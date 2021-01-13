Пришли на счёт: Минюст намерен получить доступ к банковской тайне

Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан . Как выяснили «Известия», ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили «Известиям», в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО . Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, где считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования таких организаций и поможет исключить «отмывочные» схемы. Эксперты и представители некоторых фракций, напротив, полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.

Больше прозрачности

По информации «Известий», Минюст разработал законопроект «О внесении изменений в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной . Эту информацию подтвердили в самом ведомстве.

— Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций , осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в пресс-службе министерства, не став уточнять, о каких именно организациях идет речь.

В оба глаза_1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.

— Пока текст законопроекта к нам не поступал. Поэтому говорить о какой либо его оценке преждевременно, — сказал «Известиям» источник в правительстве.

Глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов полагает, что новые нормы помогут Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО.

— Этот законопроект запоздал. Он абсолютно логичен с точки зрения полномочий Минюста, которыми он до сих пор в полной мере не пользовался. Лично я вижу ряд веских оснований, по которым мы должны его принять . Прежде всего, это выстраивание в России полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства. Для этого мы должны понимать, что НКО, которые получают субсидии и льготы, действуют в рамках российского законодательства, — пояснил парламентарий «Известиям».

По его словам, нужно исключить некоммерческие организации, которые используются как «отмывочные» для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом . Как отметил депутат, законопроект коснется всех НКО: это и фонды, и землячества, и зачастую даже госкорпорации. При этом он уточнил, что новые нормы затронут как юридических, так и физических лиц, которые занимаются этой деятельностью.

ФЗ «О банках и банковской деятельности» определяет банковскую тайну как тайну об операциях, счетах и вкладах граждан. Помимо кредитных организаций хранить ее обязаны Банк России, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры и другие государственные органы. Иными словами все структуры, у которых есть доступ к данным о счетах или финансовых операциях, согласно закону, не имеют права их разглашать и несут за это ответственность.

Однако в законе есть и исключения. В частности, информацию по операциям и счетам юрлиц и граждан, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, могут получать суды, Счетная палата, налоговые органы, ПФР, ФСС, а также правоохранительные органы.

В оба глаза_4 Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Кроме того, эти данные могут получить руководители государственных органов, если они касаются проверки финансовых операций претендентов на государственные должности или тех, кто их уже занимает.

Также к ним имеет доступ уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Помимо этого, доступ к информации по счетам и вкладам граждан в случае их смерти получают наследники и нотариусы, к данным о счетах исполнителя по гособоронзаказу — заказчик, а о счетах кандидатов на выборные должности — избирательная комиссия.

Резонансная тема

Во фракциях отнеслись к инициативе Минюста по-разному.

— Сначала мы должны увидеть сам законопроект. Тема резонансная и очень чувствительная, поэтому мы должны все внимательно изучить, а потом давать оценки, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что размывать понятие банковской тайны нецелесообразно.

— Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны. Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется . Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста, — пояснил «Известиям» либерал-демократ.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов видит в законопроекте и плюсы, и минусы.

— Конечно, важно контролировать потоки денег, которые идут через НКО, особенно в части иностранного финансирования . Поэтому мы должны будем услышать дополнительные аргументы со стороны Минюста. С другой стороны, все-таки министерство не имеет отношения к правоохранительным органам , которые сегодня обладают этим доступом. Минюст всегда может обратиться в прокуратуру для такой проверки, — заявил «Известиям» парламентарий.

По его словам, в то же время нельзя не признать, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, размоет этой понятие и повысит риски утечки персональных данных россиян . А они в последнее время происходят очень часто.

В октябре 2019 года, по сообщениям СМИ, в продаже в DarkNet появилась база с 60 млн записей о владельцах кредитных карт Сбербанка. Эту базу тогда назвали самой крупной и подробной системой сведений, попавших на черный рынок. Глава финансовой организации Герман Греф признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже — о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.