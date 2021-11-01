На чужой счет: опекуны смогут онлайн подтвердить право на банковские операции за подопечных

Представителям недееспособных людей (детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с инвалидностью из-за ментальных нарушений) могут упростить процедуру подтверждения своего статуса для распоряжения средствами на счетах их подопечных. Сейчас опекуны и попечители вынуждены тратить время на бумажные процедуры, чтобы доказать свой статус. В следующем году может быть принят закон, который позволит банкам подтверждать сведения о дееспособности гражданина и законных представителях онлайн — через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Соответствующий проект (есть в распоряжении «Известий») подготовил Минтруд в рамках развития формата соцказначейства. В ведомстве подтвердили разработку документа. По словам источника, близкого к Минтруду, документ направлен на защиту недееспособных граждан от мошенников.

Онлайн-подтверждение

Сейчас опекунам и попечителям, чтобы проводить банковские действия от имени человека, которого они представляют, нужно предоставлять в кредитную организацию бумажные документы, которые такое право подтверждают. Это касается в том числе счетов, на которые поступает соцподдержка в виде пособий и различных выплат.

— На это тратится очень много времени, да и неудобно, поскольку мешает пользоваться банковскими сервисами онлайн, а, кроме того, это создает риски для самих недееспособных граждан. В банк могут обратиться граждане с поддельными документами, — рассказал «Известиям» источник, близкий к Минтруду.

По его словам, законопроект, подготовленный ведомством, переводит взаимоотношения кредитных организаций и представителей недееспособных граждан в электронный вид. Это позволит упростить открытие номинальных счетов, куда перечисляются средства недееспособных лиц под опекой, и совершение банковских операций.

Собеседник «Известий» пояснил: банки получат доступ к сервису системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для проверки дееспособности гражданина и получения сведений о законных представителях. Ввод в ЕГИССО банка данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер соцподдержки, уже обеспечено оператором государственной информационной системы с 2021 года, уточнил он.

Проще говоря, подключившиеся к системе банки смогут при совершении операций в автоматизированном режиме сверять, действительно ли подопечный является недееспособным, а также имеет ли право гражданин, который обратился в банк как опекун или попечитель, действовать от имени другого человека.

В России недееспособность, как правило, определяется или возрастом (дети до 14 лет, подростки 14–18 лет частично дееспособны), или является следствием инвалидности, связанной с ментальными отклонениями. Также, согласно Гражданскому кодексу, ограниченно дееспособными могут быть признаны люди с различными зависимостями, например алкогольной или игровой.

Как рассказал источник «Известий», ежегодно в банках обслуживается почти 1 млн законных представителей, совершается почти 20 млн операций в интересах подопечных, открыто более 400 тыс. номинальных счетов, владельцами которых являются опекуны ограниченно дееспособных и недееспособных граждан. По его словам, в ведомстве рассчитывают, что законопроект будет принят в 2022 году.

Двойная защита

Принятие законопроекта позволит исключить неправомерные действия в отношении опекаемых лиц, отметил собеседник «Известий». Например, речь может идти о получении средств с их счетов по поддельным документам, оформлении кредитов или проведении сделок без согласия истинного представителя. Источник также сообщил, что упростится процедура по снятию денег со счета недееспособного человека в случае получения им наследства.

Как подчеркнула эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская, важно, чтобы электронное взаимодействие в этой области не привело на первых порах к техническим сложностям, которые затруднили бы получение социальной поддержки. Такие трудности со стороны банков маловероятны, считает руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

— Они используют десятки различных информационных систем. Появление еще одной вряд ли негативно скажется на безопасности, — сказал он.

В крупнейших розничных кредитных организациях, которые оперативно откликнулись на запрос «Известий» в воскресенье, — Сбербанке и ВТБ — также не видят технических рисков со своей стороны.

— Главное условие — это выполнение требований безопасности и поддержка онлайн-режима работы информационных систем на стороне государства, — уточнил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

В пресс-службе ВТБ «Известиям» заявили, что электронный документооборот позволит обеспечить максимальную безопасность подобных операций. При этом получить банковскую услугу можно будет проще и быстрее.

— ВТБ уже подключен к СМЭВ, поэтому для реализации инициативы потребуются лишь незначительные доработки. Мы считаем, что это очень важный сервис как для клиентов, так и для банков, и планируем предложить его своим клиентам, когда норма будет принята и вступит в силу, — сообщили в пресс-службе банка.

В Сбербанке также подтвердили, что поддерживают введение нового инструмента и будут его использовать, поскольку это позволит упростить многие процессы для клиентов. Кроме того, в «Сбере» видят и потенциал экономии для себя.

— Сегодня банк использует сложные алгоритмы выявления поддельных подтверждающих документов для исключения ущерба. Развитие и поддержание множества систем создает существенные издержки для банка. Возможность проверять полномочия электронным путем позволит еще эффективнее справляться с данной задачей, — подчеркнул Петр Днепровский.

«Известия» направили запросы в пресс-службы ЦБ и Минцифры.