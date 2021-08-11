Из чека вон: клиентам «Мира» упростят возврат денег по ряду операций

С 26 октября платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата денег по операциям, которые предполагают снятие наличных в магазинах с покупкой, а также начисление электронных чаевых . Клиенты смогут получить обратно средства за основную часть платежа, но при этом оставить неизменной сумму чаевых или выданных наличных. Об этом сказано в технологическом бюллетене платежной системы (есть у «Известий»), его получение подтвердили в крупнейших банках. В Visa и MasterСard частичное возмещение денег уже возможно, сообщили их представители. Изменения позволят улучшить клиентский опыт и упростить использование набирающих популярность сервисов.

Возвратное ускорение

Операции по выдаче наличных с покупкой, а также по начислению электронных чаевых , состоят из двух частей: основной суммы (оплата товара, услуги или заказа) и дополнительной (выданных с кассы «живых» денег или безналичного адресного вознаграждения). Сейчас по этим операциям существуют ограничения на проведение частичной отмены проведения платежа , которые потенциально могут ухудшить клиентский опыт и, как следствие, затрудняют развертывание этих сервисов, сказано в технологическом бюллетене платежной системы «Мир».

С 26 октября при проведении таких операций возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы , сказано в документе. Это означает, что с помощью частичной отмены возможно скорректировать в меньшую сторону основную сумму операции, совершенной с использованием этих сервисов. При этом дополнительная сумма остается неизменной , поясняется в бюллетене. В нем указано, что нововведение обязательно для всех эмитентов карт «Мир», а также для банков-эквайеров, которые предлагают сервисы «выдача наличных с покупкой» и «оплата с чаевыми» .

Новый технический релиз платежной системы «Мир» разъясняет банкам-участникам порядок проведения частичных авторизационных отмен, что позволит кредитным организациям быстро восстановить на карте «Мир» клиента захолдированные для оплаты средства в случае изменения основной суммы покупки (например, если при оплате нескольких товаров клиент принимает решение вернуть один из них), сообщили «Известиям» в пресс-службе платежной системы.

«Известия» направили запрос в ЦБ.

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Получение документа подтвердили в «Открытии», МКБ, СКБ-банке, ПСБ, «Ренессанс Кредите», «Дом.рф», «Зените». Новшество актуально, например, в случае если человек у кассы обнаружил, что сумма на какую-то позицию чека не сходится или один товар случайно был пробит дважды . Некоторые платежные терминалы позволяют продавцу «уменьшить» сумму состоявшейся покупки по карте, отменив ее частично, рассказал главный архитектор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Вдовин. Он подчеркнул, что сейчас для операций по выдаче наличных с покупкой и начислению электронных чаевых можно отменить только покупку полностью.

― Нововведение в ряде случаев позволит сделать клиентский сервис чуть лучше и удобнее . Сейчас для корректировки суммы покупки ее приходится целиком отменять и пробивать в кассе заново, на нужную сумму. При этом вернуть выданные с покупкой денежные средства обратно в кассу магазина человек всё равно уже не сможет, ― сказал Александр Вдовин.

Сейчас по данному типу операций доступна только полная отмена, то есть отменяется как часть за оплату товаров или услуг, так и часть, связанная с наличными или чаевыми , подтвердил исполнительный директор банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес. Новые правила призваны решить проблему клиентов с суммой наличных или чаевых, когда при оформлении возврата необходимо ее знать точно, чтобы в дальнейшем использовать при совершении повторной операции.

Из чека вон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

― Это может вызывать определенные трудности, особенно в случаях, когда возврат осуществляется не в тот же день. Применение новой логики позволит клиентам сосредоточиться исключительно на сумме покупки при работе с возвратами. Хотя данные сервисы и завоевывают наши рынки относительно небольшими шагами и еще не получили повсеместного распространения ― определенные кейсы из клиентского опыта эти изменения помогут закрыть. Это, в свою очередь, позволяет отнести их к разряду умеренно актуальных, ― считает Михаил Лейтес.

По неполной стоимости

Регламентирование процедур возмещения денежных средств по этим двум услугам позволит торгово-сервисным предприятиям по желанию покупателя оперативно решать вопросы с возвратом одного или всех товаров в чеке, отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов. Новшество повысит не только доверие к этим сервисам, но и лояльность потребителей к торговым точкам, где они совершают покупки или получают услуги, добавил он.

У международных платежных систем уже есть подобная практика, поэтому нововведения позволят клиентам пользоваться привычными сервисами при использовании карт «Мир» , подчеркнули в ВТБ. В MasterСard технически частичный возврат возможен и при «наличных с покупкой», и в случае с электронными чаевыми, сообщили «Известиям» в платежной системе.

В сервисе безналичных чаевых Visa предназначенная к списанию сумма вознаграждения за услугу включена в общий счет, по которому проходит одна операция на общую сумму: на нее распространяются все стандартные правила платежной системы, заявил ее представитель. Он не уточнил, можно ли провести частичный возврат платежа. В рамках сервиса Visa «наличные с покупкой» опротестование операции в части выданной суммы живых денег невозможно.

Из чека вон Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов