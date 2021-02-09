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Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты

В 2021 году финансовые организации планируют продолжить продвижение этих продуктов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты
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2021-02-01 17:11:49
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Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году в крупнейших банках вырос до 50%, рассказали там «Известиям». Кредитные организации и сами стали популяризировать этот продукт. Например, ввели дополнительные бонусы для пользователей цифровых карточек, среди них — повышенный кешбэк при покупках. В будущем банки планируют выпустить и мультивалютные цифровые карты. Однако сложности в использовании этих продуктов всё еще есть, так как переход на них только начинается, отмечают эксперты. Например, «цифровой пластик» поддерживают не все мобильные устройства.

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В пандемийный 2020 год в России резко вырос спрос на цифровые карты вместо пластиковых, рассказали «Известиям» в банках из топ-30. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%. Например, такими результатами поделились в банке «Санкт-Петербург» и Росбанке. В «Хоум Кредит» электронные карты стали оформлять на 23% чаще.

Банкам выгодно переводить клиентов с привычных карт на цифровые, поскольку они экономят на производстве «пластика». В прошлом году финорганизации повышали спрос на цифровые карты с помощью акций. В «Хоум Кредит» при оплате товаров с использованием Android, Apple или Samsung Pay гарантировали кешбэк в 15%. Подобные предложения с повышенным кешбэком на целую группу магазинов были и у Росбанка.

В 2021 году в Росбанке, «Ак Барсе», Абсолют Банке и «Дом.РФ» планируют продолжить увеличивать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и программ лояльности. Одними из вариантов таких предложений будут бесплатный выпуск и возможность оформления мультивалютной карты, что позволит клиентам экономить на операциях по конверсии, сообщил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он уточнил: банк планирует начать выпуск цифровых карт в марте-апреле 2021-го, ожидается, что их доля достигнет 30% уже в первый год.

Разгадали цифру
Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Резкий рост спроса на такие продукты подтвердили и в других банках из топ-30. В первую очередь это связано с последствиями пандемии и переходом в онлайн, считают в пресс-службе «Ак Барса». Спрос также стимулировал предложения дистанционных продуктов и сервисов со стороны финансовых организаций.

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Цифровые кары были особенно удобны потребителям во время пандемии, когда все старались максимально ограничить свои контакты, рассказал руководитель бизнеса банковских карт компании Сергей Мишанин. Клиентам не требовалось приходить в офис, чтобы заказать или получить ее. Всё делалось удаленно в мобильном приложении в течение нескольких минут.

В Сбербанке отметили новый тренд: 15% активировавших карты дистанционно за пластиковыми носителями даже не приходили. Сейчас более 10% открываемых карточек сразу оформляются только в цифровом формате, рассказали в пресс-службе организации.

В Банке России оперативно не ответили на запрос «Известий», сколько банков начали предлагать клиентам оформить цифровую карту в 2020 году.

Удачное вложение

Среди преимуществ цифровых карт для клиентов — скорость и простота оформления, удобство расчетов через электронный кошелек и экологичность. Банку такие карты приносят экономию на пластике и оборудовании, а также они позволяют снизить нагрузки на отделения и курьерскую доставку, рассказала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

Разгадали цифру
Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Еще одним преимуществом этого продукта является безопасность, считает начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов. Карта не имеет физического носителя, поэтому ее невозможно потерять или подделать. Кроме того, при оплате цифровой картой значительно снижается риск кражи ее реквизитов.

Для банков рост спроса на такие продукты значительно снижает издержки. В среднем стоимость одной пластиковой карты и ее доставка обходится организации в 1 тыс. рублей. С развитием бесконтактных платежей многие банки уменьшают не только эти затраты, но и суммы на развитие сети банкоматов, рассказал аналитик.

Впрочем, остается риск того, что человек может потерять телефон и мошенник воспользуется цифровой картой.

Только начало

Несмотря на значительный рост спроса на цифровые карты в 2020 году на фоне пандемии, переход на них еще только начинается, считает начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. Поэтому пока не все свои действующие продукты банки могут перевести в digital-версии.

Разгадали цифру
Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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К тому же есть определенные требования к устройству, через которое цифровая карта выпускается, что для части пользователей может быть невыполнимым условием. Другой сложностью может стать снятие наличных или иное использование банкомата, так как еще не все из них позволяют осуществлять бесконтактные платежи, рассказал эксперт.

С этим согласен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Однако он считает, что уже сейчас нет никакой необходимости держать пластиковую карту. По цифровой версии действуют те же программы лояльности, скидки у партнеров банка, и даже снятие наличных по ней уже возможно в некоторых банкоматах. Оформление такой карты занимает минуту, а далее она присоединяется к электронному кошельку.

Александр Бахтин тоже уверен, что катализатором повышенного интереса к этому продукту стала пандемия, однако спрос повышали и сами банки, активно продвигая этот продукт с помощью рекламы и личных предложений. С концом срока действия физической карты можно было перейти на цифровой аналог даже без посещения отделения. Мурад Шихмагомедов считает, что повышенные кешбэки и акции кредитных организаций также повлияли на рост выпуска цифровых карт.

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