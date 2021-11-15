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Статус отказа: в ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций

Как пилотирование и внедрение «антиотмывочной» платформы регулятора повлияют на рынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Статус отказа: в ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций
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2021-11-11 16:39:25
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Отказов в проведении банковских операций должно стать меньше. Этому поспособствует запуск «антиотмывочной» платформы, рассказали «Известиям» в ЦБ. Пилотирование проекта «Знай своего клиента» начнется в декабре 2021 года. В нем примут участие 40 банков, среди них ― «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, «Зенит», СКБ-банк, узнали «Известия». При этом представители бизнеса и эксперты опасаются, что процесс перехода на новую оценку рисков может повлечь массовые ошибочные блокировки.

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Банк России в декабре 2021 года планирует начать пилотное тестирование платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) для отладки ее работы и апробации взаимодействия с кредитными организациями в реальных условиях, сообщили «Известиям» в регуляторе. Система разделит бизнес по принципу светофора на три группы по степени риска «отмывания» денег. Сейчас каждый банк самостоятельно анализирует клиентов, тогда как платформа ЗСК будет предоставлять консолидированную Центробанком информацию.

― Благодаря информационному сервису банки смогут сконцентрировать свое внимание на операциях высокого уровня риска и отказаться от многих «перестраховочных» запросов к клиентам. При использовании банками платформы ЗСК ожидается существенное снижение числа отказов в выполнении распоряжений клиентов за счет широкого спектра операций, в отношении которых такие отказы не будут допускаться, ― ожидают в ЦБ.

Банк России накопил значительный опыт в выявлении и квалификации подозрительных операций на разных звеньях платежных цепочек, добавили в ЦБ: в 99% случаев кредитные организации подтверждают релевантность оценок, сделанных регулятором. Там напомнили, что сейчас для эффективного противодействия отмыванию преступных доходов банкам необходимо постоянно поддерживать на хорошем уровне работу своих IT-систем, уделять внимание развитию комплаенс-подразделений, что требует существенных финансовых и трудовых затрат.

Статус отказа
Статус отказа: в ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций
Фото: Depositphotos/dedivan1923
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Пилотирование позволит оперативно отработать интеграцию платформы ЗСК во внутренние банковские системы, уточнили в регуляторе, добавив, что этот процесс не отразится на деятельности клиентов финорганизаций. К участию в эксперименте привлечено около 40 банков, подчеркнули в ЦБ. Среди них ― ПСБ, Росбанк, «Зенит», Делобанк (группа СКБ-банка), «Открытие», сообщили «Известиям» их представители. Пилотирование продлится до марта 2022 года, уточнили в Делобанке. В кредитных организациях подчеркнули, что проведение эксперимента уже подготовлено: ЦБ предоставил банкам формат обмена данным о подозрительных операциях и юрлицах.

― С учетом имеющейся информации у платформы ЗСК больше преимуществ, чем недостатков. Недостатки ― это финансовые затраты на ИТ-доработки. Из ключевых преимуществ ― прозрачная система взаимодействия с ЦБ в части аналитики операций клиентов, а также возможность банка «реабилитировать» своего клиента, ― уточнила начальник департамента финансового мониторинга «Зенита» Людмила Соколова.

Росфинмониторинг поддерживает пилотирование и запуск ЗСК, поскольку дополнительное информирование о рисках клиентов позволит более эффективно противодействовать незаконным финансовым операциям, заявили «Известиям» в службе. Масштабировать работу сервиса на все банки планируется к середине 2022 года. Пока запустить платформу в промышленную эксплуатацию нельзя, поскольку регулирующий ее законопроект еще не принят.

Сложный переход

К первой версии законопроекта было несколько критических замечаний: например, деньги юрлиц, признанных неблагонадежными, предлагалось перечислять в госбюджет. В текущей редакции документа, которая готовится ко второму чтению, этого пункта нет. Принципиальные замечания банковского сообщества сняты, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

― Сейчас в проекте закона предусмотрено несколько вариантов: банк может пользоваться только своей системой оценки рисков, только центробанковской или обеими платформами. Чем крупнее банк, тем ему удобнее принимать свою оценку. Чем меньше банк, тем ему проще доверяться ЦБ вместо проведения громоздкого анализа на своей стороне. В зависимости от выбранной модели будет разная ответственность кредитных организаций, ― пояснил Алексей Войлуков.

Статус отказа
Статус отказа: в ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Единая система оценки рисков позволит сократить время для открытия счета предпринимателям, поскольку банки будут быстрее оценивать его риск-профиль, ожидает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В другом бизнес-объединении ― «Деловой России» ― проблему блокировки счетов назвали одной из самых масштабных.

― Так как блокировка счетов или присвоение различных статусов напрямую влияет на все бизнес-процессы предприятий, данные действия должны происходить только по решению судебных органов. Если это происходит в обход, то возникают сложности с выходом из различных черных списков, со снятием статусов и разблокировкой счетов. При этом предприятие не может нормально функционировать, а ошибочный простой никто не будет компенсировать, ― заявил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Он полагает, что на первом этапе работы платформы «Знай своего клиента» возможны массовые ошибочные блокировки. Поскольку на данный момент в законопроекте не определены критерии оценки благонадежности клиентов, преждевременно оценивать эффективность скоринговой модели, согласен член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. При этом он подчеркнул, что период перехода с одной оценки рисков на другую, очевидно, будет иметь для некоторых игроков неблагоприятные последствия.

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