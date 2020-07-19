От Германии до Индии: откуда американцы хотят выдавить Huawei

Великобритания на этой неделе решила отказать китайской корпорации Huawei в создании сети связи пятого поколения на островах. Решение кабинета Бориса Джонсона, сделанное под влиянием США, приведет к потере британцами миллиардов фунтов стерлингов и, вероятно, к задержке введения сетей 5G в полную эксплуатацию. С другой стороны, позиции Huawei также ослабли — несколько крупных государств задумываются над тем, чтобы отказаться от услуг компании из КНР — испытывая давление США или по собственным причинам. Подробности — в материале «Известий» .

Английский пациент

Еще в феврале казалось, что Huawei уверенно захватывает Соединенное Королевство. В самый разгар торговой войны между США и Китаем ближайший союзник американского президента Дональда Трампа премьер Борис Джонсон согласился с участием китайцев в национальной программе строительства и эксплуатации сети 5G. При том, что борьба против могущественного телекоммуникационного гиганта была чуть ли не ключевой проблемой в американо-китайских отношениях. Huawei предложил британцам сравнительно низкие цены, достойное качество и хорошие темпы работы. Не последнюю роль сыграл и тот факт, что в атмосфере Brexit Лондон предпочел не обострять отношений со своими основными торговыми партнерами, находящимися за пределами европейского континента.

Что изменилось за последние пять месяцев? США ввели санкции на поставку оборудования для Huawei, что, учитывая зависимость китайской компании от иностранных компонентов (прежде всего полупроводников), может осложнить ее деятельность. Британцы решили, что из-за введенных против Huawei ограничений внедрение сети 5G в стране может растянуться на несколько лет и обойтись в лишние 2,5 млрд фунтов расходов.

Однако реальная причина может быть и другой. Великобритания после Brexit хочет как можно быстрее заключить торговое соглашение с США. Хотя напрямую об этом не сообщается, не исключено, что одним из условий этого соглашение является следование Великобритании в русле американской торговой политики. В этой ситуации Лондону пришлось выбирать между Вашингтоном и Пекином, и нетрудно было предсказать, какой вариант для британского руководства окажется меньшим злом.

От Германии до Индии Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd/dpa

Решение британского правительства в конечном итоге оказалось компромиссным. Так как строительство системы пятого поколения уже вовсю идет, без компонентов Huawei завершить ее на территории страны будет проблематично. Нужен был определенный срок, в течение которого аппаратура китайской корпорации будет удалена из оборудования связи. Консерваторы настаивали на периоде в три года, однако кабинет министров решил продлить переходный период на семь лет. К 2027 году китайское присутствие в телекоммуникациях 5G в Великобритании должно исчезнуть окончательно. Благодаря этой отсрочке общие убытки для британских операторов не должны превысить 500 млн фунтов стерлингов.

В то же время ограничения начнут действовать лишь с начала следующего года. Как отмечает The Financial Times, это тоже может быть связано с американской политикой. В Лондоне полагают, что если ноябрьские выборы в США выиграет демократ Джо Байден, то позиция Вашингтона по отношению к Huawei может быть серьезно смягчена. И, возможно, тогда запреты в Великобритании будут вообще отменены.

Хоровое пение

Как бы то ни было, но на данный момент администрации США удалось добиться первого крупного успеха в борьбе против Huawei. Хотя Америка — крупнейший рынок в том числе и телекоммуникаций, запрет на работу только в Штатах, скорее всего, не сильно поколебал бы позиции китайского лидера связи. Между тем сейчас и другие государства задумываются над тем, чтобы ограничить доступ китайцев к созданию своих собственных сетей пятого поколения.

Пока с позицией США согласились страны англосферы, сотрудничающие в области телекоммуникационного надзора. Помимо Великобритании, в эту пятерку входят также Австралия, Новая Зеландия и Канада. Последняя не принимала каких-либо законодательных мер, но основные операторы отказались от сотрудничества с Huawei при создании сети 5G в добровольном порядке. Если неформальные соглашения между правительством и представителями индустрии и существовали (чего исключать, конечно, нельзя), всё это осталось под ковром.

Таким образом, ключевым полем сражения между Huawei и китайским правительством с одной стороны и американцами, борющимися с телекоммуникационной активностью своего главного конкурента, сейчас проходит в континентальной Европе. Еще в конце января ЕС обозначил свою позицию, демонстрируя нежелание терять выгоду по политическим соображениям. В Брюсселе вышел документ о рисках и перспективах новых форматов связи, где об ограничении участия Huawei и других китайских компаний в проекте было сказано не очень много. Руководство Евросоюза допустило исключение компаний, представляющих «недемократические государства» из списка поставщиков ключевых компонентов, но на этом всё и закончилось.

От Германии до Индии Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd/dpa

Однако решения в Европе принимаются в каждом отдельном государстве. Брюссель, быть может, и хотел бы проявить независимость от американского влияния в данном стратегическом вопросе, но навязать единую политику всем своим членам он не в силах. На данный момент расклад выглядит следующим образом. Италия и Нидерланды ясно продемонстрировали, что собираются работать в Huawei в вопросах 5G и дальше. В свою очередь, восточноевропейские государства (не все) могут объединиться в предложенный Борисом Джонсоном клуб D10, участники которого собираются использовать других поставщиков. В их число входят Чехия, Латвия, Польша, Эстония и Румыния.

Остальные страны относятся к категории колеблющихся. Австрия, Португалия, Испания, Финляндия и ряд других размышляют над тем, чтобы объявить Huawei «ненадежной» компанией, но до окончательного решения пока далеко. Ключевую роль здесь может сыграть позиция Германии, как сильнейшего участника Евросоюза. Если немцы решат, что сотрудничать с Китаем в вопросе строительства сетей пятого поколения для них достаточно выгодно и безопасно, то и более мелкие страны последуют за ними в этом выборе.

Воля и разум

Ключевую роль в создании сети 5G в Германии должен играть оператор Deutsche Telekom. Данная компания до сих пор имеет государственное участие (32% акций). Около 30% используемых ею технологий приобретается в США, тогда как на «европейских и китайских поставщиков» приходится около 25%. С учетом того, что европейские производители в последнее время довольно сильно отстают в коммуникационной сфере, можно предположить, что влияние китайцев на DT достаточно велико. Компания выступает за недопустимость любых запретов на поставки оборудования и технологий от каких бы то ни было производителей.

Решение Германии по данному вопросу будет принято не раньше сентября. Отраслевикам не хотелось бы следовать по пути Великобритании, однако окончательный вердикт будет за политической элитой. Учитывая непростые отношения между США и Германией в последние пару лет (требования финансировать НАТО, борьба с «Северным потоком – 2» и т.д.), легкого выбора у немцев нет.

От Германии до Индии Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Еще одной страной, где у Huawei намечаются серьезные проблемы, стала Индия. Правительство страны только что запретило несколько китайских приложений, включая WeChat и TikTok. Телекоммуникационные гиганты могут также стать жертвой обострения индо-китайских отношений. Однако отказ от сотрудничества с Huawei и ZTE может оказаться намного более болезненным в силу давно сформировавшейся взаимозависимости. В то же время уход Huawei с такого огромного рынка, как Индия (около 500 млн пользователей интернета), — настолько хорошие новости для американских стратегов, что можно смело ожидать активнейших попыток уговорить Дели отказаться от работы с китайскими поставщиками.

«Технологическая война» между Америкой и Китаем продолжает набирать обороты даже на фоне перемирия в войне торговой. Какие бы успехи ни были достигнуты на конкретных рынках, ясно одно: единый мир высоких технологий стремительно дробится и неизбежно поделится на регионы, находящиеся в сферах влияния тех или иных игроков.