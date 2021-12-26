Депозиты на низком старте: ждать ли лучших условий по вкладам в следующем году

Ближе к концу ноября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков выросла с 7,379 до 7,399% годовых — разница с нынешней ключевой ставкой, установленной ЦБ, теперь больше процента. Большинство аналитиков ожидают, что проценты по депозитам продолжат расти, особенно если в феврале Банк России повысит ключевую ставку снова. «Известия» разбирались, стоит ли еще подождать тем, кто ждет удачного момента для размещения свободных рублей на депозите, либо таким консервативным инвесторам стоит рассмотреть для себя иные инструменты с более высокой доходностью.

Поднимите мне ставку

В конце ноября средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в России вышла на уровень 7,399%, после чего Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%. Теперь разница между этими двумя показателями составляет больше процента. По мнению авторов профильного Telegram-канала MMI, это означает, что условия размещения вкладов в ближайшее время станут еще привлекательнее , особенно учитывая явно «ястребиные» настроения регулятора, которые с высокой долей вероятности выльются в еще одно повышение ключевой ставки в феврале.

Строго говоря, темпы изменения банками ставок по своим продуктам, будь то кредиты, депозиты или другие инструменты, зависят не только от ключевой ставки регулятора, но и от потребностей банков в финансировании, а также будущих прогнозов самих банков, рассказал в беседе с «Известиями» аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов. Это значит, что у тех же государственных или корпоративных облигаций доходность может меняться очень быстро в зависимости от экономической ситуации или финансовых показателей эмитентов соответственно. С вкладами история совершенно иная.

— Иногда банки действуют более осторожно, но могут и опережать события , если это позволяет баланс, а изменение параметров банковских продуктов предполагает увеличение прибыльности при приемлемом уровне рисков, — объясняет Беспалов.

Депозиты на низком старте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но в любом случае при нынешней денежно-кредитной политике Банка России процентная ставка по депозитам остается в роли догоняющей , поэтому на ее определенный рост вполне можно рассчитывать, даже если инфляция в начале года замедлится и очередного повышения ключевой не будет. По мнению основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, средний процент в топ-10 банков может прибавить еще порядка 0,3–0,5 п.п. и подобраться ближе к 8% годовых, но подождать еще придется.

Если же реализуется сценарий с очередным повышением ключевой ставки, в котором уже сейчас почти никто не сомневается, проценты по депозитам вырастут еще сильнее, но когда они достигнут справедливых значений, еще не совсем понятно.

— Очень многое зависит от сезона и шага повышения ключевой ставки. Шаги по 25–50 базисных пунктов коммерческие банки легко догоняют за период между заседаниями, — говорит ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. — Повышения по 100 пунктов оказываются достаточно быстрыми: банки не успели поднять свои депозитные предложения до 7,5%, как ЦБ поднял планку еще на 100 пунктов выше, до 8,5%.

Аналитик считает, что если мир не увидит новых инфляционных потрясений, а валютный курс избежит взрывной волатильности, то есть при базовом сценарии, депозитные ставки могут стабилизироваться вблизи 9%, достигнув вершины в феврале, возможно, к началу марта. Поэтому его совет для тех, кто рассматривает для себя банковский депозит в качестве убежища для свободных средств, которые нужно защитить от инфляции, лучшей тактикой будет дождаться, пока банки догонят изменения в политике.

Депозиты на низком старте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Всегда есть другой путь

По мнению Федора Сидорова, никакого смысла класть деньги на депозит сейчас нет: при уровне инфляции более 8% средняя ставка по депозиту составляет 7,4%. То есть такие вклады не приносят дохода, съедаются инфляцией.

— Смысл делать рублевые вклады есть тогда, когда ставка по депозиту превышает размер инфляции хотя бы на 2%. При имеющихся темпах роста инфляции и ставках по депозитам вклады значительно проигрывают ОФЗ и другим биржевым инструментам, — говорит собеседник «Известий».

С этим мнением соглашается и аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что в ближайшие несколько месяцев реальные ставки доходности в банковских депозитах останутся отрицательными, а это значит, что в I квартале смысла возвращать деньги в такие инструменты по-прежнему не будет.

— В этих условиях, исходя из обозначенных выше корреляционных взаимосвязей, ставка по рублевым депозитам составит к концу I квартала 2022 года порядка 8–9%, — говорит Осин. — В свою очередь, показатель годового прироста ИПЦ РФ, исходя из оценок на основе динамики ВВП РФ, финансовых рынков, показателей, характеризующих монетарную политику властей, составляет на I квартал 2022 года 8–13% год к году с высокой положительной вероятностью.

При этом доходность ОФЗ или корпоративных облигаций в любом случае будет выше на 50–150 б.п. , говорит аналитик, отмечая, что уже сейчас ставки 10-летних индикативных ОФЗ составляют 8,5% годовых и схожая статистика доходности у сопоставимых по дюрации корпоративных рублевых облигаций первого эшелона.

Депозиты на низком старте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Михаил Беспалов из «КСП Капитал» соглашается с тем, что, если инфляция в начале следующего года не покажет того замедления, которого ждет от нее ЦБ, рынок может ждать еще одно повышение ставки. В результате доходность облигаций вырастет, сделав их более привлекательными для покупки.

— Но здесь нужно иметь в виду не только ключевую ставку и доходность на коротком горизонте, но и форму кривой ОФЗ, которая в настоящий момент предполагает более низкую доходность к погашению для 10-летних и 20-летних бумаг по сравнению с пятилетними и семилетними, — предупреждает Беспалов.

Янис Кивкулис дополняет, что в ОФЗ есть премия за рыночный риск, но в них и больше гибкости с выходом раньше срока. Но для того чтобы вовремя и выгодно зайти в такой инструмент, нужно внимательно следить за сигналами, которые посылает руководство Банка России. С депозитами схема обстоит несколько проще.

— Отправной точкой для покупки ОФЗ и открытия депозита может стать заседание, где ЦБР будет сомневаться в необходимости далее повышать ставку. Но для ОФЗ идеальными могут стать уже дни за неделю до этого решения (придется ловить намеки представителей ЦБ), а по депозитам будет еще лаг в 2–4 недели на то, чтобы словить максимальные ставки, — подытожил собеседник «Известий».