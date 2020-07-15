МИД Китая прокомментировал возможные санкции США из-за Южно-Китайского моря

Власти Китая не опасаются возможных американских санкций из-за спора по поводу Южно-Китайского моря. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в среду, 15 июля.

«Мы надеемся, что США прекратят движение в неверном направлении. Американская сторона должна пересмотреть свою позицию», — цитирует дипломата ТАСС.

14 июля посольство КНР в США назвало совершенно неоправданными заявления Вашингтона об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море. Заявление Госдепартамента США игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву, а также пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами, сообщили в дипмиссии.

2 июля сообщалось, что министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море. Данные действия, как отметили в Пентагоне, нарушают китайские обязательства в рамках декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Госсекретарь США Майк Помпео за два дня до этого заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи», а также добавил, что такое поведение Пекина недопустимо.