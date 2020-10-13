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Вывод сделан: кражи денег со счетов в 2020-м выросли вдвое

А число телефонных атак на граждан увеличилось в четыре раза, предупредили в ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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2020-10-12 16:57:56
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Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета, следует из данных Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомились «Известия». Всего по итогам января–августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также в два раза увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. В Центробанке «Известиям» заявили о росте активности хакерских группировок в этом году. Эксперты связывают волну мошеннических атак с коронакризисом и в целом с развитием цифровизации.

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Чрезмерная активация

В январе–августе этого года количество краж с банковских счетов составило 107,2 тыс., что вдвое больше показателей такого же периода 2019-го. Подобные инциденты стали в два и более раз чаще фиксировать в 35 субъектах, говорится в данных Генеральной прокуратуры. В них отмечается, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег со счетов граждан.

Также за восемь месяцев 2020 года вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионов. В абсолютном выражении их больше всего в Саратовской (2,2 тыс.) и Омской (1,7 тыс.) областях, следует из отчета. В материалах Генпрокуратуры не указывается, какой объем средств был украден мошенниками.

Вывод сделан
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Центробанке «Известиям» заявили о росте активности хакерских группировок в этом году. Но результативность атак на банки по сравнению с прошлым годом не увеличилась, добавили в пресс-службе. Там не ответили на вопрос об общей сумме ущерба, причиненного мошенниками клиентам банков и других финансовых сервисов.

Как отмечает регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза. При этом в ЦБ заверили, что принципиально новых схем в 2020 году не появилось, добавились лишь сценарии, связанные с темой COVID-19. Суть всех уловок сводится к запугиванию граждан, например, угрозой их накоплениям или обещаниям быстрой и легкой выгоды под разными предлогами, пояснили там.

Ранее «Известия» писали, что, согласно отчету ФинЦЕРТ Центробанка, в 2019 году злоумышленники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств, или 1 млрд.

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В целом одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений приходится на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, констатировали в Генеральной прокуратуре. Из 318,4 тыс. фактов киберпреступлений больше половины совершено с помощью сети интернет, а 42% — средств мобильной связи.

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру.

Губительная доверчивость

Экономическая нестабильность, страх обесценивания нацвалюты и потеря сбережений заставляют людей совершать необдуманные поступки чаще, чем в период стабильности, отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Мошеннические схемы не стоят на месте, придумываются более изощренные схемы, где в большинстве случаев жертвы сами предоставляют все персональные данные и отдают преступникам свои накопления.

Вывод сделан
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По мнению ведущего специалиста юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, низкая доля возврата украденных мошенниками средств со счетов и карт граждан, объясняется тем, что часто жертвами злоумышленников люди становятся по своей воле. Это дает кредитным учреждениям право отказать в возврате денег, так как клиент нарушил договор с банком и передал конфиденциальную информацию третьим лицам.

— Рост числа атак на клиентов банков связан с тем, что сошлись два благоприятных для хакеров тренда. С одной стороны, этому способствует постепенная цифровизация жизни, когда всё больше людей совершают покупки онлайн, расплачиваются картой и меньше пользуются банкоматом. С другой — существование простых и работающих схем мошенничества, которые не требуют особой квалификации или вложений средств. Например, распространенный способ — звонки от якобы сотрудников банка с просьбой перевести деньги на защитный счет, чтобы их сохранить, — рассказал замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Виталий Трифонов.

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Как выяснили «Известия», чаще всего россияне обращаются с жалобами на телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками крупных банков, а именно «Сбера», ВТБ, Альфа Банка и др. Злоумышленники действуют почти по одному сценарию: звонят клиенту того или иного кредитного учреждения и сообщают о подозрительных операциях на их банковском счете. Для безопасности преступники предлагают перевести или снять деньги в банкомате и положить на другой счет. В результате, по данным источников в правоохранительных органах, только в Москве за 4–7 октября в полицию обратилось около 10 граждан, которые стали жертвами подобных махинаций. В совокупности их потери равны почти 5 млн рублей. Например, самый крупный ущерб в размере 1,5 млн рублей нанесен жительнице столицы, которая оформила кредит и перевела на счета мошенников указанную сумму.

В топ-30 банков «Известиям» рассказали о росте мошеннических атак в целом по рынку в 2019 и 2020 годах. Однако в самих кредитных учреждениях заверили, что со стороны своих клиентов не наблюдают увеличения жалоб на действия злоумышленников, напротив, заметно их снижение. Об этом рассказали в Абсолют Банке, Росбанке, Ак Барс Банке и УБРиР.

С начала 2020 года ВТБ удалось предотвратить свыше 75 тыс. мошеннических операций по счетам на сумму 3,8 млрд рублей, рассказали в её пресс-службе. 90% случаев пришлись на мошенничества с использованием приемов социальной инженерии, добавили там.

Вывод сделан
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют соблюдать правила цифровой гигиены, сохранять бдительность, использовать сложные и разные пароли. За мошенничество с использованием электронных средств платежа предусмотрена уголовная ответственность в рамках ст. 159.3 УК РФ, напомнила старший преподаватель университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. Преступления в особо крупном размере или совершенные группой лиц караются сроком лишения свободы до 10 лет и штрафом до 1 млн рублей.

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