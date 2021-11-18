За своих счет: банковские операции предлагают согласовывать с родственниками

Россиянам предлагают согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами . Как выяснили «Известия», такой способ защиты от финансовых мошенников хотят прописать в законодательстве депутаты Госдумы от «Единой России». По их мнению, если человека обманули или ввели в заблуждение при переводе средств на чужой счет, его доверенное лицо может отказать в совершении этой операции и тем самым сохранить деньги. В ЦБ «Известиям» сообщили, что готовы рассмотреть законопроект . Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному, а вот эксперты считают, что ее можно поддержать.

Спасти от мошенников

Как выяснили «Известия», депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам . Документы имеются в распоряжении «Известий».

«В мой адрес поступают обращения пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников. В разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками банка, правоохранительных или иных надзорных органов. Для реализации преступного умысла заявители должны были передать злоумышленникам свои данные (номера банковских карт, CVC-кодов и пр.) или выполнить указанный алгоритм действий», — сообщает Наталья Костенко зампреду ЦБ РФ Сергею Швецову.

По ее словам, обратившиеся к ней граждане считают, что если бы о звонке злоумышленников были осведомлены их родственники или иные доверенные лица, то хищения денежных средств не произошло .

За своих счёт Фото: Global Look Press/dpa/Roland Weihrauch

«В связи с этим в целях предотвращения финансовых потерь и снижения риска совершения мошеннических операций мною был подготовлен проект закона», — говорится в письме в ЦБ.

В пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий», парламентарий отмечает, что проблема обмана россиян сегодня более чем актуальна. Согласно данным Банка России, за первое полугодие 2020 года были совершены несанкционированные операции со средствами граждан, в результате которых у них было украдено свыше 4 млрд рублей .

Также в документе отмечается, что летом этого года ЦБ уже дал рекомендацию по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций в отношении лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения . Кредитным организациям было рекомендовано предоставить возможность таким россиянам осуществлять дополнительный контроль финансовых операций с помощью доверенных лиц.

— Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян . Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путем их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами, — пояснила «Известиям» Наталья Костенко.

По ее словам, по сути, речь идет о новой банковской услуге, когда финансовая организация по решению клиента по телефону будет уведомлять его доверителей о снятии или переводе превышенного лимита денежных средств, который должен будет устанавливать сам гражданин .

За своих счёт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В пресс-службе ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что банк получил законопроект и рассмотрит его.

«Известия» обратились за комментариями в несколько кредитных организаций, среди которых, в частности, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф банк, банк «Открытие», Газпромбанк, Почта Банк, Россельхозбанк и РНКБ.

Нелишняя проверка

Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному.

— Лично я считаю, что законопроект можно поддержать. Мы наблюдаем рост социального мошенничества, особенно в отношении социально уязвимых групп населения. Активизировались телефонные мошенники, которые пытаются получить доступ к личным данным граждан. Тяжелее всего приходится людям старшего поколения, которым по сравнению с молодежью очень сложно работать с новыми цифровыми технологиями , — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В КПРФ проблему мошенничества признают, однако считают, что инициативу надо еще доработать.

— Такая проблема существует. Но, по сути, исходя из этой инициативы, человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Не думаю, что люди с этим согласятся . Хотя, безусловно, нужно искать способы защиты населения от мошенников, — пояснил «Известиям» член фракции, депутат Госдумы Сергей Обухов.

В «Справедливой России» и «Новых людях» готовы изучить законопроект и дать свою оценку после его внесения в парламент.

Член экспертного совета Госдумы по небанковским финансово-кредитным организациям, глава Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг Елена Фасахова считает, что законопроект заслуживает поддержки.

— Схема обмана у всех одинаковая. Телефонный мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником либо банка, либо правоохранительных органов . Он сообщает, что происходит несанкционированное снятие денежных средств со счета гражданина и в связи с этим он должен либо побежать в банкомат снять деньги и переложить их на другой счет, либо назвать свои личные данные. При этом, как правило, они говорят гражданам: ни с кем не советуйтесь и срочно выполните требуемые действия , — пояснила она «Известиям».

По ее словам, это хорошая инициатива, так как речь идет о добровольности дополнительной проверки финансовых операций. Ведь зачастую сами жертвы мошеннических схем говорят о том, что если бы у них была возможность проверить или с кем-то посоветоваться, то они не перевели бы деньги неизвестно кому.