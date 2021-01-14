На плохом счету: за что могут заблокировать карты россиян

В России расширили список сомнительных финансовых операций – они могут стать причиной остановки перевода или платежа и даже привести к блокировке счета . Под колпаком окажутся регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц, а также переводы заграницу одному физическому лицу. Впервые под прицелом – операции по обороту с цифровой валютой. Внезапное увеличение средств на счете тоже сочтут подозрительным. Грозят ли нововведения рядовым гражданам и рискуют ли обычные россияне неожиданно потерять доступ к своему счету, разбирались «Известия» .

Крупные суммы

Поправки в положение 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступят в силу в октябре 2021 года . Именно этот документ содержит перечень признаков сомнительных банковских операций, который обновили и расширили.

В список операций, которые могут стать основанием для блокировки, включены подозрительные операции по списанию денежных средств по исполнительным документам (например, взыскание крупных сумм денежных средств на основании вынесенного судебного приказа), операции, выполняемые с одного устройства (мобильного телефона, планшета, ноутбука) в отношении фирм, зарегистрированных в разных странах или не имеющих общих учредителей или бенефициарных владельцев .

На плохом счету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом, под контролем окажутся операции c крупными суммами: любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей. Как пояснили в ЦБ, усиление контроля за оборотом наличных коснется только юрлиц.

То есть, систематические переводы на определённые суммы (например, близким родственникам) не должны быть основанием для блокировки , отмечает Павел Кокорев, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.

Откуда деньги

Внезапное увеличение средств на счете с их последующим переводом в другой банк или другому клиенту тоже сочтут подозрительным .

«Чтобы банк не квалифицировал увеличение средств на счете физического лица как необычную операцию, например, в случае систематической помощи близким родственникам, перевод лучше осуществлять со счета однофамильца получателя. А в обоснование выплаты денежных средств от физического лица физическому лицу, в назначении платежа указывать, например, оплата за услугу или товар», - рекомендует Кокорев. – Основание здесь - ГК РФ допускает заключение между физическими лицами договоров на сумму менее 10 тысяч рублей в устной форме».

На плохом счету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При определении того, какие именно операции считать подозрительными, банки сверяются с перечнем признаков. Их в обновленном Приложении - более ста пунктов .

« Если операция гражданина будет подпадать хотя бы под один критерий в перечне признаков подозрительности, то банк включит механизмы контроля и будет вправе приостановить проведение транзакции, заблокировать сумму на счете до выяснения обстоятельств, вплоть до расторжения договора банковского счета с клиентом . Эти права существовали у банков и ранее, только теперь они будут распространяться на обновленный список контролируемых транзакций», - объясняет Максим Федоров, вице-президента QBF.

Цифровая валюта

Также в перечне оказались операции с цифровой валютой по счетам физических лиц, не имеющих близких родственных отношений, равно как и операции, проводимые с одного устройства (IP-адреса) на счета различных, не связанных между собой организаций разных стран .

Как поясняет Евгений Суханов, директор департамента информационной безопасности компании Oberon, по законодательству, цифровые валюты приравнены к активам, которые подлежат налогообложению . Следовательно, все переводы между онлайн-биржами и брокерами цифровых активов подпадают под особое внимание.

На плохом счету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В то же время эксперты констатируют: цифровым валютам, легализованным с 1 января 2021 года, в новом перечне особенно «не повезло».

« Операция, связанная с оборотом цифровой валюты, признается необычной при любой сумме . То есть с точки зрения ЦБ оборот узаконенной цифровой валюты сам по себе говорит о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или о финансировании терроризма. Однако в этом пункте не содержится оценочных понятий, таких как «крупный размер, «необоснованная поспешность» и тому подобных, которыми можно было уточнить условия его применения», - указывает Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и партнеры".

Недвижимость и фрилансеры

Под прицел попали и те, кто сдает недвижимость и не платит налоги, а также многочисленная прослойка фрилансеров, предоставляющих разного рода консультации или обучение, используя социальные сети . Объем переводов по каждому такому микро-предпринимателю совсем небольшой. Но все эти незадекларированные транзакции – недоплаченные бюджет налоги. Например, одних только частных кондитеров по разным оценкам - более миллиона человек, указывает Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

В каких случаях могут возникнуть претензии у государства, и как этого избежать? Главное правило - средства, которые поступают на ваш счёт от физических лиц, не должны превышать суммы вашего официально декларируемого дохода. Исключение - переводы между близкими родственниками .

На плохом счету Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

«Если каждый месяц на ваш счёт от физического лица, которое родственником не является, приходит одинаковая сумма, например, 40 тыс. руб., возникает подозрение, что вы сдаёте недвижимость и не платите налог, особенно, если на вас числится не одна, а две и более квартиры», - объясняет Аржанухин.

Есть и другой пример: вам на счет от разных физических лиц приходят более или менее одинаковые небольшие суммы, например, 2-3 тыс. рублей.

«Если это случилось один раз, то вы можете объяснить, что собирали деньги на подарок коллеге или другу. Однако если это повторяется из месяца в месяц, тем более, когда у вас нет официальной работы, то это будет иметь явный признак оказание каких-либо услуг, например, преподавательской деятельности», - заключил эксперт.