Карте место: ЦБ ожидает роста доли безналичных платежей до 75% за 3-5 лет

На горизонте трех-пяти лет доля безналичных платежей в рознице может достичь 75%, заявили «Известиям» в Центробанке . По данным регулятора, в 2020-м этот показатель увеличился сразу с 64,7%, до 70,3% . В крупнейших финансовых организациях подтвердили «Известиям» опережающий рост операций по картам в год пандемии из-за карантинных мер. Хотя привычки россиян сохранятся, из-за эффекта высокой базы и значимости секторов, завязанных на живых деньгах, годовой прирост расчетов по «пластику» в дальнейшем замедлится , прогнозируют эксперты.

Пандемийный скачок

По итогам 2020-го доля безналичных платежей в торговом розничном обороте составила 70,3% против 64,7% годом ранее, сообщили «Известиям» в Банке России. Там подчеркнули, что этот показатель стабильно растет на протяжении последних лет . В дальнейшем доля операций по картам продолжит увеличиваться в том числе за счет развития платежных технологий (в частности, сервисов СБП) и инфраструктуры рынка, ожидают в регуляторе. По прогнозам Центробанка, на горизонте трех-пяти лет доля безналичный платежей может достичь 75%.

Общий объем операций по картам в прошлом году вырос на 15%, до 102,8 трлн рублей . Из них 26,8 трлн рублей пришлось на снятие наличных, 31,2 трлн рублей — на оплату товаров и услуг и 44,8 трлн рублей — на прочие операции, в частности на денежные переводы, следует из данных ЦБ.

Карте место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценке «Сбера», в феврале 2021-го доля безналичного торгового оборота в России составила 58,8%, а в феврале 2020-го, последнем месяце до пандемии, — 51,6% . Таким образом, годовой рост достиг рекордных 7,2 п.п. В частности, по итогам пандемии доля трат в интернете заняла пятую часть от общего оборота по картам: дополнительные расходы, перешедшие в Сеть, составили 3% от всего спроса домохозяйств подсчитали в «Сбере». С апреля по декабрь 2020 года это добавило к онлайн-рынку порядка 1 трлн рублей.

Доля трансакций по оплате картами в прошлом году впервые в России превысила операции по снятию наличных — это результат многолетней тенденции перехода на цифровые расчеты, констатировал вице-президент ВТБ Алексей Киричек. Он сделал акцент на том, что доля оплат с помощью pay-сервисов (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay) на смартфонах и носимых устройствах в 2020 году выросла с 25% до трети — за счет проникновения мобильного интернета и популярности смартфонов с NFC.

Карте место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В отдельных секторах экономики в год пандемии произошло существенное увеличение доли безналичных платежей. Однако в целом, с учетом падения спроса в период карантина и из-за фактического прекращения внутреннего и внешнего туризма, можно говорить о стагнации количества и объема платежей , — рассказал «Известиям» директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

По данным Новикомбанка, объем покупок по картам на одного клиента увеличился на 11% в 2020 году. За этот период количество платежей через интернет в минуту выросло с 9 до 50, оценили в крымском РНКБ.

Выигрышная стратегия

В год пандемии многие россияне стали ограничивать контакты с наличными , которые могли переносить вирус. Также в связи с карантином резко выросла популярность онлайн-шопинга , объяснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он отметил, что в условиях сокращения доходов люди стали переходить к модели рационального потребления : в части банковских продуктов их привлекает возможность получения кешбэка, процента на остаток или покупки нужного товара в рассрочку. Привычка россиян пользоваться картами сохранится и после завершения пандемии, ожидают в банке «Фридом Финанс».

В то же время массовое использование карт несет технологические и социальные риски , отметили в Газпромбанке: объемы мошенничеств с использованием методов социальной инженерии говорят о необходимости повышения финансовой грамотности населения.

Для государства безналичный оборот выгоден, поскольку он обеспечивает прозрачность в расчетах , снижая объем теневого бизнеса, заявили «Известиям» в банке «Санкт-Петербург». Также сокращаются траты на обслуживание наличных , дополнили в ПСБ. Выгода для финансовых организаций от роста числа карточных платежей состоит в комиссионных доходах и росте остатков денег на счетах , подчеркнули в УБРиР, добавив, что банк также выигрывает за счет перекрестных продуктов и повышения лояльности клиентов.

Карте место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Торговые точки экономят на безнале за счет снижения трат на инкассацию и проверку купюр . При этом ввиду высокой конкуренции услуги по приему карт для магазинов всё время становятся дешевле : платежные системы и банки снижают стоимость эквайринга, еще более выгодные условия предлагает СБП при оплате по QR-кодам, отметил руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании Deloitte Максим Налютин.

По прогнозу ЦБ, в ближайшие годы прирост безналичных операций замедлится: увеличение на 5,4 п.п., зафиксированное в 2020-м, ожидается только на горизонте трех-пяти лет . Сдержанные оценки регулятора объясняются стабильной долей россиян, которые хотят платить только наличными : лишь каждый десятый из таких граждан в пандемию поменял свою позицию, пояснил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея.

— Хотя большее количество платежей приходится на еду и товары первой необходимости, по объемам 6% розничной торговли занимают автомобили, еще 1,5–2% — стройматериалы, мебель и разные виды электроники. Это сектора, которые завязаны на наличных. Поэтому даже полный переход на карты в повседневных покупках не приведет к стопроцентной доле безналичных платежей , — разъяснил эксперт.