Один за всех и против одного: как страны QUAD противостоят Китаю
На следующей неделе в Токио состоится встреча глав МИД Австралии, Японии, США и Индии с целью «подтвердить приверженность их стран свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». В реальности это станет еще одним шагом к формализации военно-политического альянса QUAD, направленного на подавление Китая, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Главным лоббистом создания такого клуба «четырех необычайно прочных демократий» давно выступал Вашингтон. Но сейчас на фоне своих конфликтов с Пекином неменьшую заинтересованность в таком союзе демонстрируют и Токио, и Канберра, и Нью-Дели.
Дозрели со второго раза
Впервые идея четырехстороннего диалога по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, получившая впоследствии название QUAD и в которой антикитайская составляющая еще только угадывалась, прозвучала в 2007 году. Но в последующие 10 лет она, по сути, не получила никакого практического развития. Прошлые администрации США были больше заняты проблемами на Ближнем Востоке, нежели Китаем, а у правительств трех других стран наблюдались стабильные торговые отношения с Пекином и сильных резонов подвергать их риску на радость американцам не было.
C приходом Дональда Трампа концепция QUAD обрела второе дыхание. Объявив Китай стратегическим конкурентом, стремящимся к достижению «индо-тихоокеанской региональной гегемонии в ближайшей перспективе», Вашингтон стал активно сколачивать антикитайскую коалицию в регионе, который с его же подачи и стали называть Индо-Тихоокеанским.
Второй заход оказался успешнее первого. Но не из-за большей убедительности США, а скорее из-за возросшей убежденности в китайской угрозе в трех других странах.
Корабль пограничной службы Японии у острова Сенкаку
Отношения Австралии и Китая стали портиться еще в 2018 году на фоне подозрений в шпионаже со стороны Пекина и экономической экспансии КНР в странах, которые Канберра традиционно считала своей сферой влияния. После призыва австралийских властей провести независимое расследование причин коронавируса этой весной эскалация стала нарастать.
Японцы никогда не пеняли китайцам на COVID-19, в отличие от США и Австралии. И даже пытались нормализовать отношения с соседями. Но не срослось: намечавшийся на апрель этого года госвизит Си Цзиньпина в Токио перенесли из-за пандемии, но многие в Японии открыто выступили за его полную отмену. Резко участившиеся заходы китайских военных кораблей в воды около спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао — с апреля по август этого года КНР пробыли в спорных водах в общем 111 дней — также усилили недобрые чувства к Пекину в Токио.
Отношения же Индии и Китая, всегда балансировавшие на грани соперничества и сотрудничества, резко обострились в мае — после нескольких кровавых столкновений на фактической границе двух стран. И, к слову, вслед за пограничным противостоянием Нью-Дели не только усилил воинский контингент на границе, но и развернул дополнительные военные корабли в Индийском океане.
Сотрудник индийской полиции на пункте досмотра на границе Ладакха
— Драйверы, лежащие в основе идеи QUAD, существовали задолго до того, как COVID-19 обнажил недоверие между миром и Китаем. Но пандемия еще больше усилила осознание того, как опасна международная система без подотчетности, прозрачности и основанного на правилах порядка, — сказал «Известиям» директор Института австралийско-индийского взаимодействия в Брисбене Ашутош Мисра. — Страны, стоявшие за идеей QUAD, разделяют общую озабоченность военной модернизацией, кибератаками и территориальной экспансией Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и районах, относящихся к «серым зонам».
НАТО дубль два
6 октября в Токио пройдет очная встреча министров иностранных дел США, Японии, Индии и Австралии с заявленной целью «подтвердить приверженность их стран свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Но Штаты явно рассчитывают на нечто большее, чем просто заявления: недавно замгоссекретаря США Стивен Биган предположил, что неформальное партнерство между «четырьмя необычайно прочными демократиями» может стать началом альянса в стиле НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.
В реальности до формирования такого полноценного азиатского военного блока еще очень далеко — хотя бы из-за правовых ограничений, заложенных пацифисткой конституцией Японии и традиционной политикой неприсоединения в Индии, признал в беседе с «Известиями» директор Института морских дел и морского права Филиппинского университета Джей Батонгбакал.
Министр иностранных дел США Майк Помпео
— Но в ближайшей перспективе четыре партнера с большей вероятностью будут участвовать в оперативном сотрудничестве и координации без формальных договоренностей о союзе. Это даст им большую гибкость в практическом плане и в то же время позволит уже сейчас разработать средства для совместной координации стратегий — а это в конечном счете и является тем, что вытекает из соглашений о союзе, — отметил филиппинский эксперт.
Одной из важных предпосылок возможной формализации QUAD стала смена настроений в Индии, до недавнего времени крайне осторожно относившейся к любым альянсам. Как отметил доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологии и науки Бирла в Дубаи Шамшад Ахмад Хан, в прошлом страна стремилась ограничить форум «четверки» консультативным механизмом, но после событий на индийско-китайской границе позиция Нью-Дели заметно ужесточилась.
— В изменившемся сценарии Индия хотела бы выйти за рамки консультативного механизма, и на предстоящей встрече «четверки» в Токио группа четырех демократий может создать постоянный секретариат, что приведет к дальнейшему укреплению военных связей между странами-членами. Этот орган может также разработать совместную стратегию противодействия экспансионизму Китая, — предположил Ахмад Хан в беседе с «Известиями».
С этим согласился и Ашутош Мисра, отметив, что китайское поигрывание мускулами, его территориальная экспансия в Южно-Китайском море, а также конфронтация с Индией и Австралией еще долго будут оправдывать полезность QUAD в глазах его участников.
Маленькие репетиции большой игры
Незадолго до грядущей министерской встречи «четверки» страны-участницы QUAD уже успели сверить часы по ряду моментов. 25 сентября, например, четверка провела виртуальные консультации, на которых Токио, Вашингтон, Нью-Дели и Канберра обсудили «пути содействия использованию надежных поставщиков, особенно для сетей 5G» (читай, пути неиспользования технологий китайской Huawei). А в начале сентября Австралия, Япония и Индия выступили с инициативой обеспечения устойчивости цепочек поставок в Индо-Тихоокеанском регионе в явной попытке уменьшить торговую зависимость от Китая — основного торгового партнера всех трех стран.
Заметно активизировалось и военное сотрудничество. В июле американцы провели отдельные маневры с индийцами вокруг Андаманских и Никобарских островов, а с японцами и австралийцами — в Филиппинском море в западной части Тихого океана. 23 сентября в районе Индийского океана прошли уже совместные учения Индии и Австралии, в июне подписавших знаковое соглашение о взаимном доступе к военным базам для материально-технического обеспечения. А буквально на днях провести совместные с США учения в Восточно-Китайском море захотели и в Токио — «чтобы укрепить эффективный контроль Японии над спорными островами».
Апофеозом углубления военного сотрудничества между недругами Китая станут ежегодные учения Малабар. Многие годы они проходили в трехстороннем формате (США, Индия, Япония), но в этом ноябре впервые за более чем десятилетие к ним присоединится и Австралия.