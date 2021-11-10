Ценовой вклад: инфляция обеспечила рекордные заработки банков

Разогнавшаяся инфляция и последовавшее за ней неоднократное повышение ключевой ставки Центробанка оказались выгодными для банков. Они смогли заработать на этом дополнительно более триллиона рублей. А по итогам года могут получить прибыль, превышающую самый выдающийся рекорд на 50%. Такие выводы можно сделать из обновленной оценки прогноза по прибыли банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА». Если в начале года аналитики компании ожидали, что кредитные организации за год заработают 1,3 трлн рублей, что даже меньше, чем в 2020-м, то сейчас они оценили перспективы сектора в 2,4 трлн рублей. Драйвером роста стало бурное развитие потребкредитования. Однако темпы прироста прибыли уже начали торможение.

Превзошли ожидания

Аналитики «Эксперта РА» обновили оценку прогноза по банковской прибыли в этом году. Если в начале 2021-го они ожидали, что кредитные организации заработают 1,3 трлн рублей, то сейчас повысили планку до 2,4 трлн рублей , сообщили «Известиям» в агентстве.

Там пояснили, что 10 месяцев назад ситуация выглядела принципиально иначе. Так, инфляция хотя и уже начала повышаться, но незначительно, и казалось, что временно. Кроме того, ожидалось, что большой удар по доходам сектора нанесут проблемные и реструктурированные кредиты.

Однако рост цен, который совершенно вырвался из-под контроля, вынудил ЦБ шесть раз с марта повысить ключевую ставку (с 4,25% до 7,5%), причем несколько раз регулятор предупреждал о такой возможности. Фактор ожидания удорожания кредитов вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями породил ажиотажный спрос на кредиты . Кроме того, потери банков на реструктуризацию проблемной задолженности, а также расходы на резервирование оказались существенно ниже, чем ожидалось .

Ценовой вклад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Исходя из разницы в прогнозах, изменение ситуации позволило банкам заработать более чем на триллион рублей больше, чем в случае, если бы инфляция не начала стремительно расти .

И уже за первые девять месяцев 2021-го банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2020-го . Рост прибыли обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы, которые оказались почти втрое ниже, чем за январь–сентябрь прошлого года.

На пике ажиотажа

Как пояснила «Известиям» изменение оценки прогноза директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Людмила Кожекина, по розничным кредитам резервы преимущественно создавалась под новые выдачи . Что касается корпоративного сектора, то тут свою роль сыграла уступка ряда проблемных кредитов, а также роспуск резервов, созданных в 2020 году по реструктурированным ссудам.

— Кроме того, поддержало прибыль заметное увеличение чистых процентных доходов на фоне активного роста кредитования , — подчеркнула она. — Темпы роста как в потребительском, так и корпоративном сегменте оказались выше, чем мы прогнозировали ранее.

Это произошло в том числе за счет льготных программ, а также в связи с ускоренным восстановлением экономики , пояснила эксперт.

По данным ЦБ, чистые процентные и комиссионные доходы (без учета банка «плохих» долгов) за первые девять месяцев 2021 года на фоне активного кредитования выросли на 15% и 23% соответственно . Только страхование заемщиков приносит банкам огромные доходы. Так, по данным Центробанка, во II квартале объем взносов в этом сегменте вырос в среднем в два раза и составил 105 млрд рублей (совокупно страхование жизни, а также от несчастных случаев и по болезни). При этом большую часть этих средств получают именно банки в качестве агентов.

Регулятор отмечает и рост страховой премии более чем на треть, до 29,3 тыс. рублей, из-за увеличения среднего размера кредита в апреле– июне 2021 года.

Ценовой вклад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин согласен с коллегами.

— Исходя из текущей динамики уровень прибыли по банковскому сектору будет выше показателей 2020 года и может составить до 2,4 трлн рублей. Существенный эффект можно ожидать за счет роста чистых процентных доходов, обусловленных стремительным ростом розничного кредитования, — спрогнозировал он.

Представитель НРА напомнил, что рынок ипотеки с начала года вырос на 27,6%, а необеспеченных потребкредитов — на 19,2%.

Период охлаждения

Как следует из данных регулятора, в сентябре прибыль банковского сектора снизилась примерно на 20% по сравнению с августом и составила 196 млрд рублей . ЦБ связал этот факт с отрицательной переоценкой ценных бумаг, прежде всего ОФЗ , на фоне роста ключевой ставки. Однако первый осенний месяц отметился и уменьшением темпов роста потребкредитования. Пока этот фактор на прибыли не сказался, но может отразиться в ближайшей перспективе.

По мнению Людмилы Кожекиной, уже в конце 2021 года стоит ожидать изменений.

— В IV квартале 2021 года и 2022-м динамика финансового результата замедлится за счет охлаждения потребкредитования, удорожания фондирования на фоне роста ключевой ставки, «вызревания» розничных кредитов, выданных в этом году, а также уменьшения выдач кредитов в рамках льготных госпрограмм в связи с их сворачиванием или урезанием, — полагает представитель «Эксперта РА».

То есть и прибыль может ожидать период охлаждения.

Ценовой вклад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Кроме того, проявится эффект от ужесточения требований по резервированию. В этом году Центробанк уже дважды закручивал гайки для охлаждения рынка потребкредитования. Как считает Константин Бородулин из НРА, этот фактор, а также монетарная политика ЦБ и макроэкономическая ситуация будут определять прибыль банков в следующем году.

А в рейтинговом агентстве АКРА ожидают повторения рекордов прошлого года. Там сказали «Известиям», что ожидают как минимум 2,5 трлн рублей прибыли банковского сектора в 2022-м. Свой прогноз в агентстве строят на росте активов на 23% за полтора года, за счет которых увеличивается и прибыль кредитных организаций.