Пришли на счёт: Минюст намерен получить доступ к банковской тайне
Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Как выяснили «Известия», ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили «Известиям», в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО. Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, где считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования таких организаций и поможет исключить «отмывочные» схемы. Эксперты и представители некоторых фракций, напротив, полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.
Больше прозрачности
По информации «Известий», Минюст разработал законопроект «О внесении изменений в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной. Эту информацию подтвердили в самом ведомстве.
— Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в пресс-службе министерства, не став уточнять, о каких именно организациях идет речь.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.
— Пока текст законопроекта к нам не поступал. Поэтому говорить о какой либо его оценке преждевременно, — сказал «Известиям» источник в правительстве.
Глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов полагает, что новые нормы помогут Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО.
— Этот законопроект запоздал. Он абсолютно логичен с точки зрения полномочий Минюста, которыми он до сих пор в полной мере не пользовался. Лично я вижу ряд веских оснований, по которым мы должны его принять. Прежде всего, это выстраивание в России полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства. Для этого мы должны понимать, что НКО, которые получают субсидии и льготы, действуют в рамках российского законодательства, — пояснил парламентарий «Известиям».
По его словам, нужно исключить некоммерческие организации, которые используются как «отмывочные» для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом. Как отметил депутат, законопроект коснется всех НКО: это и фонды, и землячества, и зачастую даже госкорпорации. При этом он уточнил, что новые нормы затронут как юридических, так и физических лиц, которые занимаются этой деятельностью.
ФЗ «О банках и банковской деятельности» определяет банковскую тайну как тайну об операциях, счетах и вкладах граждан. Помимо кредитных организаций хранить ее обязаны Банк России, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг и органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры и другие государственные органы. Иными словами все структуры, у которых есть доступ к данным о счетах или финансовых операциях, согласно закону, не имеют права их разглашать и несут за это ответственность.
Однако в законе есть и исключения. В частности, информацию по операциям и счетам юрлиц и граждан, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, могут получать суды, Счетная палата, налоговые органы, ПФР, ФСС, а также правоохранительные органы.
Кроме того, эти данные могут получить руководители государственных органов, если они касаются проверки финансовых операций претендентов на государственные должности или тех, кто их уже занимает.
Также к ним имеет доступ уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Помимо этого, доступ к информации по счетам и вкладам граждан в случае их смерти получают наследники и нотариусы, к данным о счетах исполнителя по гособоронзаказу — заказчик, а о счетах кандидатов на выборные должности — избирательная комиссия.
Резонансная тема
Во фракциях отнеслись к инициативе Минюста по-разному.
— Сначала мы должны увидеть сам законопроект. Тема резонансная и очень чувствительная, поэтому мы должны все внимательно изучить, а потом давать оценки, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что размывать понятие банковской тайны нецелесообразно.
— Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны. Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста, — пояснил «Известиям» либерал-демократ.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов видит в законопроекте и плюсы, и минусы.
— Конечно, важно контролировать потоки денег, которые идут через НКО, особенно в части иностранного финансирования. Поэтому мы должны будем услышать дополнительные аргументы со стороны Минюста. С другой стороны, все-таки министерство не имеет отношения к правоохранительным органам, которые сегодня обладают этим доступом. Минюст всегда может обратиться в прокуратуру для такой проверки, — заявил «Известиям» парламентарий.
По его словам, в то же время нельзя не признать, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, размоет этой понятие и повысит риски утечки персональных данных россиян. А они в последнее время происходят очень часто.
В октябре 2019 года, по сообщениям СМИ, в продаже в DarkNet появилась база с 60 млн записей о владельцах кредитных карт Сбербанка. Эту базу тогда назвали самой крупной и подробной системой сведений, попавших на черный рынок. Глава финансовой организации Герман Греф признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже — о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что законопроект не вызовет воодушевления в обществе, которое воспримет его как инструмент контроля. По его мнению, все необходимые меры по надзору за деятельностью НКО сегодня государством выполняются. Хотя понятно, что действия Минюста вполне объяснимы. Очевидно, там есть представления о неких деструктивных силах, которые в преддверие выборов в Госдуму будут пытаться раскачать политическую ситуацию в стране, отметил эксперт.