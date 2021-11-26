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Счет угодно: впервые в РФ безнал в 1,5 раза превысит снятие наличных

Какие плюсы и минусы несет преобладание таких операций для экономики и граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Счет угодно: впервые в РФ безнал в 1,5 раза превысит снятие наличных
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2021-11-25 17:16:55
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В России до конца 2021-го безналичный торговый оборот может впервые превысить снятие наличных в банкоматах в 1,5 раза и достичь отметки в 60%. Такой прогноз представлен в исследовании ВТБ, которое есть у «Известий». К середине лета соотношение этих показателей было 59% к 41%, подсчитали в организации. Тенденцию изменения пропорций подтвердили в крупных банках. В ЦБ «Известиям» заявили, что Россия входит в число стран — лидеров по доле безналичных операций. Развитие технологий и конкуренция сделают безналичные операции удобнее и выгоднее для граждан, уверены специалисты.

Карте место: ЦБ ожидает роста доли безналичных платежей до 75% за 3-5 лет
Только в прошлом году она увеличилась на 5,6 п.п., до 70,3%

Толчок пандемии

Объем покупок по картам в РФ к концу года в 1,5 раза превысит общую сумму снятия наличных, следует из данных ВТБ. По оценкам специалистов банка, к середине года на безналичные траты уже приходилось 59% оборота, а доля обналиченных денег снизилась до 41%. Тренд на сокращение наличного оборота по картам клиентов ВТБ следует за общероссийским, отметили в самом банке, но не раскрыли «Известиям» показатели.

В организации добавили, что сохраняется рост объема токенизированных операций: по итогам III квартала россияне расплачивались смартфонами и другими «умными» устройствами в 1,5 раза чаще, чем в тот же период 2020-го. Также в банке зафиксировали увеличение спроса на внесение наличных до 37,5% от общего объема операций в банкоматах и восстановление суммы трат по картам банка за рубежом до допандемийного уровня.

Счет угодно
Счет угодно: впервые в РФ безнал в 1,5 раза превысит снятие наличных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Доля безналичных платежей по сравнению с объемом средств, снятых в банкоматах, к концу 2021-го достигнет 60%, уверен член правления ВТБ Святослав Островский. По его словам, пандемия не просто ускорила переход банковских операций «в цифру», но и изменила модель потребительского поведения. Так, если в 2019-м объем покупок по картам в России был сопоставим с суммой снятия наличных, то в прошлом году он ее уже превысил: 56% против 44%, подчеркнул он.

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Росту безналичных платежей способствуют развитие инфраструктуры и набирающие популярность цифровые карты, отметил Святослав Островский. По оценкам эксперта, к концу 2022-го безналичные покупки достигнут доли в 66%, то есть будут пользоваться вдвое большим спросом, чем снятие наличных.

В крупных банках «Известиям» подтвердили отмеченную коллегами тенденцию. Стабильный рост доли безналичных платежей наблюдается с каждым годом и в объемах превышает половину всех совершаемых клиентами трансакций, рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. Также год к году фиксируется интенсивное увеличение оплат смартфонами и другими устройствами — более чем в 1,5 раза, добавил он. По словам начальника управления карточных продуктов ПСБ Рустема Аминова, по итогам января–сентября около 70% всех операций держателей карт банка приходится на безналичный расчет, доля которых за последний год выросла на 10 п.п. В МКБ добавили, что сумма операций клиентов, совершенных в онлайне, за год увеличилась на 40%, а их количество — на треть. Сложившийся тренд в организациях связывают с развитием платежных сервисов, активным масштабированием СБП на рынке и пандемией.

Счет угодно
Счет угодно: впервые в РФ безнал в 1,5 раза превысит снятие наличных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последний год доля клиентов, пользующихся только наличными, снизилась почти на 25%, отметила директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. На 11% сократилось количество снятий наличных, а их объем вырос на 3%, добавили в Райффайзенбанке: это говорит об изменении модели использования банкоматов — деньги с карты снимают реже, но на несколько большие суммы.

Тенденцию роста безналичных операций, в том числе с использованием смартфонов, а также снижение доли снятия наличных подтвердили в «Зените», Абсолют Банке, Новикомбанке, «Русском Стандарте» и МТС Банке. В «Хоум Кредите» обратили внимание на рост спроса на цифровые банковские карты, где доля носителей, у которых нет пластикового аналога, за год выросла с 0,2% до 4%, а «смешанных» — с 27,2% до 40%.

В перспективе в банках ожидают усиление тренда роста безналичных платежей благодаря растущей популярности оплаты покупок и услуг с помощью QR-кодов, а также развитию СБП.

Двигатель конкуренции

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В III квартале показатель увеличился на рекордные 22%

Развитию безналичных платежей в России способствует высокий уровень конкуренции за клиентов, полагает директор практики консультирования на финансовом рынке PwC в России Максим Лазырин. Он добавил, что активно развиваются и альтернативные формы приема платежей: QR-коды, биометрия, tap-to-phone (использование смартфонов вместо терминалов малыми предпринимателями), сервисы системы быстрых платежей. Это ведет к тому, что комиссии за платежные сервисы будут снижаться.

В целом рост безналичных платежей благотворно влияет на экономику: остатки на карточных счетах увеличивают возможности банков по кредитованию граждан и бизнеса, снижаются непроизводительные расходы, связанные с пресечением ухода от налогов, удобство платежей повышает потребительскую активность. К минусам стоит отнести рост числа преступлений, связанных с кражей денег с карт, ― считает управляющий директор НКР Станислав Волков.

Счет угодно
Счет угодно: впервые в РФ безнал в 1,5 раза превысит снятие наличных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Он добавил: для отдельных предпринимателей безналичные платежи влекут повышение налоговой нагрузки и расходов на эквайринг, что замедлит развитие онлайн-расчетов.

Россия находится среди лидеров по доле базналичных платежей в розничном обороте, увеличив показатель за семь лет более чем в 2,5 раза, сообщили «Известиям» в ЦБ. Там отметили, что дальнейшее наращивание доли безнала будет требовать всё больших усилий. Согласно Стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021-го доля безналичных платежей ожидается на уровне 72%, подчеркнули в регуляторе.

По наиболее свежим данным ЦБ, с которыми ознакомились «Известия», к концу II квартала 2021-го в России было выпущено 314,8 млн банковских карт. Из них в использовании 216,4 млн. За три месяца общий объем операций по картам превысил 31,5 трлн рублей. Регулятор разделяет все трансакции на три группы: получение наличных (7 трлн рублей за II квартал), оплата товаров (10 трлн) и прочие операции, под которыми подразумеваются в первую очередь онлайн-переводы (14,5 трлн).

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