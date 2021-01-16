Кассовая раздача: оформление дебетовых карт опробовали в магазинах

«Сбер» оформил первые карты клиентам в магазинах отдаленных и малонаселенных пунктов, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Внедрение новых финансовых сервисов на кассах в дополнение к выдаче наличных с покупкой также рассматривают ПСБ, банки «Ак Барс» и «Дом.РФ», рассказали их представител и. В ЦБ «Известиям» заявили, что поддерживают расширение номенклатуры финансовых услуг в торговых точках на удаленных территориях. Агентский сервис позволит кредитным организациям расширить клиентскую базу, избежав затрат на содержание офисов.

Агент на кассе

Эксперимент по оформлению заявлений на получение дебетовых карт прошел в IV квартале 2020 года на ограниченном количестве точек, рассказали «Известиям» в «Сбере». В банке подчеркнули, что проект запущен с целью расширения перечня доступных сервисов для сельских жителей, в том числе — на кассах магазинов. Клиенту не нужно было делать покупку, чтобы оформить карту.

Сейчас «Сбер» изучает полученный опыт и оценивает возможность и целесообразность дальнейшего развития сервиса, подчеркнули в кредитной организации. Ее представитель не уточнил, сколько карт было оформлено в ходе эксперимента.

Кассовая раздача Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банк «Дом.РФ» прорабатывает возможность оформлять продукты кредитной организации на кассах партнеров из числа торгово-сервисных предприятий (ТСП) за комиссионное вознаграждение , сообщил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

— Качественное оказание финансовых услуг требует консультирования клиентов, что ограничивает количество ТСП, которые можно будет подключить к предоставлению более сложных и затратных по времени оформления финансовых продуктов . Мы предполагаем, что торговые точки с высоким клиентским трафиком — ритейлеры, АЗС — с большой вероятностью ограничатся участием в проекте по снятию наличных, — отметил Евгений Шитиков.

В Промсвязьбанке подчеркнули, что постоянно анализируют возможности для реализации новых сервисов на кассах — например, оплаты ЖКХ, сотовой связи, налогов, оформления кредитов и страховок и прочих популярных услуг. Расширять перечень предоставляемых через ТСП сервисов также планирует Ак Барс Банк в рамках реализации инициатив рабочей группы ЦБ по доступности финансовых услуг, сообщили в кредитной организации. Для оплаты ЖКХ банк планирует в том числе использовать сервисы системы быстрых платежей регулятора.

Кассовая раздача Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Банк России продолжит поддерживать распространение сервисов на кассах ТСП в малых, сельских и отдаленных населенных пунктах, в которых отсутствует или ограничен доступ граждан к финансовым услугам, заявили «Известиям» в ЦБ . В регуляторе подчеркнули, что работа будет вестись в том числе над расширением номенклатуры финансовых услуг, оказываемых на кассах через банковских платежных агентов.

Наличная сдача

Аналогичный проект — по выдаче наличных на кассах магазинов при совершении покупки — уже вышел из стадии пилота и продолжает расширяться, констатировали в Банке России. По данным ЦБ, в первом полугодии 2020-го услуга была оказана примерно в 4,1 тыс. торговых точек в 4 тыс. населенных пунктов, более 95% из которых находятся в сельской местности во всех федеральных округах. За полгода проведено около 195 тыс. операций cash-out на сумму свыше 320 млн рублей, подчеркнули в регуляторе .

Возможность снятия наличных организовали для банков-партнеров все крупнейшие платежные системы — Visa, MasterCard, «Мир», рассказали «Известиям» их представители. Для получения «живых денег» держателю карты обязательно совершить покупку. По правилам ЦБ, единоразово может быть выдано не более 5 тыс. рублей.

«Сбер» организовал снятие наличных вместе с покупкой в 5 тыс. торгово-сервисных предприятий. «Открытие» планирует расширить проект с 400 автозаправок «Лукойл» до 2–3 тыс. точек, «Зенит» — с 10 станций «Татнефть» на всю сеть в 2021-м. В течение года ПСБ собирается увеличить число ТСП, где предоставляется услуга, с 200 до 1 тыс., а Ак Барс Банк — с 20 до 1 тыс. Запустить сервис готовятся МКБ, крымский РНКБ и Абсолют Банк, рассказали «Известиям» представители кредитных организаций. В Почта Банке напомнили, что через терминалы кредитной организации снимать наличные можно в 55 тыс. отделений почты по всей стране .

Кассовая раздача Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Предоставление базового перечня финансовых услуг через кассы магазинов, безусловно, интересное направление развития банковских сервисов для удаленных территорий, несмотря на то что все основные игроки предлагают свои продукты онлайн, убежден руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Он пояснил: для дистанционного обслуживания в банке клиенту в соответствии с «антиотмывочным» законом нужно пройти первоначальную идентификацию уполномоченным сотрудником кредитной организации.

— Если идентификация сможет осуществляться кассирами, то потенциально у клиентов будет более широкий выбор доступных финансовых организаций. Это выгодно и самим агентским сетям, поскольку за операции они смогут получать комиссионное вознаграждение. Банки же получат возможность отказаться от стационарных или мобильных офисов на удаленных территориях, которые зачастую оказываются убыточными, — подчеркнул Максим Налютин.

В Росфинмониторинге оперативно не ответили на вопрос «Известий» о рисках оформления банковских карт на кассах.