 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Белом доме обозначили подход к отношениям с Москвой
Мир
Небензя выразил сомнение в способности ФРГ «вернуть» Крым Киеву
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС
Мир
В МИД ФРГ прокомментировали данные об обогащении урана в Натанзе
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче «Тинькофф РПЛ»
Общество
Заммэра Москвы оценил успехи столицы в борьбе с COVID-19
Мир
В Госдуме заявили о вмешательстве США в российские выборы
Мир
Захарова назвала единичным случаем приглашение посла РФ в США в Москву
Мир
Посольство РФ назвало недопустимым чествование латышских легионеров СС
/

Карте место: ЦБ ожидает роста доли безналичных платежей до 75% за 3-5 лет

Только в прошлом году она увеличилась на 5,6 п.п., до 70,3%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Карте место: ЦБ ожидает роста доли безналичных платежей до 75% за 3-5 лет
2021-03-17 17:36:24">
2021-03-17 17:36:24
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На горизонте трех-пяти лет доля безналичных платежей в рознице может достичь 75%, заявили «Известиям» в Центробанке. По данным регулятора, в 2020-м этот показатель увеличился сразу с 64,7%, до 70,3%. В крупнейших финансовых организациях подтвердили «Известиям» опережающий рост операций по картам в год пандемии из-за карантинных мер. Хотя привычки россиян сохранятся, из-за эффекта высокой базы и значимости секторов, завязанных на живых деньгах, годовой прирост расчетов по «пластику» в дальнейшем замедлится, прогнозируют эксперты.

Безналичный подсчет: объем операций по картам вырос до 27 трлн рублей
В III квартале показатель увеличился на рекордные 22%

Пандемийный скачок

По итогам 2020-го доля безналичных платежей в торговом розничном обороте составила 70,3% против 64,7% годом ранее, сообщили «Известиям» в Банке России. Там подчеркнули, что этот показатель стабильно растет на протяжении последних лет. В дальнейшем доля операций по картам продолжит увеличиваться в том числе за счет развития платежных технологий (в частности, сервисов СБП) и инфраструктуры рынка, ожидают в регуляторе. По прогнозам Центробанка, на горизонте трех-пяти лет доля безналичный платежей может достичь 75%.

Общий объем операций по картам в прошлом году вырос на 15%, до 102,8 трлн рублей. Из них 26,8 трлн рублей пришлось на снятие наличных, 31,2 трлн рублей — на оплату товаров и услуг и 44,8 трлн рублей — на прочие операции, в частности на денежные переводы, следует из данных ЦБ.

Карте место
безналичный расчет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценке «Сбера», в феврале 2021-го доля безналичного торгового оборота в России составила 58,8%, а в феврале 2020-го, последнем месяце до пандемии, — 51,6%. Таким образом, годовой рост достиг рекордных 7,2 п.п. В частности, по итогам пандемии доля трат в интернете заняла пятую часть от общего оборота по картам: дополнительные расходы, перешедшие в Сеть, составили 3% от всего спроса домохозяйств подсчитали в «Сбере». С апреля по декабрь 2020 года это добавило к онлайн-рынку порядка 1 трлн рублей.

Доля трансакций по оплате картами в прошлом году впервые в России превысила операции по снятию наличных — это результат многолетней тенденции перехода на цифровые расчеты, констатировал вице-президент ВТБ Алексей Киричек. Он сделал акцент на том, что доля оплат с помощью pay-сервисов (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay) на смартфонах и носимых устройствах в 2020 году выросла с 25% до трети — за счет проникновения мобильного интернета и популярности смартфонов с NFC.

Карте место
безнал телефон оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Вышел кэш: коронавирус в пять раз ускорил рост безналичных операций
За последние шесть месяцев их доля увеличилась до 67%

В отдельных секторах экономики в год пандемии произошло существенное увеличение доли безналичных платежей. Однако в целом, с учетом падения спроса в период карантина и из-за фактического прекращения внутреннего и внешнего туризма, можно говорить о стагнации количества и объема платежей, — рассказал «Известиям» директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

По данным Новикомбанка, объем покупок по картам на одного клиента увеличился на 11% в 2020 году. За этот период количество платежей через интернет в минуту выросло с 9 до 50, оценили в крымском РНКБ.

Выигрышная стратегия

В год пандемии многие россияне стали ограничивать контакты с наличными, которые могли переносить вирус. Также в связи с карантином резко выросла популярность онлайн-шопинга, объяснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он отметил, что в условиях сокращения доходов люди стали переходить к модели рационального потребления: в части банковских продуктов их привлекает возможность получения кешбэка, процента на остаток или покупки нужного товара в рассрочку. Привычка россиян пользоваться картами сохранится и после завершения пандемии, ожидают в банке «Фридом Финанс».

В то же время массовое использование карт несет технологические и социальные риски, отметили в Газпромбанке: объемы мошенничеств с использованием методов социальной инженерии говорят о необходимости повышения финансовой грамотности населения.

Для государства безналичный оборот выгоден, поскольку он обеспечивает прозрачность в расчетах, снижая объем теневого бизнеса, заявили «Известиям» в банке «Санкт-Петербург». Также сокращаются траты на обслуживание наличных, дополнили в ПСБ. Выгода для финансовых организаций от роста числа карточных платежей состоит в комиссионных доходах и росте остатков денег на счетах, подчеркнули в УБРиР, добавив, что банк также выигрывает за счет перекрестных продуктов и повышения лояльности клиентов.

Карте место
безнал оплата магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Торговые точки экономят на безнале за счет снижения трат на инкассацию и проверку купюр. При этом ввиду высокой конкуренции услуги по приему карт для магазинов всё время становятся дешевле: платежные системы и банки снижают стоимость эквайринга, еще более выгодные условия предлагает СБП при оплате по QR-кодам, отметил руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании Deloitte Максим Налютин.

Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты
В 2021 году финансовые организации планируют продолжить продвижение этих продуктов

По прогнозу ЦБ, в ближайшие годы прирост безналичных операций замедлится: увеличение на 5,4 п.п., зафиксированное в 2020-м, ожидается только на горизонте трех-пяти лет. Сдержанные оценки регулятора объясняются стабильной долей россиян, которые хотят платить только наличными: лишь каждый десятый из таких граждан в пандемию поменял свою позицию, пояснил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея.

— Хотя большее количество платежей приходится на еду и товары первой необходимости, по объемам 6% розничной торговли занимают автомобили, еще 1,5–2% — стройматериалы, мебель и разные виды электроники. Это сектора, которые завязаны на наличных. Поэтому даже полный переход на карты в повседневных покупках не приведет к стопроцентной доле безналичных платежей, — разъяснил эксперт.

В «Ренессанс Кредит» согласны, что доля платежей по картам будет расти, но более плавными темпами. В том числе — за счет высокой базы пандемийного года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021