Из чека вон: клиентам «Мира» упростят возврат денег по ряду операций
С 26 октября платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата денег по операциям, которые предполагают снятие наличных в магазинах с покупкой, а также начисление электронных чаевых. Клиенты смогут получить обратно средства за основную часть платежа, но при этом оставить неизменной сумму чаевых или выданных наличных. Об этом сказано в технологическом бюллетене платежной системы (есть у «Известий»), его получение подтвердили в крупнейших банках. В Visa и MasterСard частичное возмещение денег уже возможно, сообщили их представители. Изменения позволят улучшить клиентский опыт и упростить использование набирающих популярность сервисов.
Возвратное ускорение
Операции по выдаче наличных с покупкой, а также по начислению электронных чаевых, состоят из двух частей: основной суммы (оплата товара, услуги или заказа) и дополнительной (выданных с кассы «живых» денег или безналичного адресного вознаграждения). Сейчас по этим операциям существуют ограничения на проведение частичной отмены проведения платежа, которые потенциально могут ухудшить клиентский опыт и, как следствие, затрудняют развертывание этих сервисов, сказано в технологическом бюллетене платежной системы «Мир».
С 26 октября при проведении таких операций возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы, сказано в документе. Это означает, что с помощью частичной отмены возможно скорректировать в меньшую сторону основную сумму операции, совершенной с использованием этих сервисов. При этом дополнительная сумма остается неизменной, поясняется в бюллетене. В нем указано, что нововведение обязательно для всех эмитентов карт «Мир», а также для банков-эквайеров, которые предлагают сервисы «выдача наличных с покупкой» и «оплата с чаевыми».
Новый технический релиз платежной системы «Мир» разъясняет банкам-участникам порядок проведения частичных авторизационных отмен, что позволит кредитным организациям быстро восстановить на карте «Мир» клиента захолдированные для оплаты средства в случае изменения основной суммы покупки (например, если при оплате нескольких товаров клиент принимает решение вернуть один из них), сообщили «Известиям» в пресс-службе платежной системы.
«Известия» направили запрос в ЦБ.
Получение документа подтвердили в «Открытии», МКБ, СКБ-банке, ПСБ, «Ренессанс Кредите», «Дом.рф», «Зените». Новшество актуально, например, в случае если человек у кассы обнаружил, что сумма на какую-то позицию чека не сходится или один товар случайно был пробит дважды. Некоторые платежные терминалы позволяют продавцу «уменьшить» сумму состоявшейся покупки по карте, отменив ее частично, рассказал главный архитектор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Вдовин. Он подчеркнул, что сейчас для операций по выдаче наличных с покупкой и начислению электронных чаевых можно отменить только покупку полностью.
― Нововведение в ряде случаев позволит сделать клиентский сервис чуть лучше и удобнее. Сейчас для корректировки суммы покупки ее приходится целиком отменять и пробивать в кассе заново, на нужную сумму. При этом вернуть выданные с покупкой денежные средства обратно в кассу магазина человек всё равно уже не сможет, ― сказал Александр Вдовин.
Сейчас по данному типу операций доступна только полная отмена, то есть отменяется как часть за оплату товаров или услуг, так и часть, связанная с наличными или чаевыми, подтвердил исполнительный директор банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес. Новые правила призваны решить проблему клиентов с суммой наличных или чаевых, когда при оформлении возврата необходимо ее знать точно, чтобы в дальнейшем использовать при совершении повторной операции.
― Это может вызывать определенные трудности, особенно в случаях, когда возврат осуществляется не в тот же день. Применение новой логики позволит клиентам сосредоточиться исключительно на сумме покупки при работе с возвратами. Хотя данные сервисы и завоевывают наши рынки относительно небольшими шагами и еще не получили повсеместного распространения ― определенные кейсы из клиентского опыта эти изменения помогут закрыть. Это, в свою очередь, позволяет отнести их к разряду умеренно актуальных, ― считает Михаил Лейтес.
По неполной стоимости
Регламентирование процедур возмещения денежных средств по этим двум услугам позволит торгово-сервисным предприятиям по желанию покупателя оперативно решать вопросы с возвратом одного или всех товаров в чеке, отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов. Новшество повысит не только доверие к этим сервисам, но и лояльность потребителей к торговым точкам, где они совершают покупки или получают услуги, добавил он.
У международных платежных систем уже есть подобная практика, поэтому нововведения позволят клиентам пользоваться привычными сервисами при использовании карт «Мир», подчеркнули в ВТБ. В MasterСard технически частичный возврат возможен и при «наличных с покупкой», и в случае с электронными чаевыми, сообщили «Известиям» в платежной системе.
В сервисе безналичных чаевых Visa предназначенная к списанию сумма вознаграждения за услугу включена в общий счет, по которому проходит одна операция на общую сумму: на нее распространяются все стандартные правила платежной системы, заявил ее представитель. Он не уточнил, можно ли провести частичный возврат платежа. В рамках сервиса Visa «наличные с покупкой» опротестование операции в части выданной суммы живых денег невозможно.
Упрощение процедуры возврата позволит клиентам без препятствий реализовать свое право, зафиксированное в законе о защите прав потребителей, подчеркнул старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он добавил, что покупатель всегда выступает слабой стороной в отношениях с продавцом. Пока функция выдачи наличных на кассе магазина полностью интегрирована только примерно у 10 банков, при этом количество точек, предлагающих эту услугу, постоянно растет, рассказала операционный директор сервиса «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Электронные чаевые также активно развиваются, поскольку всё меньше россиян предпочитают носить с собой наличные, добавил эксперт.