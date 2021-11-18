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За своих счет: банковские операции предлагают согласовывать с родственниками

Почему это должно коснуться всех и как может работать механизм
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Frank Röder
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За своих счет: банковские операции предлагают согласовывать с родственниками
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2021-11-17 18:56:05
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Россиянам предлагают согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами. Как выяснили «Известия», такой способ защиты от финансовых мошенников хотят прописать в законодательстве депутаты Госдумы от «Единой России». По их мнению, если человека обманули или ввели в заблуждение при переводе средств на чужой счет, его доверенное лицо может отказать в совершении этой операции и тем самым сохранить деньги. В ЦБ «Известиям» сообщили, что готовы рассмотреть законопроект. Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному, а вот эксперты считают, что ее можно поддержать.

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Как выяснили «Известия», депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам. Документы имеются в распоряжении «Известий».

«В мой адрес поступают обращения пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников. В разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками банка, правоохранительных или иных надзорных органов. Для реализации преступного умысла заявители должны были передать злоумышленникам свои данные (номера банковских карт, CVC-кодов и пр.) или выполнить указанный алгоритм действий», — сообщает Наталья Костенко зампреду ЦБ РФ Сергею Швецову.

По ее словам, обратившиеся к ней граждане считают, что если бы о звонке злоумышленников были осведомлены их родственники или иные доверенные лица, то хищения денежных средств не произошло.

За своих счёт
телефон
Фото: Global Look Press/dpa/Roland Weihrauch
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«В связи с этим в целях предотвращения финансовых потерь и снижения риска совершения мошеннических операций мною был подготовлен проект закона», — говорится в письме в ЦБ.

В пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий», парламентарий отмечает, что проблема обмана россиян сегодня более чем актуальна. Согласно данным Банка России, за первое полугодие 2020 года были совершены несанкционированные операции со средствами граждан, в результате которых у них было украдено свыше 4 млрд рублей.

Также в документе отмечается, что летом этого года ЦБ уже дал рекомендацию по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций в отношении лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Кредитным организациям было рекомендовано предоставить возможность таким россиянам осуществлять дополнительный контроль финансовых операций с помощью доверенных лиц.

Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путем их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами, — пояснила «Известиям» Наталья Костенко.

По ее словам, по сути, речь идет о новой банковской услуге, когда финансовая организация по решению клиента по телефону будет уведомлять его доверителей о снятии или переводе превышенного лимита денежных средств, который должен будет устанавливать сам гражданин.

За своих счёт
банкомат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В пресс-службе ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что банк получил законопроект и рассмотрит его.

«Известия» обратились за комментариями в несколько кредитных организаций, среди которых, в частности, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф банк, банк «Открытие», Газпромбанк, Почта Банк, Россельхозбанк и РНКБ.

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Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному.

— Лично я считаю, что законопроект можно поддержать. Мы наблюдаем рост социального мошенничества, особенно в отношении социально уязвимых групп населения. Активизировались телефонные мошенники, которые пытаются получить доступ к личным данным граждан. Тяжелее всего приходится людям старшего поколения, которым по сравнению с молодежью очень сложно работать с новыми цифровыми технологиями, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В КПРФ проблему мошенничества признают, однако считают, что инициативу надо еще доработать.

— Такая проблема существует. Но, по сути, исходя из этой инициативы, человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Не думаю, что люди с этим согласятся. Хотя, безусловно, нужно искать способы защиты населения от мошенников, — пояснил «Известиям» член фракции, депутат Госдумы Сергей Обухов.

В «Справедливой России» и «Новых людях» готовы изучить законопроект и дать свою оценку после его внесения в парламент.

За своих счёт
данные карты
Фото: Depositphotos/Garetsworkshop
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Член экспертного совета Госдумы по небанковским финансово-кредитным организациям, глава Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг Елена Фасахова считает, что законопроект заслуживает поддержки.

Схема обмана у всех одинаковая. Телефонный мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником либо банка, либо правоохранительных органов. Он сообщает, что происходит несанкционированное снятие денежных средств со счета гражданина и в связи с этим он должен либо побежать в банкомат снять деньги и переложить их на другой счет, либо назвать свои личные данные. При этом, как правило, они говорят гражданам: ни с кем не советуйтесь и срочно выполните требуемые действия, — пояснила она «Известиям».

По ее словам, это хорошая инициатива, так как речь идет о добровольности дополнительной проверки финансовых операций. Ведь зачастую сами жертвы мошеннических схем говорят о том, что если бы у них была возможность проверить или с кем-то посоветоваться, то они не перевели бы деньги неизвестно кому.

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