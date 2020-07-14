Посольство КНР назвало неоправданными заявления США по Южно-Китайскому морю

Посольство КНР в США назвало «совершенно неоправданными» заявления Вашингтона об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении представителя дипмиссии на ее сайте.

По его словам, заявление Госдепартамента США игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву, а также пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами.

5 июля сообщалось, что авианосцы США «Нимиц» и «Рональд Рейган» провели учения в Южно-Китайском море. В них также принял участие стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Ранее в этот же день стало известно о переброске бомбардировщика B-52Н на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана. Это произошло на фоне происходящих в Южно-Китайском море крупномасштабных учений военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

2 июля сообщалось, что министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море. Данные действия, как отметили в Пентагоне, нарушают китайские обязательства в рамках декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Госсекретарь США Майк Помпео за два дня до этого заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи», а также добавил, что такое поведение Пекина недопустимо.