Океан страстей: США влезли в азиатский спор по Южно-Китайскому морю

Соединенные Штаты открыли новый фронт для наступления — пока лишь дипломатического — на Китай. Госсекретарь Майк Помпео объявил незаконными притязания КНР на ресурсы и районы Южно-Китайского моря, на которые претендуют и другие государства региона. В Пекине на заявления шефа американского внешнеполитического ведомства дали гневный ответ, посоветовав не нарушать стабильность. Впрочем, нельзя гарантировать, что разгорающийся между двумя державами очередной конфликт не перерастет в более жесткое, а возможно и силовое противостояние. Подробности — в материале «Известий».

«На защите свободы мореплавания»

«Мир не позволит Пекину относиться к Южно-Китайскому морю как к собственной морской империи». Это лишь одна из множества цветистых по форме и ультимативных по сути сентенций, включенных в распространенное на этой неделе заявление госсекретаря США Майка Помпео, посвященное претензиям Китая на ресурсы и территории в ЮКМ, которые своими считают еще полдюжины азиатских государств. «Мы четко даем понять: претензии Пекина на ресурсы в большей части Южно-Китайского моря являются абсолютно незаконными, как и его кампания запугивания, направленная на установление там своего контроля», — подчеркнул шеф американской дипломатии.

«Америка вместе со своими союзниками и партнерами из Юго-Восточной Азии стоит на защите их суверенных прав на морские ресурсы в соответствии с их полномочиями и обязательствами, вытекающими из норм международного права, — заявил Помпео. — Вместе с международным сообществом мы стоим на защите свободы мореплавания и уважения суверенитета, а также отвергаем любые попытки установления принципа «кто сильнее, тот и прав» в Южно-Китайском море и в регионе в целом».

Заявление Помпео стало очередным дипломатическим выпадом против Китая, которые регулярно делает администрация идущего на второй срок президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне всё чаще называют Пекин американским противником. При этом, как отмечает AFP, в словах госсекретаря эта позиция подчеркивается тем, что США «открыто выступают на стороне государств Юго-Восточной Азии, в том числе Филиппин и Вьетнама, хотя на протяжении многих лет США заявляли, что не придерживаются какой-то позиции в отношении индивидуальных претензий» в территориальных спорах в регионе.

«Пытаются посеять вражду»

Изменение позиции Вашингтона вызвало резкий ответ со стороны Китая. В посольстве КНР в Соединенных Штатах заявили, что своим заявлением Госдепартамент выразил «неуважение усилиям Китая и стран АСЕАН, направленным на мир и стабильность в Южно-Китайском море»; власти США умышленно «искажают факты и нормы международного права» и «пытаются посеять вражду между Китаем и другими приморскими государствами».

сша-китай Учения военно-морского флота США в Южно-Китайском море, 6 июля 2020 года Фото: Global Look Press/Mc3 Jason Tarleton/U.S. Navy

В посольстве напомнили, что США напрямую не вовлечены в споры стран, расположенных в бассейне ЮКМ. Тем не менее Америка продолжает вмешиваться в эти вопросы. «Прикрываясь словами о сохранении стабильности, она играет мускулами, усиливая напряженность и разжигая конфронтацию на региональном уровне», — считают китайские дипломаты. Они посоветовали США «прекратить попытки нарушить и саботировать» мир в регионе.

Подкрепили силой оружия

Отказ Соединенных Штатов от признания обоснованности претензий КНР на те или иные участки ЮКМ ( об участках суши, например, спорных островах Спратли, в заявлении Помпео речь не шла) — весьма серьезный отход от позиций, с которых в Вашингтоне выступали в прошлом. В предыдущие годы в Белом доме настаивали, что морские споры между Китаем и его соседями должны решаться мирным путем при посредничестве ООН. Кроме того, «несмотря на то, что США продолжат сохранять нейтралитет в территориальных спорах, заявление (госсекретаря) означает, что американская администрация по сути встает на сторону Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама, которые оспаривают утверждения китайской стороны о суверенитете на участки моря, окружающие спорные острова, рифы и банки», подчеркивает АР.

В свою очередь Джеймс Чин, руководитель Азиатского института в австралийском Университете Тасмании, считает, что в нынешнем подходе США к ситуации в ЮКМ нет ничего нового, поскольку в Вашингтоне всегда отвергали китайские претензии, основанные на «девятипунктирной линии». «Новое здесь лишь то, что Трамп в некотором смысле сделал Южно-Китайское море новым акцентом в конфронтации с Китаем», — добавил эксперт, которого цитирует Navy Times.

сша-китай Эсминец Ralph Johnson во время учений в Южно-Китайском море, 6 июля 2020 года Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Декларативное заявление Помпео оперативно получило военное подкрепление — пока, впрочем, тоже носящее скорее показательный характер. Эсминец ВМС США Ralph Johnson провел в районе островов Спратли так называемую операцию по обеспечению свободы мореплавания в том районе, который Китай считает своими водами. «До тех пор, пока некоторые страны продолжат предъявлять претензии и ограничивать права других, выходя за рамки своих полномочий по международному праву, США продолжат защищать права и свободу мореплавания, гарантированную всем, — цитирует заявление американских военно-морских сил Business Insider. — Ни один из членов международного сообщества не должен отказываться от своих прав и свобод в результате угроз или принуждения».

Операция Ralph Johnson — уже как минимум шестая подобная акция американских военных моряков в этом году. В начале июля США направили сразу две авианосные ударные группы в Южно-Китайское море для учений. Маневры носили откровенно демонстративный характер — в том же районе и в то же время учения проводили китайские военные моряки.

По оценке эксперта Школы международных исследований при Наньянском технологическом университете в Сингапуре Колина Ко, в ответ на действия США Китай может перейти к более жесткому ответу на действия американских военных в спорных водах. «Потенциально это может привести к повышению риска инцидентов — хоть и непреднамеренных, но неизбежных по своей природе — в Южно-Китайском море, что лишь усилит трения и еще больше накалит ситуацию» , — сказал специалист в беседе с South China Morning Post.

В поисках нового союза

По сути сейчас США подтверждают позицию международного морского арбитража в Гааге, который в 2016 году признал несостоятельными морские претензии Китая, поддержав в споре Филиппины. В Пекине это решение суда отказались признавать.

США поддерживают союзнические отношения со многими странами и территориями, имеющими свои, противоречащие взглядам Китая интересы в плане Южно-Китайского моря. Нынешнее заявление Помпео как минимум свидетельствует о стремлении Вашингтона «создать дипломатическую коалицию, которая продемонстрировала самоизолированность Китая — коалицию, в которую вошли бы не только другие страны-претенденты, но и более крупные державы», считает военный аналитик Александр Нил.

Помимо чисто геополитических интересов в районе ЮКМ, для стран региона это еще и лакомый кусок экономического пирога, дележка которого никак окончательно не завершится. «На Южно-Китайское море приходятся порядка 12% объемов вылова рыбы в мире, эта отрасль обеспечивает работой десятки миллионов жителей региона, — отмечает SCMP. — ЮКМ также богато энергоресурсами — согласно оценкам, его неосвоенные запасы нефти составляют 11 млрд баррелей, природного газа — 190 трлн кубометров». По маршрутам в ЮКМ ежегодно осуществляются внешнеторговые перевозки грузов на $5 трлн.

сша китай Фото: REUTERS/Aly Song

По оценке Грегори Полинга, специализирующегося на Юго-Восточной Азии ведущего исследователя в Центре стратегических и международных исследований, сейчас многое зависит от того, как именно США будут следовать принципам, которые сформулировал Помпео, при этом само заявление госсекретаря стало «серьезным дипломатическим ходом». «Это поможет странам-партнерам, таким как Вьетнам и Филиппины, а также окажет давление на другие государства — например, европейские, с тем, чтобы они перестали колебаться и сами выступили с каким-то заявлением», — предположил эксперт в интервью CNN.

Таких заявлений долго ждать не пришлось — на выступление Помпео отреагировали, хоть и довольно осторожно, в Токио. По словам министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, слова госсекретаря свидетельствуют о «непоколебимой приверженности США миру и стабильности в регионе на фоне ухудшающейся ситуации в сфере безопасности».

«Любая уступка — снижение обороноспособности»

Откровенно антикитайский подход Соединенных Штатов к спорным вопросам по ЮКМ — еще один кирпичик, который в Белом доме закладывают в «великую стену противоречий», и без того значительно осложнивших отношения Пекина и Вашингтона в последние годы. Это и продолжающаяся торговая война между двумя странами, и обоюдные санкции — например, из-за ущемления прав религиозных и этнических меньшинств в КНР и усиления роли центральных властей КНР в Гонконге, и скандал из-за обвинений в коммерческом шпионаже, в котором американская сторона подозревает предположительно сотрудничающие с правительством республики.

сша китай Фото: Global Look Press/Bao Xuelin/Xinhua

Отдельной главой в противоборстве двух держав стали звучавшие из США в адрес Китая обвинения в умышленном распространении коронавируса и недостаточно оперативном и полном информировании остального мира о развитии ситуации с COVID-19.

В отличие от взаимной критики и других недружественных шагов по этим направления, в противостоянии по теме прав на районы Южно-Китайского моря США намерены действовать вместе с теми региональными игроками, интересы которых, как утверждают в Вашингтоне, ущемляет Пекин. По словам директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, Соединенные Штаты явно создают в регионе «антикитайский фронт». «Самое главное, что этот территориальный спор имеет исторические корни и решать его с помощью вашингтонской администрации нереально и неправильно, — заявил специалист в беседе с RT. — Сейчас США пытаются объединить страны, имеющие территориальный конфликт с Китаем. При этом, несмотря на конфликт, Китай является крупнейшим инвестором в этих странах».