционального ядра на другое. Главное — обеспечить достаточную производительность, чтобы конечный пользователь не заметил изменений, — сообщил эксперт «Известиям».

телефон Мобильные телефоны Huawei Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido

Однако, по его словам рынок Huawei по понятным причинам вырастет в санкционных регионах планеты — в странах Ближнего Востока и спорных регионах, например, в Республике Крым. К слову, в последние несколько лет рост доли смартфонов Huawei в Крыму и так является очевидным, отметил Павел Дмитренко.

А вот что расстроило экспертов — так это отсутствие во время презентации даже намека на то, что китайцы будут создавать новую альтернативную платформу . По сути, российские разработчики ждали объявления о начале новой эпохи, построенной по принципу технологического паритета, а получили презентацию на слайдах об операционной системе, в существование которой нужно просто поверить.