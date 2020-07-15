Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума отказалась снимать с рассмотрения поправку о трехдневном голосовании
Общество
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Мир
Посол Армении опроверг намерение запросить у РФ дополнительные поставки оружия
Мир
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля
Общество
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

МИД Китая прокомментировал возможные санкции США из-за Южно-Китайского моря

0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Китая не опасаются возможных американских санкций из-за спора по поводу Южно-Китайского моря. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в среду, 15 июля.

Невольно надо: зачем дипломаты Китая и США встретились на Гавайях
И почему семичасовая встреча прошла безрезультатно

«Мы надеемся, что США прекратят движение в неверном направлении. Американская сторона должна пересмотреть свою позицию», — цитирует дипломата ТАСС.

14 июля посольство КНР в США назвало совершенно неоправданными заявления Вашингтона об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море. Заявление Госдепартамента США игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву, а также пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами, сообщили в дипмиссии.

2 июля сообщалось, что министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море. Данные действия, как отметили в Пентагоне, нарушают китайские обязательства в рамках декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Госсекретарь США Майк Помпео за два дня до этого заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи», а также добавил, что такое поведение Пекина недопустимо.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020