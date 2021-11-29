Ставка на банки: понесут ли россияне деньги обратно на депозиты

Средняя максимальная ставка по вкладам физических лиц в российских банках на этой неделе обновила максимум за два года, составив по итогам второй декады ноября 7,16%. Несмотря на это, депозиты пока остаются не слишком выгодным вложением в условиях инфляции, которая в моменте превышает 8% в годовом исчислении. Однако эксперты считают, что ставки будут повышаться и дальше, что вернет пошатнувшееся в последние пару лет расположение граждан к банковским депозитам. Подробности — в материале «Известий».

Банковский депозит как основной способ не только сохранения, но и приумножения средств, завоевал Россию в 2010-е годы. До этого россияне банкам не слишком доверяли — потери вкладов при коллапсе советской экономики, дефолт-1998, да и просто высокая инфляция к готовности класть средства, да еще и рублевые, на депозиты не располагали. После создания системы страхования вкладов и кризиса 2008 года ситуация изменилась. Особенно важным был тот факт, что для банков средства вкладчиков стали одним из ключевых способов фондирования, так что они резко повысили ставки по вкладам — с чем даже пришлось бороться ЦБ. Но так или иначе, почти всё прошлое десятилетие рублевые ставки были достаточно выгодными, чтобы объем средств граждан на депозитах стремительно рос порой в полтора раза за год.

Ставка на банки Вкладчики стоят в очереди, надеясь вернуть свои банковские сбережения. Москва, 1998 год Фото: ТАСС/Александр Катков

В 2020 году тренд развернулся. Все вклады физлиц за год сократились с 22,9 до 21,2 трлн рублей, в то время как сумма на текущих счетах выросла на 4 трлн рублей. Отток средств коснулся и валютных вкладов даже на фоне девальвации рубля в пандемию. На дно срочные вклады опустились к февралю 2021 года.

Причина была простой: крайне низкие ставки. В начале 2020 года средняя максимальная ставка в топ-10 крупнейших банков составляла 5,9%. Для сравнения: инфляция в годовом исчислении в том месяце не превышала 2,5%. К февралю 2021 года ставки опустились на 4,5%, а инфляция, наоборот, достигла 5,7%. Банкам приходилось ухудшать условия для вкладчиков вслед за снижением ключевой ставки, но в любом случае желающих класть на депозиты деньги в большой убыток себе желающих не было. Для валютных вкладов ситуация была еще хуже: ставки оставались низкими, а инфляция в этот раз затронула доллар и евро лишь немногим слабее, чем рубль.

Ставка на банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Параллельно возник новый фактор, прежде относительно малозначимый. Население в небывалых масштабах понесло деньги на фондовый рынок. К примеру, в 2020 году на российском фондовом рынке появилось больше частных инвесторов, чем за все предыдущие годы. Для них была масса отличных вариантов вложения без риска, например, приобретение ОФЗ. Последние давали большую доходность, чем инфляция (не говоря уж про вклады), при этом отличались даже большей надежностью. Ко всему прочему, их еще и можно перепродать с выгодой. Наконец, налоговые вычеты при инвестировании также были аргументом против размещения денег в банках.

После того как ЦБ начал повышать ставку, начали улучшаться и проценты по вкладам. Однако даже превысив отметку в 7%, они остаются ниже как ключевой ставки Банка России (7,5%), так и уровня инфляции, который в годовом измерении превысил 8,1%. Такой разрыв, до кризиса не наблюдавшийся на протяжении многих лет, не благоприятствует возвращению денег вкладчиков. Изменится ли ситуация в дальнейшем и есть ли смысл для рядового вкладчика положить деньги в банк? «Известия» опросили аналитиков.

Егор Дахтлер, аналитик «БКС Мир инвестиций»

Мы ожидаем, что ставки по вкладам будут повышаться и далее. И учитывая, что брокерские счета есть далеко не у всего населения, вероятно приток средств в ОФЗ будет, хотя и не столь масштабный, как этого можно было бы ожидать, поскольку все-таки этот инструмент не для всех. Хотя его стоит рассмотреть, безусловно. Среднесрочные ОФЗ в целом приносят доходность больше, чем у вкладов, до 8,5%.

Ставка на банки Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Анатолий Перфильев, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»

Из-за повышательной динамики инфляции и, как следствие, ключевой ставки банки будут вынуждены пересматривать ставки по депозитам вверх. При этом в зависимости от того, насколько быстро банки отреагируют на подобные изменения и будут зависеть темпы наращивания депозитов физических лиц.

Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»

Рост депозитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ не остался незамеченным для населения, которое в последние месяцы проявляет достаточно устойчивый интерес к банковским вкладам. Так, в августе, по данным регулятора, впервые с начала года произошел приток средств на срочные депозиты в банках (+103 млрд рублей, или 0,5% месяц к месяцу), а в сентябре (+172 млрд рублей, или 0,9% (м/м)) и в октябре (+130 млрд рублей, или 0,6% (м/м)) данная тенденция продолжилась. При этом я ожидаю дальнейшего увеличения средств граждан в банках, хотя темпы притока, вероятно, пока будут оставаться относительно невысокими.

Конечно, ставки по срочным вкладам, несмотря на заметное повышение в этом году, по-прежнему не компенсируют даже официальную инфляцию . Однако данный инструмент хорошо понятен большинству людей, тогда как инструменты финансовых рынков требуют определенной финансовой грамотности, могут быть достаточно волатильными и не гарантируют защиты от возможных убытков. Так что банковские вклады, даже при нынешних условиях по ним, на мой взгляд, вполне могут оказаться вполне привлекательными для большой части населения.

Ставка на банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

Определенного притока средств в депозиты, безусловно, стоит ждать. Более того, обычно под новогодние праздники банки повышают проценты по вкладам и снижают ставки по кредитам — под конец года ради бонусов все всегда стараются сделать побольше продаж. То есть после того как в декабре ЦБ повысит ключевую ставку, а об этом можно говорить как о факте, проценты по вкладам поднимутся еще выше. Понятно, что с инфляцией они всё равно не сравняются, но некоторое оживление в этом направлении обеспечат. Что касается ОФЗ и облигаций государственных компаний, то здесь есть определенные опасения среди институциональных инвесторов относительно платежеспособности ряда предприятий с госучастием, аналогичных «Роснано» или «ОВК-Финанс», то есть компаний, которые толком ничего не производят, а только тратят бюджетные средства. Сейчас можно без проблем найти долговые обязательства среди госкомпаний с доходностью больше 8% годовых, при этом торговаться они будут ниже номинальной стоимости примерно на 5–8%, что означает и премию к погашению.

Все эти тезисы применительны и к ОФЗ — ряд облигаций сейчас дешевле номинала на 10–11%. Но учитывая, что сейчас инвесторы массово выходят из рублевых активов, можно поискать долги компаний из тех отраслей, которые реально являются бенифициарами пандемии, — микрозаймы, недвижимость, коллекторские агентства, некоторые из банков. Они дадут больший процент, но ребалансировку облигационного портфеля стоит делать раз в полгода, просматривая отчетности компаний.