Один за всех и против одного: как страны QUAD противостоят Китаю

На следующей неделе в Токио состоится встреча глав МИД Австралии, Японии, США и Индии с целью «подтвердить приверженность их стран свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». В реальности это станет еще одним шагом к формализации военно-политического альянса QUAD, направленного на подавление Китая, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Главным лоббистом создания такого клуба «четырех необычайно прочных демократий» давно выступал Вашингтон. Но сейчас на фоне своих конфликтов с Пекином неменьшую заинтересованность в таком союзе демонстрируют и Токио, и Канберра, и Нью-Дели.

Дозрели со второго раза

Впервые идея четырехстороннего диалога по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией , получившая впоследствии название QUAD и в которой антикитайская составляющая еще только угадывалась, прозвучала в 2007 году. Но в последующие 10 лет она, по сути, не получила никакого практического развития . Прошлые администрации США были больше заняты проблемами на Ближнем Востоке, нежели Китаем, а у правительств трех других стран наблюдались стабильные торговые отношения с Пекином и сильных резонов подвергать их риску на радость американцам не было.

C приходом Дональда Трампа концепция QUAD обрела второе дыхание. Объявив Китай стратегическим конкурентом, стремящимся к достижению «индо-тихоокеанской региональной гегемонии в ближайшей перспективе», Вашингтон стал активно сколачивать антикитайскую коалицию в регионе , который с его же подачи и стали называть Индо-Тихоокеанским.

Второй заход оказался успешнее первого. Но не из-за большей убедительности США, а скорее из-за возросшей убежденности в китайской угрозе в трех других странах.

Один за всех и против одного Корабль пограничной службы Японии у острова Сенкаку Фото: REUTERS/Ruairidh Villar

Отношения Австралии и Китая стали портиться еще в 2018 году на фоне подозрений в шпионаже со стороны Пекина и экономической экспансии КНР в странах, которые Канберра традиционно считала своей сферой влияния. После призыва австралийских властей провести независимое расследование причин коронавируса этой весной эскалация стала нарастать.

Японцы никогда не пеняли китайцам на COVID-19, в отличие от США и Австралии. И даже пытались нормализовать отношения с соседями. Но не срослось: намечавшийся на апрель этого года госвизит Си Цзиньпина в Токио перенесли из-за пандемии, но многие в Японии открыто выступили за его полную отмену . Резко участившиеся заходы китайских военных кораблей в воды около спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао — с апреля по август этого года КНР пробыли в спорных водах в общем 111 дней — также усилили недобрые чувства к Пекину в Токио.

Отношения же Индии и Китая, всегда балансировавшие на грани соперничества и сотрудничества, резко обострились в мае — после нескольких кровавых столкновений на фактической границе двух стран . И, к слову, вслед за пограничным противостоянием Нью-Дели не только усилил воинский контингент на границе, но и развернул дополнительные военные корабли в Индийском океане.

Один за всех и против одного Сотрудник индийской полиции на пункте досмотра на границе Ладакха Фото: REUTERS/Danish Ismail

— Драйверы, лежащие в основе идеи QUAD, существовали задолго до того, как COVID-19 обнажил недоверие между миром и Китаем. Но пандемия еще больше усилила осознание того, как опасна международная система без подотчетности, прозрачности и основанного на правилах порядка, — сказал «Известиям» директор Института австралийско-индийского взаимодействия в Брисбене Ашутош Мисра. — Страны, стоявшие за идеей QUAD, разделяют общую озабоченность военной модернизацией, кибератаками и территориальной экспансией Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и районах, относящихся к «серым зонам».

НАТО дубль два

6 октября в Токио пройдет очная встреча министров иностранных дел США, Японии, Индии и Австралии с заявленной целью «подтвердить приверженность их стран свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Но Штаты явно рассчитывают на нечто большее, чем просто заявления: недавно замгоссекретаря США Стивен Биган предположил, что неформальное партнерство между «четырьмя необычайно прочными демократиями» может стать началом альянса в стиле НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

В реальности до формирования такого полноценного азиатского военного блока еще очень далеко — хотя бы из-за правовых ограничений, заложенных пацифисткой конституцией Японии и традиционной политикой неприсоединения в Индии, признал в беседе с «Известиями» директор Института морских дел и морского права Филиппинского университета Джей Батонгбакал.

Один за всех и против одного Министр иностранных дел США Майк Помпео Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

— Но в ближайшей перспективе четыре партнера с большей вероятностью будут участвовать в оперативном сотрудничестве и координации без формальных договоренностей о союзе . Это даст им большую гибкость в практическом плане и в то же время позволит уже сейчас разработать средства для совместной координации стратегий — а это в конечном счете и является тем, что вытекает из соглашений о союзе, — отметил филиппинский эксперт.

Одной из важных предпосылок возможной формализации QUAD стала смена настроений в Индии, до недавнего времени крайне осторожно относившейся к любым альянсам. Как отметил доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологии и науки Бирла в Дубаи Шамшад Ахмад Хан, в прошлом страна стремилась ограничить форум «четверки» консультативным механизмом, но после событий на индийско-китайской границе позиция Нью-Дели заметно ужесточилась.

— В изменившемся сценарии Индия хотела бы выйти за рамки консультативного механизма, и на предстоящей встрече «четверки» в Токио группа четырех демократий может создать постоянный секретариат, что приведет к дальнейшему укреплению военных связей между странами-членами . Этот орган может также разработать совместную стратегию противодействия экспансионизму Китая, — предположил Ахмад Хан в беседе с «Известиями».

Один за всех и против одного Фото: Global Look Press/picture alliance/paul mayall

С этим согласился и Ашутош Мисра, отметив, что китайское поигрывание мускулами, его территориальная экспансия в Южно-Китайском море, а также конфронтация с Индией и Австралией еще долго будут оправдывать полезность QUAD в глазах его участников.

Маленькие репетиции большой игры

Незадолго до грядущей министерской встречи «четверки» страны-участницы QUAD уже успели сверить часы по ряду моментов . 25 сентября, например, четверка провела виртуальные консультации, на которых Токио, Вашингтон, Нью-Дели и Канберра обсудили «пути содействия использованию надежных поставщиков, особенно для сетей 5G» (читай, пути неиспользования технологий китайской Huawei). А в начале сентября Австралия, Япония и Индия выступили с инициативой обеспечения устойчивости цепочек поставок в Индо-Тихоокеанском регионе в явной попытке уменьшить торговую зависимость от Китая — основного торгового партнера всех трех стран.

Заметно активизировалось и военное сотрудничество . В июле американцы провели отдельные маневры с индийцами вокруг Андаманских и Никобарских островов, а с японцами и австралийцами — в Филиппинском море в западной части Тихого океана. 23 сентября в районе Индийского океана прошли уже совместные учения Индии и Австралии, в июне подписавших знаковое соглашение о взаимном доступе к военным базам для материально-технического обеспечения. А буквально на днях провести совместные с США учения в Восточно-Китайском море захотели и в Токио — «чтобы укрепить эффективный контроль Японии над спорными островами».

Один за всех и против одного Фото: REUTERS/Nobuhiro Kubo